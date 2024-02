Saadet Partisi, 339 Belediye Başkan Adayını Açıkladı...Temel Karamollaoğlu: "Belediyelerimizin Kapısından Arsız, Hırsız Girmeyecektir"

Güncel

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Ankara'da aday tanıtım toplantısında; "İsrafın i'sine dahi tahammülümüz yoktur. Vatandaşın cebinden kuruş kuruş toplanan paraları milyar milyar savurma dönemine mutlaka bunun için son vereceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanacak bu konuda çok ama çok hassas davranacağız. Titiz davranacağız. Yolsuzluğa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Belediyelerimizin kapısından arsız, hırsız girmeyecektir. Bizim belediye başkanlarımızın kursağından bir lokma yetim malı geçmez. Belediye kaynaklarını ise yetim malına sahip çıkar gibi değerlendireceğiz. Biz bu anlayışla israf, rüşvet ve yolsuzluk düzenine son vereceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren ihaleler üzerinden birilerinin köşeyi dönme devri sona erecektir" dedi.

Saadet Partisi, Genel Başkan Temel Karamollaoğlu'nun katılımıyla Ankara ATO Congresium Salonu'nunda 'Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı' düzenledi. Toplantıda, 9'ü büyükşehir, 26'sı il belediye başkanı olmak üzere 339 belediye başkan adayı açıklandı. Burada konuşan Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"BUGÜNE KADAR UYGULANAN YANLIŞ POLİTİKALARLA GİDİLECEK BİR YOL ARTIK KALMAMIŞTIR"

"Değerli kardeşlerim bugün bir kez daha haydi bismillah diyoruz. Besmelemizi çekiyor, kollarımızı sıvıyoruz. Ne için? Yaşanabilir bir Türkiye, yeniden büyük Türkiye ve inşallah yeni bir dünya için. Bugün burada haydi bismillah diyoruz.

Ülkemiz ve dünyamız çok büyük bir dönemden, badireli bir dönemden geçmektedir. Bölgemiz ne yazık ki bir ateş çemberi içindedir. Ekonomik ve sosyal olarak durumumuz ise maalesef hiçte iç açıcı değildir. Bugüne kadar uygulanan yanlış politikalarla gidilebilecek bir yol artık kalmamıştır. 'Adaletten eğitime, ekonomiden dış politikaya varıncaya kadar tüm sahalarda bir ciddi zihniyet değişimine ihtiyacımız var' dersek abartmış olmayız. Öte yandan katil İsrail göz göre göre bütün dünyanın gözleri önünde bir soykırım uygulamaktadır. Uluslararası kuruluşlar ne yazık ki İslam ülkeleri başta olmak üzere Türkiye'mizde sınıfta kalmıştır. Biz biliriz ki Ankara'nın güvenliği Kudüs'ün özgürlüğünden geçer. Gazze ne kadar huzurlu ise bizim 81 ilimiz de o kadar huzur içindedir. Bu nedenle şehirlerimizi ayağa kaldırmak mecburiyetindeyiz. Türkiye'nin ayağa kalkması demek aslında İslam aleminin ayağa kalkması, dünyada huzurun tesisi yönünde ciddi adımının atılması demektir. Türkiye'miz ayağa kalktığı taktirde zalimlerden mutlaka hesap sorulacak, mazlumların yüzü gülecektir."

"SEÇECEĞİMİZ, ATACAĞIMIZ HER BİR OY İLE SADECE YEREL YÖNETİMLERİ DEĞİL, TÜRKİYE'NİN YOLUNU İSTİKAMETİNİ BELİRLEYECEĞİZ"

"Elbette her seçim önemlidir. Bu anlamda tarihi bir seçim 31 Mart'ta yapılacaktır. Çünkü bu seçimde biz sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz. Seçeceğimiz, atacağımız her bir oy ile sadece yerel yönetimleri değil, Türkiye'nin yolunu istikametini belirleyeceğiz. Gazze'deki zulme dur diyecek bir Türkiye mi oluşacak yoksa Gazze'de çocuklar kadınlar katledilirken İsrail'e her gün bir çok gemi gönderilirken Türkiye bu kadar taviz arkasından bir de NATO'ya adeta artık kuyrukluk yapma durumuna düşmüşken İslam dünyasında öncülüğü alabilecek başka bir ülke de ne yazık ki görülmemektedir. Siyonizmin oyunlarına figüran olan bir iktidar mı yoksa kendi kuralını koyarak bu oyunları bozan büyük Ortadoğu projesini yırtıp rafa kaldıran ve işte bu konuda en ciddi adımları atan Türkiye mi? Dün ak dediğine bugün kara diyebilen bir iktidar mı olacak, yoksa savrulmayan, sözünün eri bir iktidar mı işbaşına gelecek bunun ilk adımlarını atmış olacağız. Özellikle bu seçimi sadece bir yerel seçim olarak görmemiz bu sebeple mümkün değildir. Bu seçimde ortaya koyacağımız tercihler sadece şehirlerimizin eğil, ülkemizin de geleceğini belirleyecektir. Milli görüşçüler olarak coğrafyamızda akan kan ve dökülen gözyaşını dindirmek bizim boynumuzun borcudur.

"GAZZEYE'DE KUDÜS'E DE YARDIM ELİ UZATACAK BİR BELEDİYE ANLAYIŞINI HAKİM KILACAĞIZ"

Emin olun Saadet Partili belediye başkanlarımız sadece kendi şehirlerini değil aynı zamanda Gazze'yi de yeniden ayağa kaldırabilecek bir tavır sergileyecektir. Sadece kendi şehirlerini maddi ve manevi olarak kalkındıran değil, Gazze'ye de Kudüs'e de yardım eli uzatacak bir belediye anlayışını hakim kılacağız. Belediyelerimizde atacağımız adımlar Türkiye'nin tamamında hatta bütün dünyada dikkat çekecektir. Şehirlerimiz bizi, biz de şehirlerimize hizmet etmeyi özledik. Geçmişte belediye başkanlığı yaptım. Elbette milletvekillerimizin çok büyük görevleri var, yapmaları icap eden vazifeler var ama kendi toplumuyla iç içe olan bir belediyecilik kadar da daha güzel bir duygu olduğunu düşünemiyorum. Biz kararlıyız. Sadece Sadet Partisi olarak seçimlerde tüm bölgelerde ciddi bir netice alacağımıza inanıyorum. İnsanımızı 1 Nisan sabahı milli görüş belediyeciliğiyle buluşturacağız inşallah.

"BİZ LAF DEĞİL HİZMET ÜRETECEĞİZ"

Milli görüş Malazgirt zaferini kazananların görüşüdür, bunu hiç unutmayalım. Geçmişte Erbakan Hocamız bunu tarihten misaller vererek ok güzel bir şekilde takdim etmişti. Bundan dolayı biz rahatlıkla diyebiliriz ki hakkı ve adaleti Kosova'ya götüren Sultan Murad'ın görüşüdür milli görüş. Anadolu'da Milli Mücadele'yi başlatan ve devam ettiren arkasından bizim Kahramanmaraş'ın mücahidi Sütçü İmam kardeşimiz, büyüğümüz şahin ve Gaziantep'te bu davayı gerçekleştiren Şahin Bey'in görüşüdür. Biz önce ahlak ve maneviyat diyerek yola çıktık. Bu şu demektir; biz oyalama değil köklü icraatlara imza atacağız. Biz laf değil hizmet üreteceğiz. Sadece konuşan problemleri dile getiren çözüm üreten fikirleri yansıtan bir anlayışla değil bunları tatbikata koyan bir anlayışla hareket edeceğiz.

"BİR BELEDİYE BAŞKANI PARTİ FARKI ZİHNİYET FARKI GÖZETMEDEN HERKESE HİZMET ETMEK ANLAYIŞIYLA DAVRANMAK MECBURİYETİNDEDİR"

Bir belediye başkanı ayrım yapmadan, parti farkı zihniyet farkı gözetmeden halkla her an iç içe olmak mecburiyetinde, kendisine oy verip vermediğine bakmaksızın herkese hizmet etmek anlayışıyla davranmak mecburiyetindedir. Saadet Partimizin belediye başkanlarının tamamı işte bu doğrultuda çalışacaktır. Bir ikazda bulunmak istiyorum tam bu noktada herhangi bir aday 'Bu kadar da olmaz' gibi bir kanaate sahipse şimdiden vazgeçsin adaylıktan. Biz bir belediyede bunu gerçekleştirirken elbette yarın iktidara geldiğimizde aynı duygularda aynı prensiplerle davranacağımızı da şimdiden bütün milletimize ilan etmeyi bir görev sayıyorum.

Bizim belediye başkanlarımız insanımızın en kolay ulaşacağı insanlar olacaktır. 3 bin nüfuslu bir belde 10 bin nüfusluk bir ilçe veya 10 milyonluk bir büyükşehir bizim için fark etmez. Bizim belediye başkanlarımıza tüm vatandaşlarımız rahatlıkla ulaşabileceklerini bilmelidir. Kimin ne derdi varsa belediye başkanını doğrudan ilgilendirsin veya ilgilendirmesin gelecek derdini ona anlatacak bizim başkanımızda ya kendisi bu problemle ilgiliyle onu çözecek ya da çözüm için ilgililerle temasa geçecektir.

"BELEDİYELERİMİZİN KAPISINDAN ARSIZ, HIRSIZ GİRMEYECEKTİR"

İsrafın i'sine dahi tahammülümüz yoktur. Vatandaşın cebinden kuruş kuruş toplanan paraları milyar milyar savurma dönemine mutlaka bunun için son vereceğiz. Kaynaklarımızı verimli kullanacak bu konuda çok ama çok hassas davranacağız. Titiz davranacağız. Yolsuzluğa asla müsamaha göstermeyeceğiz. Belediyelerimizin kapısından arsız, hırsız girmeyecektir. Bizim belediye başkanlarımızın kursağından bir lokma yetim malı geçmez. Belediye kaynaklarını ise yetim malına sahip çıkar gibi değerlendireceğiz. Biz bu anlayışla israf, rüşvet ve yolsuzluk düzenine son vereceğiz. 1 Nisan sabahından itibaren ihaleler üzerinden birilerinin köşeyi dönme devri sona erecektir.

"İMAR PLANLARINDA EN KÜÇÜK İSTİSMARA ASLA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

İmar planlarında en küçük istismara asla müsaade etmeyeceğiz. Biz biliyoruz imar planları vasıtasıyla milyarların nasıl devşirildiğini. Garibanların ise bundan bir kuruş bile faydalanmadığını biliyoruz. İmar planlarındaki değişikliler özellikle büyük şehirlerde maalesef bu sahtekarların en önemli konusudur. Bir yerde rant varsa oluşuyorsa o rantın orada yaşayan insanlara bölüştürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Yasa dışı yollarla kendi yandaşlarını ihya etme dönemi inşallah sona erecektir bu seçimle. ve böyle şehirlerimiz de bir ucubeye dönemeyecektir. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığı yaptı bilir bunları. Onu tesadüfen mi söyledi yoksa hakikaten gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa mı düştü bilemem ama hatırlarsanız İstanbul üzerinde bir helikopterle uçarken 'ya İstanbul'a ihanet etmişiz biz de' demekten kendini alamadı. Biz bunu ne söyleyeceğiz ne de söyleteceğiz. Bunun için söylüyoruz ki imar planını doğru düzgün ve dürüst yapabilmek her baba yiğidin harcı değildir. Bunu ancak bizim kadrolarımız başarabilir."

Saadet Partisi'nin 9'u büyükşehir, 26'sı il belediye başkanı olmak üzere açıkladığı 339 belediye başkan adayından bazıları şöyle:

Ankara Büyükşehir: Cafer Güneş

Adana Büyükşehir: Hüseyin Acarlar

Erzurum Büyükşehir: Faik Çalık

Eskişehir Büyükşehir: Fesih Bingöl,

İstanbul Büyükşehir: Birol Aydın

Kayseri Büyükşehir: Mahmut Arıkan

Muğla Büyükşehir: Fatih Salih Mehmet Kocabıyık,

Sakarya Büyükşehir: Ömer Abdullah Ayhan

Trabzon Büyükşehir: Recep Yakuphan,

Ankara Bala: Hasan Gezer

Ankara Çamlıdere: Mustafa Tuncer Muammet Özçelik

Ankara Elmadağ: Mevlüt Demir

Ankara Mamak: Murat Sipahi

Ankara Gölbaşı: Selim Akgül

İstanbul Esenler: İbrahim Bitiş

İzmir Aliağa: Mahmut Koç

İzmir Balçova: Seyfullah Özbek

İzmir Bayındır: Fatma Dündar

İzmir Bayraklı: Vadat Kolukısa

İzmir Beydağ: Mustafa Bekar

İzmir Bornova: Hasan Ceylan

İzmir Çeşme: Ahmet Hazırbulan

İzmir Çiğli: Hüseyin Ayın

İzmir Gaziemir: Hanife Bozdağ

İzmir Güzelbahçe: Osman Tunç

İzmir Karabağlar: Mümün Baştürk

İzmir Karşıyaka: Ozan Ganiüsmen

İzmir Kemalpaşa: Gamze Yıldız

İzmir Konak: Turhan Tutumlu

İzmir Selçuk: Hüseyin Günaydın

İzmir Torbalı: Caner Dirlik

Bursa Büyükorhan: İsmail Şaşkın

Bursa Gemlik: Ahmet Vakkas Yıldız

Bursa Gürsu: Seçmen Ergene

Bursa Harmancık: Ramazan Yakın

Bursa İnegöl: Hasan Eroğlu

Bursa Karacabey: Muammer Altun

Bursa Keles: Ramazan Ay

Bursa Kestel: Ahmet Demirağ

Bursa Orhanveli: Ömer Din

Bursa Yenşehir: Karyağdı Berkeli

Bursa Yıldırım: Abdullah Kocamaz