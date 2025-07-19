Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

ŞEHİT Mustafa Cambaz 4'ncü Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Törene katılan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Bu fotoğraf yarışması ödül töreninin fevkalade anlamlı olduğunu, bu ilahi fermana bizim beşeri olarak verdiğimiz bir cevap olduğunun altını çizmek isterim. Bundan dolayı yaptığımız için sadece her yıl tekrarlanan geleneksel bir fotoğraf yarışması töreni değil aslında şehitlerin yolunun unutulmadığı, unutulmaması gerektiğini ortaya koyan bir eylem olduğunu da ifade etmek isterim" dedi.

Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz 4'ncü Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kürşad Zorlu, İstanbul Valisi Davut Gül ve Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu'nun katılımıyla Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi. Yarışmada toplamda 1 milyon TL ödül dağıtıldı. Şehitleri anma etkinliği ile başlayan ödül törenine, medya mensupları, kültür-sanat camiasından önemli isimler ve fotoğraf tutkunları yoğun ilgi gösterdi. Yaklaşık 10 bin fotoğraf başvurusu alan yarışmada, kazananlar seçkin bir jüri tarafından belirlendi. Kazananlar, ödüllerini TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un elinden aldı.

'SADECE BİR YARIŞMASI TÖRENİ DEĞİL'

Törende konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Şehitlerin mirasına sahip çıkmak onları asla unutturmamak, asla unutmamak ve mücadelelerine sahip çıkmaktır. Esasında böylesine önemli beşeri ve İslami sorumluluğun yerine getirilmesi bakımından da bu fotoğraf yarışması ödül töreninin fevkalade anlamlı olduğunu, bu ilahi fermana bizim beşeri olarak verdiğimiz bir cevap olduğunun altını çizmek isterim. Bundan dolayı yaptığımız için sadece her yıl tekrarlanan geleneksel bir fotoğraf yarışması töreni değil aslında şehitlerin yolunun unutulmadığı, unutulmaması gerektiğini ortaya koyan bir eylem olduğunu da ifade etmek isterim" dedi.

'MUSTAFA CAMBAZ GİBİ NİCELERİ SOKAĞA ÇIKMIŞ'

Kurtulmuş, "Cumhuriyet tarihinin belki de Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren en önemli dönüm noktalarından birisidir. 15 Temmuz gecesi bir tarafıyla son derece karanlık, son derece hain bir darbe teşebbüsü, yıllar içerisinde planlanmış, hazırlanmış, uluslararası bağlantıları olan ve her köşe başının önceden tutulduğu planlanmış bir darbe girişimidir. Hainliğin bu ülkede gördüğü zirvelerden birisidir ama aynı şekilde 15 Temmuz gecesi Türkiye'de kahramanlığın, mücadele ruhunun, milli birlik ve dayanışma ruhunun da en üst noktaya çıktığı, zirve noktaya çıktığı günlerden birisidir. İşte Mustafa Cambaz'ın da önemli bir şekilde şahitlik ettiği o gece, Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretli duruşuyla, halkı şehirlerin sokaklarına meydanlarına davet eden o kararlı duruşunun arkasından Mustafa Cambaz gibi niceleri milyonlarcası sokağa çıkmış, Mustafa Cambaz'ın 15 Temmuz gecesinden bize de attığı o tweet geriye kalmıştır. Herkesi Cumhurbaşkanımızın çağrısına uymaya davet ediyorum ve bu kalkışmaya kalkışanlar bir daha oturmasınlar, yerlerine oturamasınlar. O kararlılıkla milletimiz inançla, sabırla, cesaretle gerçekten sadece yumruklarıyla, sadece tankların önüne yattıkları bedenleriyle birlikte bu iyi planlanmış, iyi kurgulanmış ve Türkiye'nin üzerine bir darbe olarak değil aynı zamanda bir işgal teşebbüsü olarak da planlanmış olan bu darbeyi püskürtmüştür" şeklinde konuştu.

'SİLAHLARI SUSTURUYORUZ'

Terörsüz Türkiye'nin önemine değinen Kurtulmuş, "100 yıllık Cumhuriyet tarihimizin yarısından fazlasını işgal eden 50 yıllık terör dönemini sona erdirmek, bu milleti prangalarıyla ayaklarından bağlayan ve her vesileyle dış müdahalelere açık hale getiren, bu terörden tamamen artık kurtulmak için bir sürece girmiş bulunuyoruz. Bu ülkenin çocukları artık dağlarda kurşun seslerini değil dağlarda halayları, türküleri, birlik ve beraberlik şarkılarını ve kardeşlik türkülerini dinleyecek. Bu ülkenin çocukları bu ülkenin her şehrinde işte içinde bulunduğumuz bu mekan başta olmak üzere bilimle, sanatla, kültürle, edebiyatla ve geleceğe doğru aydınlık bir ufkun çizgisinde yürüyerek, bu ülkenin çocukları bir arada olacak. Bunun için 50 küsur yıldır içimize soktukları bu terör belasını tamamen bir kenara bırakıyor ve 86 milyon olarak iç kalemizi takip etmek üzere bütün silahları susturuyor ve birliğin beraberliğin istikametinde yolumuza devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf yarışmasının kazananları:

Bu yıl yarışmada dört ana kategori ve 'Hikayeyi Tamamla Özel Ödülü' olmak üzere toplam beş kategoride ödül verildi. Her kategorinin kazananları ve eserleri:

2024'E DAMGASINI VURAN HABER LARI KATEGORİSİ:

1. Uğur Yıldırım - Lübnanlı Bebek

2. Ali Jadallah - Gazze'de Savaş

3. Mahmoud Abu Hamda - Joy Resists Amputation

KÜLTÜREL VE TARİHİ LAR KATEGORİSİ:

1. Şirzat Temiz - Deve Güreşi

2. Engin Ayyıldız - Zil Ustası

3. Hilal Emnacar - Hallaccı

YENİ NESİL LAR (CEP TELEFONU) KATEGORİSİ:

1. İsmail Eser - Peri Kızları

2. Mürsel Yağcıoğlu - Horoz

3. Serkan Özkan - Nemrut Krater Gölü

YENİ NESİL LAR (DRONE) KATEGORİSİ:

1. Orhan Fatih Doğan - Geri Dönüş

2. Ali Atmaca - Filistin İçin Tek Yürek

3. Seyit Konyalı - Pelikan Adam

HİKAYEYİ TAMAMLA ÖZEL ÖDÜLÜ:

Aydın Sertbaş - Rami'de Akşam Dersi

'Rami Kütüphanesi' temasıyla gerçekleştirilen özel kategori büyük ilgi gördü ve yarışmanın özel kategorisinde dereceye giren eser tören alanında sergilendi.