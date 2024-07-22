SAP, \'S/4HANA Müşteri Deneyimleri\' etkinliğinde iş dünyası liderlerini ağırladı

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SAP, Türkiye'deki iş ortaklarıyla 'Başarıya Ulaşmanın Yolu: SAP S/4HANA Müşteri Deneyimleri' başlıklı etkinlikte bir araya geldi. Etkinlikte, iş liderleri, S/4HANA dönüşüm projelerine dair deneyimlerini paylaşırken, dijitale dönüşüm projelerinin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair de ipuçları verdi.

Kurumsal uygulama ve iş odaklı yapay zeka çözümleri alanında faaliyet gösteren SAP, Türkiye'deki lider kuruluşlarla 'Başarıya Ulaşmanın Yolu: SAP S/4HANA Müşteri Deneyimleri' başlıklı etkinlikte bir araya geldi. Yaşar Holding, Ford Otosan, SOCAR Türkiye ve Tüpraş gibi sektöründe öncü olan şirketlerden zirveye katılan iş liderleri, dijitalleşmenin merkezinde yer alan S/4HANA ile dönüşüm yolculuklarını paylaştı. Katılımcılar, dijital dönüşüm projelerinde elde ettikleri deneyimleri ve başarıları değerlendirirken, bir projenin nasıl yürütülmesi gerektiğine dair de ipuçları verdi.

BENLİDAYI: TÜRKİYE EKONOMİSİNİN ÜÇTE BİRİNİ AĞIRLADIK

S/4HANA dönüşümlerine yönelik müşteri hikayelerinin aktarıldığı ve iş ağı imkanlarının sunulduğu etkinlikte açılış konuşmasını yapan SAP Türkiye Servis ve Danışmanlıktan Sorumlu GMY Murat Benlidayı, dönüşümün öncüsü olmanın şirketlerin gelecek vizyonu inşa etmesinde kritik bir rol oynadığını belirterek, "Teknolojinin iş dünyasındaki hakimiyetinin artmasıyla birlikte, dijital dönüşüm işletmelerin merkezine yerleşiyor. Günümüzde değişim yönetimini doğru ve kapsamlı iş stratejileriyle yönetmek, akıllı teknoloji çözümlerini iş süreçlerine adapte etmek daha rekabet gücü yüksek, verimli ve değişen zorlu koşullara karşı dayanıklı kuruluşlar için kaçınılmaz. Öte yandan, hayatımızın bir parçasına dönüşen yapay zekanın iş dünyasını nasıl etkileyebileceğini öngörmek de kritik bir husus. Bugün salonda Türkiye ekonomisinin üçte birini konuğumuz olarak ağırlıyoruz. Bu etkinlik serisinde artık başarılı proje temsilcilerine özel bir şekilde sorularımızı yöneltip deneyimlerinden ve ilham verici düşüncelerinden faydalanacağız" dedi.

SARIOĞLU: 28 YIL ÖNCE SAP R3 İLE BAŞLAYAN DİJİTALLEŞME YOLCULUĞU SAP S4/HANA DÖNÜŞÜMÜ İLE DEVAM EDİYOR

Yaşar Holding?İcra Başkan?Yardımcısı?Turgut Sarıoğlu,?Yaşar Topluluğu'nun, 28 yıl önce SAP R/3 yazılımını kullanmaya karar veren ve Türkiye'de SAP'yi kullanan ilk şirketlerinden biri olduklarını vurgulayarak şunları söyledi:

"Pandemi dönemi,?tüm iş dünyası için büyük bir kırılma noktası olurken Yaşar Topluluğu?için de?dijitalleşme süreçlerinde?önemli adımlar?atılmasını sağladı.?Topluluk?olarak faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin çalışanlarımızın taleplerini gözeterek küresel yeni teknolojileri ve en iyi uygulamaları hayata geçirme sorumluluğu ile dijital dönüşüm sürecimizi hızlandırdık. Şirketlerimizde silo bazlı alt yapıya sahip olan SAP R3 sistemi kullanımının veri bütünlüğünü sağlamak için sınırlı yeterliliğe sahip olması bizi farklı çözümler aramaya yönlendirdi. Sistemimizin karar destek mekanizması olması gerekliliği ve entegre sistem/süreç yönetimi stratejisi etrafında hedefler oluşturduk.? Bir yıl süren detaylı analiz ve fizibilite çalışmaları neticesinde 2023 yılında SAP'nin yeni nesil bulut teknolojilerine yatırım yapılması kararı alındı ve?SAP S4/HANA dönüşüm projemiz,?'Proje Feniks'?başlatıldı. Yaklaşık 4 yıl sürecek olan ve merkezine ERP sistemlerinin dönüşümünü alan 'Proje Feniks' ile tüm süreçler için yeniden tasarım ve sadeleştirme sunan bir geçiş yöntemi olan 'greenfield' geçişe karar verildi. Yaşar Topluluğu'nun tamamında uygulanması planlanan 'Dijital Dönüşüm Projesi' ile?ilk fazda 6 şirketimizin, 2'nci fazda 5 şirketimizin, 3'üncü fazda yurt dışı şirketlerimizin dönüşümünü tamamlamayı ve 33 S4/HANA modülünü kullanıma almayı hedefliyoruz. Şirketlerimizden 300 çalışanımızın mevcut operasyonel süreçlerine ek olarak katkı verdiği çalışmalar ile?22?ayın sonunda?(2025 ilk çeyrek)?tamamlanması hedeflenen Proje Feniks?1'inci faz ile?şirketlerimizde?verimliliği artırıp inovasyonu güçlendirerek sürdürülebilir büyüme hedefimize ulaşmayı amaçlıyoruz."

KARADENİZ: SAP'NİN OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DENEYİMİ İLE ROMANYA FABRİKAMIZI DİZAYN ETTİK

Ford Otosan'ın Dijital Ürünler ve Servisler Lideri Hayriye Karadeniz, yollarının SAP ile kesişme sürecini şöyle açıkladı:

"23 bin çalışanımız, 4 farklı lokasyondaki üretim tesislerimiz ve yılda 750 bin adedi aşkın araç üretim kapasitemizle otomotiv endüstrisinde önemli bir payımız var. Yüzde 90'ı ihracat oranına sahip olan kapsamlı iş hacmimizde Ford'un Romanya fabrikasının satın alımı sonrası finansal, lojistik ve depolama dahil olmak üzere, tüm sistemlerimizi yeniden kurmamız gerekiyordu. Tam da bu noktada SAP ile yollarımız kesişti. Romanya fabrikamız yıllık 270 bin araç ve 350 bin motor üretme kapasitesine sahip devasa bir yapı. Öncelikle işleyen süreci doğru anlamak gerekir. Çünkü üretimi asla durduramazsınız. Özellikle teknolojik altyapıda atacağınız her adımı doğru ve kusursuz planlamak zordundasınız. İlk 6 ay Ford'un kendi sistemlerini mevcut yapıyı koruduk. Akabinde 80 kişilik bir ekiple dönüşüm projesine Romanya'da başladık. Burada 8 ayda finansal tüm sistemleri kurduk ve durmaksızın işleyen bir sistem ortaya koyduk. SAP dünyasına yeni girmemizle birlikte 40 uygulamamız yerine 20 uygulamayı devreye aldık. SAP'nin otomotiv sektöründeki bütün deneyimi ve başarılı uygulamalarıyla tüm yapıyı yeniden dizayn ettik. Fabrikanın yıllık sayımının yapıldığı tek uygun zamanda projemizi canlıya alma başarısına ulaştık. Bu süreçte değişimin yönetimin önemini bir kez daha gördük ve bu sürecin en önemli 3 anahtarı ise iletişim, yönetişim ve değişim olduğu ortaya çıktı. Şimdi sıra Türkiye'de. Maliyet, hız, kalite konusunda teknolojinin şirketimize vizyon katarak bizi rekabetçi konumda tutması temel beklentimiz. Şirketimizin yaptığı bu yatırımlar sadece kendinin değil, ülkenin de rekabet gücüne katkıda bulunuyor. Biz fırsat arıyoruz, teknolojinin bize fırsat yaratacağı alanlara odaklanıyoruz."

ÜN: AMACIMIZ TEKNOLOJİNİN GÜCÜYLE İŞ SÜREÇLERİMİZİ DÖNÜŞTÜREREK DEĞER YARATMAK

SOCAR Türkiye'nin?Dijital Çözümler Grup Direktörü Sertan?Ün ise farklı olgunluk seviyesindeki SAP sistemlerinde?yürüttükleri tüm süreçleri, SAP'nin S/4HANA ürünüyle tek bir platformda birleştirdikleri?'Project Earth' adlı projenin hikayesini şu sözlerle paylaştı:

"Enerji sektöründe dijitalleşmenin öncüsü olarak, 2020'den bu yana teknolojinin desteği ile iş dönüşümünü gerçekleştirmeyi ve sektörel kazanımlar sağlamayı hedefliyoruz. SOCAR Türkiye olarak, dijital dönüşüm yolculuğumuzda stratejik bir adım olan 'Project Earth'ü büyük bir başarıyla hayata geçirdik. Farklı olgunluk seviyesindeki SAP sistemlerimizi SAP S/4HANA platformunda birleştirerek operasyonlarımızı tek bir çatı altında topladık. Bu proje, sadece bir teknoloji güncellemesi değil, tüm kurumsal iş akışlarımızın yeni omurgasını oluşturan kapsamlı bir iş dönüşümü projesi oldu."

"PROJECT EARTH, BİZİM İÇİN STRATEJİK ÖNEME SAHİP"

Ün, "Project Earth, bizim için stratejik öneme sahip. Proje kapsamı ve tasarımı için çok ciddi emek harcadık, fonksiyonlarımızla birlikte uyumlu bir takım oyunu kurarak ?projemizin ilk fazını 16 ayda tamamladık ?ve Ocak 2022 itibari ile hayata geçirdik. Sektördeki ve dünyadaki en iyi uygulamaları, dış paydaşlarla entegre ve modern bir altyapı üzerinde çalışacak şekilde yeniden tasarladık. Malzeme yönetimi, satın alma, üretim, bakım onarım ve finansal operasyonlara kadar birçok alandaki operasyonlarımızı dünya standartlarında devreye aldık. Tasarım aşamasını 250'den fazla çalıştayda iş birimlerimizle omuz omuza çalışarak 92 iş senaryosu hazırladık. 170'den fazla SOCAR çalışanı ve 100'den fazla SAP danışmanı projeye katkıda bulundu. Proje ekibimiz tüm süreçleri 8000 adımda test ederek başarıyla tamamladı. Bu başarılı programın son kilometre taşı olarak PETKIM süreçlerimizi, oluşturduğumuz standartlara getirmek için projemizin ikinci fazına devam ediyoruz. Tasarım sürecini tamamladık ve sistem hazırlıkları aşamasında planımıza uygun şekilde ilerliyoruz. Bu kadar büyük kapsamlı proje süreçlerinde başarı kriteri, proje canlıya alındıktan sonraki gün ne yaptığınızdır. Öngörülebilir riskler dışında problem ve kriz yaşamamanız en büyük başarı kriteridir. Biz de iş süreçlerimizde hiçbir kesinti yaşamadan operasyonlarımıza devam etmeyi başardık. SAP bu dönüşüm sürecinde en önemli yol arkadaşlarımızdan biri oldu ve global seviyede desteklerini almaya devam ediyoruz" diye konuştu.