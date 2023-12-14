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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüne ilişkin konuşmalar - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüne ilişkin konuşmalar

Saadet-Gelecek Grubu Başkanı Selçuk Özdağ ve Saadet-Gelecek Partisi Grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüne ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda duygusal konuşmalar yaptı. Ölümün herkes için bir ders olması gerektiğini vurgulayan Özdağ, Bitmez'e Allah'tan rahmet diledi. Şahin ise siyasi rekabetlerin yanı sıra dostluk ve dayanışmanın önemine değindi.

Saadet Partisi Milletvekili Hasan Bitmez\'in ölümüne ilişkin konuşmalar
14.12.2023 - 20:02,
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Saadet -Gelecek Grubu Başkanı Selçuk Özdağ, Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez'in ölümüne ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada; "Hasan Bitmez vekilimiz çok genç yaşta ebediyete irtihal etti. Ben ailesine sabırlar diliyorum. Aynı zamanda da bu ölümün de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her birimize bir ders olmasını ve aynı zamanda da fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeği doğacağını unutmadan ve buradan gelip gideceğimizi de idraki içerisinde ses bırakarak, iz bırakarak ve de hayırla yad edilerek işler yapmamızı Allah'tan niyaz ediyorum. O nedenle her ölüm bizim için bir ders olsun. Her olay bizim için bir ders olsun diyorum. Hasan Bitmez'e rahmet diliyorum" dedi.

Saadet Gelecek Grubu, salı günü bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde yaptığı konuşmanın sonunda fenalaşan ve hastaneye kaldırıldıktan sonra bugün yaşamını yitiren Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile ilgili TBMM Genel Kurulu'nda üzüntülerini dile getirdi.

Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Bitmez'in cenazesinin 15 Aralık Cuma günü (yarın) İstanbul Fatih Camisi'nde kılınacak Cuma namazını müteakip İstanbul Merkezefendi Mezarlığı'na defnedileceği bilgisini paylaştı. Kaya, cumartesi gününden itibaren Saadet Partisi Genel Merkezi'nde taziyeleri kabul etmeye başlayacaklarını söyledi.

Saadet- Gelecek Grup Başkanı Selçuk Özdağ ise şunları söyledi:

"Hasan Bitmez Vekilimiz çok genç yaşta ebediyete irtihal etti ve görev yapmış olduğu Türkiye Büyük Millet Meclisinde bir konuşmasından sonra, hür bir kürsüde, hür konuşmasından sonra Allah'ına kavuştu. Ben burada kendisini altı ay önce tanıdım, özellikle grubumuzu kurduktan sonra kendisiyle teşriki mesaim fazla oldu Grup Başkanı olmam nedeniyle, münasebetiyle. Beşeri münasebetlerde oldukça medeni bir kişi, görev ahlakı, iş ahlakı çok yüksek, aynı zamanda iş disiplini çok çok fazla bir arkadaşımızdı. Kendisine zaman zaman esprilerle takılırdım ve o da bu esprilere, şakalara tahammül ederdi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. ve insanoğlu doğumuyla beraber ölüm için sıraya girer ama o sırayı hiç kimse bilmez, sadece Allah'ımız bilir, sırası gelince genç-yaşlı, kadın-erkek demeden de ebediyete irtihal ederler ve kendisi ebediyete irtihal etti bugün. Dede Korkut'un ifadesiyle "Gelimli gidimli dünya, son ucu ölümlü dünya" diyor. Önemli olan baki kalan bu kubbede hoş bir seda bırakarak ayrılabilmek. Şimdi yine Allah'ımızın ifadesiyle "İman edenler ve faydalı iş yapanlar cennete girerler." diyor; inşallah ömrümde hep faydalı işler yapmıştır. İnsanoğlu amelleriyle gider, iyilikleriyle, güzellikleriyle gider. Ben ailesine sabırlar diliyorum. Aynı zamanda bu ölümün de Türkiye Büyük Millet Meclisinde her birimize bir ders olmasını ve aynı zamanda da fikirlerin çarpışmasından hakikat şimşeği doğacağını unutmadan ve buradan gelip gideceğimizin de idraki içerisinde ses bırakarak, iz bırakarak ve de hayırla yad edilecek işler yapmamızı Allah'tan niyaz ediyorum. O nedenle, her ölüm bizim için bir ders olsun, her olay bizim için bir ders olsun diyorum. Hasan Bitmez'e rahmet diliyorum. Aynı zamanda da Bülent Kaya Başkanımıza da çok teşekkür ediyorum, hepinize teşekkür etti, bütün siyasi partilerin temsilcilerine, burada bulunanlara; bulunmayıp dışarıda bulunan bütün siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, duyarlılık gösteren tüm vatandaşlarımıza, dualarını esirgemeyen insanlara şükranlarımızı arz ediyoruz Saadet Grubu olarak, bir insan olarak, bir vatandaş olarak, bir arkadaş olarak, bir kişi olarak. O nedenle ben Hasan Bitmez'e Allah'tan gani gani rahmet diliyorum ve burada bulunan tüm milletvekillerine, Parlamentoda çalışan arkadaşlarıma hayırlı, uzun, sağlıklı bir ömür temenni ediyorum."

Saadet-Gelecek Partisi Grubu Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin ise şunları söyledi:

"Tabii her şey gözümüzün önünde yaşanınca tarifsiz bir duygu yaşıyoruz. Ben de Hasan Bitmez abimize Allah'tan rahmet diliyorum. Önce ailesine, Saadet Partimize, Gelecek Partimize, Türkiye Büyük Millet Meclisimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Biz Hasan ağabeyimizi hep iyi yönleriyle hatırlıyoruz. Tabii burada bazen kıyasıya rekabetler yaşıyoruz ama sel gider, kumu kalır, atasözünden hareketle acıları, sevinçleri birlikte yaşamayı da becerebilmek de önemli hayatta. Her şey geçiyor, siyaset de geçiyor, hayat geçiyor ama geriye dostluklar, arkadaşlıklar ve hukuk kalıyor. Acıda, sevinçte birleşmek kalıyor. Bu anlamda da ben ilk andan bu ana kadar Türkiye Büyük Millet Meclisindeki bütün siyasi parti gruplarımızdaki dayanışma ruhundan dolayı da bütün milletvekillerimize, değerli başkanlarımızla da özellikle teşekkür ediyorum."

Kaynak: ANKA
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