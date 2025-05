PKK'nın Fesih Kararı... Özgür Özel: "Bu İş Toplumsal Mutabakatla Çözülsün, Bütün Türkiye Karlı Çıkar"

(ANKARA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, PKK'nın fesih kararına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Kürt sorununun toplumsal mutabakatla çözülmesi durumunda tüm Türkiye'nin karlı çıkacağını belirterek, "Bugün bu iş toplumsal mutabakatla çözülsün, bütün Türkiye karlı çıkar. Geçen sefer olduğu gibi, şimdi iktidar medyasında kendince bir bayram havası. Zaten bu iş başarıya ulaşacaksa bütün Türkiye'de bayram olur. Kendilerince meselenin kahramanları var. Erdoğan var, Bahçeli var... Bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder, bundan kim fayda görecekse görür. Ama önemli olan algı operasyonlarıyla onu bunu köpürterek değil. Daha bugün sürecin sıfırıncı günündeyiz neredeyse. Fesih kararı alındığından itibaren ilk gündeyiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Soma ilçesinde, Now TV'de Gazeteci İlker Karagöz'ün yayınına katıldı.

Soma Maden Faciası'nın 11'inci yıl dönümüne ilişkin konuşan Özel, faciadan altı ay önce Soma'ya ilişkin araştırma önergesi verdiğini ama gündeme alınmadığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"28 Nisan günü Dünya İş Kazalarını Önleme Günü. O günü günü bir vesile kılıp, Meclis'te bu araştırma önergesini indirip o gün oynatma imkanı olmuştu ve maalesef o gün -hani bugün meşhur ya 'AKP, MHP oylarıyla'- sadece AKP oylarıyla reddedilmişti. MHP o zaman muhalefet partisiydi. Bizimle bir destekliyorlardı. Hatta daha sonra da hem madenin başında hem yargılamalarda ilk başta MHP'li arkadaşlar da vardı. Ne zaman MHP, AKP'ye yanaştı, faciaya olan ilgisi, mahkemeleri takibi o zaman durdu, bıçak gibi kesildi. Ben 11 yıldır buradayım. Her 13 Mayıs günü istisnası olmaksızın iki elimiz kanda buradayız. Ben bütün mahkemelerin tamamını takip ettim. 11 yıl önce Soma'daki facia yüksek reyting yaparken arkadaki madenin olduğu tepede, dünya televizyonları vardı, Türkiye televizyonlarının tamamı vardı. Birçoğu şu anda da önemli mevkilerde olan kişiler o zamanlar televizyonların, gazetelerin muhabiriydiler. 'Unutursak yüreğimiz kurusun' diyorlardı ama Soma'yı unuttular, Soma'yı terk ettiler. Soma'nın bir milat olup 'Bundan sonra artık hiçbir işçimizi, madencimizi iş kazasında kaybetmeyeceğiz' diye yeminler edilen o günlerden bugünlere hiçbir şeyin değişmediği bir süreci getirdi.

"Beş buçuk gün hapis yatmayı yeterli görüp sorumluları salan bir süreç yaşandı"

'Hiçbir şey değişmedi' diyemeyiz. Çok üzüldüğümüz, çok farklı farklı süreçlerde Soma hep gündeme geldi. İçimdeki bir yarayı ve bir memnuniyetimi ifade etmeme izin verin. Soma'da bu facia oldu, bütün Türkiye Soma'ya üzüldü. AK Parti'nin mitinglerine katılan işçilere katılmadan bir gün önce kimlik kartları, yemek kartları toplanıyordu o dönemde. Miting çıkışında dağıtılıyordu yoklama gibi. Yevmiye işliyor. Sonra da ölen ölüyor, kalan sağlar O zaman 'Bu mesleğin fıtratında bu var' diyen Erdoğan'a yetiyordu. O süreçte tam bunların çok konuşulduğu AK Parti mitinglerine madencilerin zorla götürüldüğü, burada eylem yapan madencilerin Ankara'ya götürülüp Erdoğan'la uzlaştırıldığı, sonra verilen sözlerin tutulmadığı, gerekli düzenlemelerin yapılmadığı, adil yargılama yerine altı bile değil, beş buçuk gün yattılar kişi başına. Esas olarak da şöyle bir şey var: Mahkemenin yargılamayı adil yapmaya çalışan başkanının değiştirildiği, yerine başka başkanın getirildiği, verilen cezanın Yargıtay tarafından düşük cezanın 'Böyle olur mu? Olası kast, bugün burada kullanılmayacaksa nerede kullanılacak' deyip beş üyenin beşinin de bozduğu ama kararın buraya tebliğ edilmek yerine elde tutulduğu bir süreç yaşandı. O süreçte o beş üyenin üçü değiştirildi, yerine üç yeni üye getirildi. Yeni üyeyle üçe-iki bu sefer olası kas değil de bilinçli taksirden ceza kurulup örneğin 301 kez müebbet hapis yatabilecekken ölen kişi başına beş buçuk gün hapis yatmayı yeterli görüp sorumluları salan bir süreç yaşandı.

"Soma davasından iki tutuklu kaldı: Biri Can Atalay, biri Selçuk Kozağaçlı"

'Soma'yı üç S yuttu' diyorduk ilk gün: Sarı sendika, sermaye ve siyaset üçgeni. Şimdi bu üçgenin siyaset ayağı zaman içinde, sabırla görevini yaptı ve bu işten sermayeyi kurtardı. Zaten sendikaya hiç kimsenin bir sorusu da olmadı. Büyük bir üzüntüyle şunu söyleyeyim o günden sonra yapılan bütün seçimlerde herkes Soma'ya baktı. 'Soma'yı bu kadar yapılan yanlışlara rağmen AK Parti kazanıyor.' Maalesef Twitter başından Somalılara ağıza alınmayacak dünya kadar laf söylendi. Her seferinde çıktım dedim ki 'Bu lafları kesinlikle reddediyoruz. Soma bunları hak etmiyor.' En nihayetinde bugün Soma'ya CHP'li bir belediye başkanı yönetiyor. Büyükşehri CHP'li bir belediye başkanı yönetiyor. Biz buralarda yüzde 6 oyları da gördük yüzde 60 oy da gördük. Ama yüzde 6 oy aldığımız zamanlarda da Somamıza, Manisamıza bakış açımız hiç değişmedi. Kusur varsa kendimizde aradık, kimseye küfür etmedik, kötü söz söylemedik. Yüzde 60'la bu başarı elde edildi ki Soma'nın Belediye Başkanı Sercan Okur, Soma davasının gönüllü avukatlarındandır. Soma'nın vicdanını, her geçen gün kendine yapılan kötülüğü de iyiliği de ihaneti de kendisi için gösterilen cesareti de görmüştü. Soma davasından iki tane tutuklu kaldı. Faciaya sebebiyet veren şirketin sahibi dışarda, müdürleri dışarıda, sorumluları dışarıda, kamu görevlileri dışarıda. Onlar da 12'şer saat ceza yattılar kişi başına. İçeride iki tane tutuklu var: Biri Can Atalay, biri Selçuk Kozağaçlı. Bunlar Çağdaş Hukukçular'dan gelip de Soma davasını gönüllü olarak savunan avukatlar. Can Atalay da Selçuk Kozağaçı da yüreğiyle, bileğiyle burayı savunan insanlardı. Soma'da yerleşmiş olarak da Soma'nın bir evladı Sercan Okur, bu davanın avukatlığını yıllarca yaptı. Son seçimlerde de CHP'nin adayı olarak Soma'da büyük bir teveccühle belediye başkanı seçildi. Biz buradaki seçim sonucunu siyasi bir sonuç olarak görmüyoruz, vicdani bir sonuç olarak görüyoruz."

"Facia olduğunda muhalefet partisi olup, bağırıp da iktidara yanaşınca susanlara söyleyecek söz yok"

Özel, "Yaşananlar unutulur mu" sorusuna şu yanıtı verdi:

"İnşallah unutulmaz da Türkiye'de maalesef unutuluyor. Unutmayanlar, mücadele edenlerin desteklenmesi lazım. Soma böyle ferasetli insanların bulunduğu yerdir. Soma'da seçimlerde dördüncü parti çıkmış zamanları var CHP'nin. Bugün yüzde 60'a yakın oyla hem büyükşehir hem Soma Belediyesi kazanılabiliyorsa Soma'daki insanlar gibi siyaset sahiden yapanlarla siyaset şeklen yapanların, bu meseleyi içinde hissedenlerle o gün fotoğraf çektirip gidenlerin bir elekten elenmesi lazım. Eleğin samimiyet tarafında kalanlarla siyaset yapılır, onlara can feda ama eleğin öbür tarafına; yani facia olduğunda muhalefet partisi olup, bağırıp da iktidara yanaşınca susanlara söyleyecek hiçbir söz yok.

"Soma gibi bir facianın yaşanması an meselesidir"

2002 yılından AKP'nin iktidarından bugüne kadar, 2 bin 500 işçi madenlerde öldü. 35 bin 000 işçi, yani 140 tane Soma Faciası yaşandı ayrı ayrı. İş kazaları, işçi sağlığı ve iş güvenliği konusunda Türkiye berbat durumda, dünyanın en kötülerinden. Bugün Türkiye'de madene inen işçiler, günde üç vardiya halinde ölüme inip çıkıyorlar. Soma gibi bir facianın yaşanması an meselesidir. İstanbul depremi gibi düşünün. İşçi sağlığı ve iş güvenliği, iş kazalarını önleme noktasında bilhassa madenlerde hem de diğer tehlikeli iş kollarında işçilerimiz Allah'a emanet. İş kazası geçirmiyorsa anasının duaları sayesinde geçirmiyor. Tabii ki belli iş kollarında, belli fabrikaların, bu konuya kendisi titizlenen firmaların hakları emanet olsun, bir kenarda dursun. Ama genel olarak devlet güvenlik yerine karlılığı, işçinin sağlığı yerine verimliliği gündeme alan şirketleri yeterince denetlemediği, sert ve katı kurallar koymadığı, koyduğu kuralları iyi uygulamadığı için, denetim mekanizması çökmüş olduğu için ve özellikle işçi sağlığı ve iş kazalarıyla görevli kişiler maaşlarını iş yerinden doğrudan aldıkları için çok önemli eksiklikler var. Bugün facianın yıl dönümü ve Türkiye bu konularda dünyada en kötüye giden, görevini en az yapan ülkelerden bir tanesi, rakamların en kötü ülkelerden bir tanesi. Şimdi 'Terörsüz Türkiye. Şehitler gelmesin, analar ağlamasın' diyeceğiz. Burada 301 tane ana ağladı, eş ağladı, 426 tane çocuk ağladı. O çocuklardan o gün 11 yaşında olanlar, bugün avukat oldular, babasının hakkını arayacağız diye. İşin bu boyutun mutlaka ve mutlaka gündemde tutulması gerekiyor."

"Terör bitecekse biz varız"

Özgür Özel, terör örgütü PKK'nın fesih kararını şöyle değerlendirdi:

"Soruların cevaplarını vermesi gerekenler verecek. Bu soruların birçoğunun cevabı bizde yok. Çünkü CHP tarihsel bir tutarlılığa sahip bir parti olarak 'Terör bitecekse biz varız' diyor. Bu kadar net. 'Eğer annelerin gözünün yaşı duracaksa, şehit kanı akmayacaksa biz varız' diyor. 'Bu meselenin bir kişi, iki kişi, bir parti, iki parti değil; toplumsal mutabakatla çözülmesi lazım' diyor. Toplumsal mutabakat arandığında herkesin rıza göstereceği, kaybedenin olmayacağı, herkesin çözüm konusunda bilgi sahibi ve mutabık olacağı bir yöntem öneriyor. Bu yöntemi kim başarıyor? Dünyada silahlı ve çatışmalı süreçleri başarıyla çözüme ulaştırmış olan örneklere bakılıyor ve burada başarılı olmayan bir şey var: Siz toplumun bir kısmını, partilerden birini ya da birkaçını dışlarsanız, kendinize ait ajandalarınız varsa, gizli pazarlıklar yürütüyorsanız bu iş başarılı olmuyor. Geçen çözüm sürecinde CHP, bütün bunları hatırlatarak 'Şunları, şunları yanlış yapmayın' demişti. Böyle bir sürece kredi vereceğini söylemişti. Tayyip Erdoğan, 'Kredinizi başınıza çalın' demişti. Düşünmüştü ki terör bitecek, bir başarı elde edilecek, 'Buradan gelecek siyasi nemayı kimseyle paylaşmayayım' demişti.

"Erdoğan ve Bahçeli'nin söyledikleri o gün de bugün de CHP'nin haklı olduğunu ortaya çıkarıyor"

Bugün sürece karşı çıkanlara, 'kandan beslenenler' deniyor ya o gün o tanımlamayla Erdoğan da Bahçeli'ye diyordu. 'Bahçeli kandan besleniyordu' Erdoğan'ın tanımlamasıyla. Çünkü Bahçeli çözüm sürecinin tam karşısındaydı, Erdoğan savunuyordu, Bahçeli karşı çıkıyordu. Biz de diyorduk ki 'MHP'nin de ikna edileceği, bizim de işin içinde olacağımız bir süreci hep beraber yaşayalım.' O gün biz bunları söylediğimiz noktada, Erdoğan Bahçeli'yi kandan beslenmekle; Bahçeli de Erdoğan'ı terör örgütüne teslim olmakla suçluyordu. Şimdi ikisi birden bir süreç yürütüyorlar. Adı 'Terörsüz Türkiye.' CHP aynı tarihsel tutarlılığı içinde diyor ki 'Terör bitecekse, kan duracaksa biz varız.' Geçen sefer biz bunu dedik diye, Bahçeli bizi terörü desteklemekle; 'Bahçeli de olsun, bütün siyasi partiler de olsun' dedik diye de Erdoğan bizi işi yokuşa sürmekle suçluyordu. Şimdi ikisi bir araya geldikleri süreçte geçmişte kendilerine söyledikleri tüm sözler o gün de bugün de CHP'nin haklı olduğunu ortaya çıkarıyor.

"Bu süreçten zarar görmüş herkesin rızasının alınması lazım"

Çok basit bir şey söylüyoruz: Hiç kimse dışlanmadan bu işin yürütülmesi lazım. Bunun için yer Meclis'tir. TBMM'de bir komisyon kurulmalı. Bu komisyon yapılacak yasal düzenlemeleri -'Yasal' diyorum, soruyorlar 'Anayasa değişikliği olursa', 'Biz Anayasa değişikliğinde yokuz' diye ilk günden söyledik. Çünkü anayasa değişikliği farklı pazarlıkları gündeme getiren, tuhaf ve samimiyet sorgulatan bir mesele. Bugün Türkiye'de bu sorunu çözmek için ihtiyaç olan şey kanunları çıkarmak, mevcut kanunları düzgün uygulamak. 'Toplumsal mutabakat aransın' diyoruz ya şeffaflık ve samimiyet. Toplumsal mutabakat aranacaksa işte o zaman o Meclis'te kurulacak komisyona mutlaka başta şehit aileleri, gaziler, bu süreçten zarar görmüş herkesin katılıp bu insanların onurunun, rızasının alınması lazım.

"Bağrına ateş düşmüş ananın, babanın, evladın ne dediğini niye sormuyoruz"

Sevgili Sırrı Süreyya Önder ile bizi ziyaret ettiğinde heyetlerin önünde geçen bir diyaloğumuz var. Ben yine şehit aileleriyle ilgili hassasiyetimi vurguladım. O zaman şöyle bir ifadem vardı, demiştim ki 'Şehit ailelerinin gözünün içine bakamayacağımız bir işin içinde olmamak lazım.' Sırrı Başkan bana dedi ki 'Bazen şehit anasının gözüne bugün bakamazsın ama yarın öbür çocuğu yaşayınca o gelir sana bakar.' Dedim ki 'Şehit aileleri bazı konularda bizden ileride.' Ziyaret ettiğim şehit aileleri derneği başkanları bana dedi ki 'Tutumunuz çok kıymetli. Biz de bu meseleye şöyle bakıyoruz: Biz yandık, başkaları yanmasın. Samimiyet olsun, siyasete alet olmasın, bizim de görüşlerimizi alınsın, biz bilelim ne olduğunu.' Sıvasız evine en acılı gününde Türk bayrağı asan, 'Vatan sağ olsun' diyen kişilerden bahsediyoruz. Bunun da bir hatırı olsun. O gün gidip yanına oturup fotoğraf çektirmeyi, taziye yapmayı, bunu haberleşleştirmeyi biliyoruz da günü geldiğinde bağrına ateş düşmüş ananın, babanın, evladın ne dediğini niye sormuyoruz. Ama burada onlara rağmen bir şey yapmak, bir süreç yürütmek doğru değildir. Onun için 'toplumsal mutabakat' diyoruz, babamızın hayrına demiyoruz.

"Biz tarihin doğru yerinde durmayı başaran bir partiyiz"

Hiç elleme, bunlar bildiği gibi paldır küldür yapsın, bu toplumda büyük bir tepki dalgası yükselsin, bundan en büyük zararı bu iktidar görür, ben görmem. Bugün bu iş toplumsal mutabakatla, herkesle birlikte çözülsün, bundan hepimiz karlı çıkarız, bütün Türkiye karlı çıkar. Burada yanlış olan hesap şu: Geçen sefer olduğu gibi, şimdi iktidar medyasında kendince bir bayram havası. Zaten bu iş başarıya ulaşacaksa bütün Türkiye'de bayram olur. Kendilerince meselenin kahramanları var. Erdoğan var, Bahçeli var... Bu mesele başarıya ulaştıktan sonra millet kimi takdir edecekse eder, bundan kim fayda görecekse görür. Ama önemli olan algı operasyonlarıyla onu bunu köpürterek değil, yanlış yapılmasın. Daha bugün sürecin sıfırıncı günündeyiz neredeyse. Elbetteki bundan önce müzakereler yapılmıştır, görüşmeler yapılmıştır. Bundan daha normal bir şey yoktur. Ama artık yeni açıklandıysa 'Silahları bırakıyoruz' diye fesih kararı alındığından itibaren ilk gündeyiz. İlk düğmeyi yanlış iliklemenin peşindeyiz. Bunlar yanlış. Bunun için biz bilimsel, bütün dünyanın doğru yaptıklarını tekrar eden, yanlış yapıp da zarar gördüklerinden uzak duran, kendi geçmiş başarısız tecrübemizden ders alan bir şey yapmamız lazım. Biz CHP olarak işin kolayına kaçmıyoruz. 'Biz muhalefet partisiyiz, iktidar ne yaparsa karşısındayız, eleştirelim, tökezlesinler, biz kazanalım.' Bunu yapmıyoruz, yapmayacağız da... Çünkü biz tarihin doğru yerinde durmayı başaran bir partiyiz."

" Meclis Başkanı'nın hızla bir inisiyatif alması doğru olur"

CHP Lideri Özel, "Siz nasıl bir çerçeve çiziyorsunuz" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bizim çizdiğimiz çerçeve şu: Meclis'te Meclis Başkanı'nın hızla bir inisiyatif alması doğru olur. Kendi takdirleri ama ben kendisine bunu çağırdım, bir kez daha söylüyorum. Mutlaka bir hazırlık komisyonunu hızlı şekilde, bütün siyasi partiler davet edilerek, gelmeyen gelmez ama herkesin orada sandalyesi olsun, görüşleri alınmalı. Bizim mesela yedisi hukukçu, üç siyaset bilimciden oluşan 10 kişilik bir komisyonumuz var. Bunu Sevgili Adem Sözüer ile yani, 2000'li yıllarda TCK'yı çalışan, çok önemli ceza hocalarından, bugün TCK ile ilgili de çok önemli isimlerden biri ve onun birlikte çalıştığı, ortaklaşa fikir ürettikleri çok önemli dört-beş ceza hukukçusuyla da birlikte işin mutfağında çalışmaya ve önemli işleri, önemli düzenlemeleri hatasız yapmak için katkı vermeye de CHP hazır. İlk başta bir kere ilk atılacak adımlar var: Mesela kayyum düzenlemesiyle ilgili mesele yıllardır dile getiriliyor. Bunların çözülmesi lazım. Devamında Türkiye'de bazı kanunların uygulaması antidemokratik uygulanıyor. Uygulamaların düzeltilmesi lazım. Bu kanun yaparak olmaz, kanun ortada, yanlış uygulanıyor, kötü niyetli uygulanıyor. Bazı kanunlardaki eksikliklerin giderilmesi lazım. Bazı yere kanunu düzenlemeler yapılması lazım. Ama demokrasi hattının dışına çıkılmaması, bugün uyulmayan Anayasa kararlarına uyulması lazım.

"Atılan adımların toplumsallaştırması lazım. Türkiye bir sorunu çözüyor"

Mesela Can Atalay, AYM kararına uysanız dışardadır. AİHM kararlarına uymayı Anayasa 90 açıkça vadediyor. AİHM kararlarına uysanız Osman Kavala dışarıdadır. Yine doğru düzgün yargılamalar yapsanız bugün içeride olan toplumsal davalardan hiç kimse içeride olmaz. AYM'de dosyaları bekleyen hem Gezi tutuklusu arkadaşlarımız var. Üniversite öğrencileri tutuklu, bu uygulama hatası, buna kanun çıkaramazsın. Bugün öğleden sonra salınması lazım, hele hele böyle bir pozitif iklim konuşuluyorsa. O yüzden biz CHP olarak bir hazırlık komisyonu, kanunların hep birlikte artısı-eksisi düşünerek çalışılması, bu komisyona toplumsal mutabakat yaratacak tüm kesimlerin; meslek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin davet edilmesi, görüş alınması, atılan adımların toplumsallaştırması lazım. Türkiye bir sorunu çözüyor. Yoksa, 'Devlet Bey bir sabah yatağından kalkıp DEM sıralarına yöneldi. Bu sorun çözüldü.' Devlet Bey'e bir önceki dönem aynı süreçte siz 'kandan beslenen vampir' diyordunuz; Devlet bey de size, 'bölücüyle işbirliği yapan vatan haini' diyordu."

(SÜRECEK)