SAHA EXPO 2024\'te 2 milyar dolar anlaşma beklentisi

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Hadican EROL/ İSTANBUL, Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan SAHA EXPO 2024 için lansman toplantısı yapıldı. 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek etkinliğe ilişkin konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, "2022 yılındaki fuarda 114 tane anlaşma imzalanmıştı, yerli ve yabancı firmalar arasında. Bunun da açıklanan mali değeri yaklaşık 1.4 milyar dolardı. Bu sene katılımcı sayısının artmasıyla beraber benzer şekilde anlaşmaların da artmasını öngörüyoruz. Tahminimiz, bu fuarda 2 milyar dolar civarında anlaşma yapılması yönünde" dedi.

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği (SAHA İstanbul) tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek olan SAHA EXPO 2024 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı için lansman toplantısı yapıldı. İstanbul Deniz Müzesi'ndeki toplantıya SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır, dernek üyesi şirket temsilcileri ve basın mensupları katıldı. Toplantıda, 22-26 Ekim tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde Cumhurbaşkanlığı himayesinde, 6 Bakanlık ve Savunma Sanayii Başkanlığı'nın destekleriyle düzenlenecek olan SAHA EXPO 2024'e ilişkin kapsamlı bilgiler paylaşıldı.

"KÜRESEL SAVUNMA VE HAVACILIK EKOSİSTEMİNİN BULUŞMA NOKTASI"

Toplantıda konuşan SAHA İstanbul Genel Sekreteri Levent Kerim Uça, "SAHA EXPO, adından da anlaşılacağı gibi bir fuar. Ama biz kendi fuarımızı bir fuar gibi nitelemenin ona haksızlık olacağını düşünüyoruz. Aslında SAHA EXPO fuarı, küresel savunma ve havacılık ekosisteminin bir buluşma noktasıdır. Bugün Güney Amerika'dan Asya Pasifik'e kadar, Japonya ve Kore'den Avrupa ve Afrika ülkelerine kadar çok sayıda hem stantlı katılımcı hem ticari hem de resmi heyet anlamında misafiri ağırlamaya hazırlanıyoruz. Şu anda halen geri bildirimler devam ediyor. Eğer bu geri bildirimler bizim hayal ettiğimiz, tasarladığımız gibi devam ederse fuarda 400'ün üzerinde dünyanın farklı ülkelerinden resmi heyet mensubunu, 150'den fazla alım heyetini misafir ediyor olacağız" dedi.

"BU SENE BİR FPV DRONLARLA İLGİLİ BİR YARIŞMA ALANIMIZ OLACAK"

Uça, "Fuarda sadece firmaları ağırlamanın ötesinde yatırımcı kuruluşları ve yatırımcı organizasyonları da ağırlamayı amaçlıyoruz. Bu maksatla da hem NATO Yatırım ve İnovasyon Fonu'nu hem de Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi'nin çabalarıyla burada oluşturulacak özel toplantı salonlarında fuara katılan firmalarımızı yatırımcılarla buluşturup onlara yeni iş imkanları sağlamayı hedefliyoruz. Bu fuarda Milli Savunma Bakanlığı'mız tarafından tahsis edilen, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarıyla üretmiş olduğu çeşitli silah, teçhizat ve ekipman sergileniyor olacak. Yine aynı şekilde firmalarımızın ürettiği çeşitli platform ve sistemler de dışarıda sergileniyor olacak. Bu sene yine bir ilk olarak tüm dünyanın şu anda takip ettiği Rusya- Ukrayna savaşında önemli başarılara imza atan hatta zaman zaman çatışmaların seyrini değiştiren FPV dronlarla ilgili bir yarışma alanımız olacak. Bu konuda bir challenge alanımız olacak, öyle söyleyeyim" diye konuştu.

"BU SENE 2 MİLYAR DOLAR CİVARINA ULAŞIRIZ DİYE TAHMİN EDİYORUM"

Genel Sekreter Uça, "2022 yılındaki fuarda 114 tane anlaşma imzalanmıştı, yerli ve yabancı firmalar arasında. Bunun da açıklanan mali değeri yaklaşık 1.4 milyar dolardı. Bu sene katılımcı sayısının artmasıyla beraber benzer şekilde anlaşmaların da artmasını öngörüyoruz. Tahminimiz, bu fuarda 2 milyar dolar civarında anlaşma yapılması yönünde. Geçen dönem yapılan anlaşmaların da yaklaşık yüzde 60'lık bir kısmı ihracata yönelikti, çünkü yerli firmalar da kendi aralarında anlaşmalar yapıyor. Bu sene 2 milyar dolar civarına ulaşırız diye tahmin ediyorum" dedi.

"ÖZELLİKLE BÖLGE ÜLKELERİNDEN FUARA CİDDİ KATILIM TALEBİ VAR"

Levent Kerim Uça, "Özellikle bölge ülkelerinden fuara ciddi bir katılım talebi var. Biz tabi hem fuara stantlı katılım sağlayacak ülkeleri hem de resmi heyet ve ticari heyetle katılım sağlayacak ülkeleri hem Ticaret Bakanlığımızla hem de Dışişleri Bakanlığımızla koordineli bir şekilde belirliyoruz. Burada 124 ülkelik Dışişleri Bakanlığı'nın bize bildirdiği bir liste var. Listeye göre biz hem davetlerimizi yapıyor hem de katılımcıları kabul ediyoruz. Körfez ülkeleri başta olmak üzere bu ülkelerin hem kamusal anlamdaki savunma şirketleri hem de özel savunma şirketleri fuarda yer alıyor olacaklar" şeklinde konuştu.

"DÜNYADA SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİ ÜRÜNLERİNE KARŞI ARTAN TALEP VAR"

Uça, "Dünyada savunma ve havacılık sanayi ürünlerine karşı artan bir talep var, dünya konjektöründen dolayı. Biz aslında ülke olarak çok hazır bir şekilde artan talebe karşılık verecek durumdayız. Çünkü firmalarımız hazır, ürünlerimiz hazır ve bu şekilde SAHA EXPO'ya giriyor olacağız. Aynı zamanda dünya, SAHA EXPO'ya gelerek bu talebini karşılamaya çalışacak. Eskiden Türkiye'deki fuarlar, yabancıların çeşitli ürünler satmaya geldikleri fuarlar olurdu. Artık Türkiye'deki savunma sanayi fuarlarının çehresi değişti. Fuarlarımız bizim ürün sattığımız ve yeni iş birlikleri geliştirdiğimiz bir hale dönüştü" dedi.

"150 BİNİN ÜZERİNDE ZİYARETÇİ BEKLİYORUZ"

SAHA EXPO Genel Müdürü Murad Çakır ise, "5 bin metrekareden bu yıl 80 bin metrekare kapalı ve 10 bin metrekare açık alan olmak üzere 90 bin metrekareye çıkıyoruz. Firma katılımcı sayımız da ilk fuarda 181'di şimdi bin 200'ün üzerinde katılım bekliyoruz. Ziyaretçi sayımız da ilk fuarda 13 binlerden bu fuarda halk gününün de 2 güne çıkmasıyla birlikte 150 binin üzerinde ziyaretçi bekliyoruz. Sektörün tüm önemli oyuncuları fuarda yer alıyor. Ama SAHA EXPO aslında bir tedarik zinciri fuarı ve KOBİ ağırlıklı. KOBİ'lerin hem Türk platform üreticileriyle hem de yurt dışından gelen yabancı katılımcı ve önemli firmalarla karşılıklı görüşmeler yaptığı bir etkinlik" dedi.