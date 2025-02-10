Selçuk Özdağ: "Adana Demirspor'un Sahadan Çekilmesi Adaletsizliğe Meydan Okumadır, Bütün Kulüpleri Tepki Vermeye Davet Ediyorum"

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(ANKARA) - Yeni Yol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, dün Galatasaray ile yaptığı karşılaşma sırasında Adana Demir spor'un sahadan çekilmesiyle ilgili, " Adana Demirspor, geneldeki adaletsizliğe karşı bir lokal olarak tepki göstermiştir, bütün kulüpleri de bu noktada tepki vermeye davet ediyorum. Sadece Adana Demirspor'u değil, bütün seyircileri, takım tutanları davet ediyorum" dedi

Trendyol Süper Lig 23. haftasında Galatasaray ile oynayan Adana Demirspor'un sahadan çekilmesinin ardından Adana Demirspor Kulübü Başkanı Bedirhan Durak da istifa etmişti.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili ve spor yöneticiliği alanında akademik kariyeri olan Selçuk Özdağ, skandal olarak değerlendirdiği olayların perde arkasını ve gelişmeleri ANKA'ya değerlendirdi.

Sporda büyük kirlilik yaşandığını söyleyen Özdağ, şöyle konuştu:

"Türk sporunda uzun zamandır bir yara var. Bu yara nedir, özetle bahis meselesidir. Bu bahis meselesiyle ilgili olarak, buzdağlarının görünen kısımlarıyla uğraşan bir sistemle karşı karşıyayız, esas buzdağlarının görünmeyen kısımları problemli. Zaman zaman bunlarla ilgili tutuklamalar gözaltılar oluyor, millet de diyor ki, 'Bakın görüyor musunuz, bunlarla ilgili adalet mekanizmamız, bununla ilgili kolluk mekanizmamız uğraşıyor.'

Şimdi öncelikle Türkiye'de bir sistem problemi var. Bu sistem hem cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi problemi hem de bu sistem bizim hemen hemen her alanımıza yansıyor. Ekonomiye yansıyor, hukuka yansıyor, dış politikamıza yansıyor. Devletler zaten üç şeyle yönetiliyorlar. Bir hukukla yönetiliyorlar, iki ekonomiyle yönetiliyorlar, üç dış politikayla yönetiliyorlar. Sizin hukukunuz neyse, ekonominizde o. Hukukunuz neyse eğitiminiz de o, hukukunuz neyse kültürünüz de o, hukukunuz neyse dış politikanız da o, hukukunuz neyse aile hayatınız da o. Hukukunuz neyse sosyal hayatınız da bundan ibaret. Spor da bundan vareste değil, sporu bunun dışında tutamayız.

Özellikle büyük paraların dönmüş olduğu futbol mekanizmasında çok ciddi, transferlerle ilgili şayialar, şaibeler var. Aynı zamanda bahisle ilgili, kara para ile ilgili de çok ciddi iddialar, şaibeler var. Burada büyük paralar dönüyor.

Peki dün Adana Demirspor niye sahadan çekildi? Daha önce de birkaç takım bu şekilde sahadan çekilerek tepkilerini koymuştu. Bu, adaletsizliğe karşı meydan okumadır. Nedir, orada bir penaltı verilmeme meselesi var. Bu bir değil iki değil üç değil dört değil, beş değil. ve bakıyoruz, burada bir milletvekili, Futbol Federasyonu seçiminde, mesela Federasyon kongresinde, divan başkanı oluyor. Adalet ve Kalkınma Partili bir milletvekili divan başkanı oldu, biliyorsunuz.

"Sporda çok büyük rant var"

Peki spor siyasetten uzak olması gerekirken girdiğini görüyoruz. Kışlada varlar, okulda varlar, aynı zamanda camide varlar, şimdi de sporda varlar. Sporda niye varlar? Sporda çok büyük rant var, rantlar var, o nedenle buralarla ilgili aynı zamanda büyük vergi muafiyetleri var. Büyük kulüplerin kaçar lira borcu var, 13 milyar civarında Fenerbahçe'nin borcu var. Galatasaray'ın 13-14 milyar, Beşiktaş'ın 11-12 milyar. Bunları da tam bilemiyoruz. Ama kulüplerin açıklamaları zaman zaman değişkenlik arz etse de 13'er milyar borçları var. Diğer kulüplerin de böyle. Peki bu borçları kim ödüyor? Kesinlikle millet ödüyor."

Yeni bir kulüpler yasası çıkarılması gerektiğini söyleyen Selçuk Özdağ, şöyle devam etti:

"Kulüpler yasası çıktı, dağ fare doğurdu. Şöyle olması gerekiyordu, kulüpler yönetim kurulu seçildikten sonra gerek borçlarına gerek de karlarına ortak olmak şartını getireceklerdi. Bunu getirmediler. Ne yapıyor, yöneticiler geliyorlar, bu kulübü istedikleri şekilde, kendi kafalarına göre yönetiyorlar. Ardından da enkaz bırakıp gidiyorlar. Gelen yöneticiler de bu borcu ödemeye çalışıyorlar. Onlarca kulübe haciz gelmiş vaziyette Türkiye'de. Gerek üçüncü ligde, gerek ikinci ligde, gerek birinci ligde… onlarca kulüp haciz borçlarıyla karşı karşıya. Burada çok büyük paraların döndüğü yerde yeniden bir yasaya ihtiyacımız var.

"Özellikle futbol camiasında ciddi bir kirlilik vardır"

Taraftarlara çağrıda bulunan Özdağ, "Seyircileri düşünmeye davet ediyorum. Türkiye'de din tutar gibi parti tutar gibi, takım tutuyoruz bizler. Güzeldir, hoştur ama bu spor artık bir barış olmaktan, bir kültür olmaktan, bir sağlıklı nesil yetiştirmek olmaktan çıkmış vaziyette, tamamen rant, tamamen statü elde etmek ve bu rant ve statülerin de vergisini vermemek ve aynı zamanda hesabını vermemek üzerine bina edilmiş bir yapıyla karşı karşıyayız.

"Bütün kulüpleri de bu noktada tepki vermeye davet ediyorum"

Adana Demirspor, geneldeki adaletsizliğe karşı bir lokal olarak tepki göstermiştir, bütün kulüpleri de bu noktada tepki vermeye davet ediyorum. Sadece Adana Demirspor'u değil, bütün seyircileri tepki vermeye davet ediyorum. Takım tutanları davet ediyorum. Gazetecileri, özellikle bu konuda kafa yoran Türkiye'deki spor bilimleri fakültelerini davet ediyorum. Bunlarla ilgili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin de devreye girmesi gerekiyor."

"Yerli ve milli iktidarın, tırnak içinde yerli ve milli duruşları bunlar"

Futbolcu ve hakemlerin artık çoğunlukla yabancı olmasını da eleştiren Özdağ, "Yerli ve milli iktidarın, tırnak içinde yerli ve milli tavırları, duruşları bunlar. Bir yandan yabancı hakemleri getiriyorsunuz, yerli hakemlerinizi yetiştirmiyorsunuz... Bizim beş bin yıllık tarihimizle, bin yıllık Anadolu coğrafyamızdaki kültürel dokumuzla alakalı değil. Peki futbolcuları nereden getiriyorsunuz, yabancıları. Bakıyorum Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş… 11 futbolcu sahaya çıkıyor, 11'i de yabancı. Şimdi onda birazcık düzenlemeler yapmak istediler, yeterli değil. Bu yabancı futbolcularla, yabancı sporcularla şampiyonlar liginde şampiyon mu oluyoruz? Yarı finale, finale mi kalıyoruz? UEFA'da kulüpler liginde finale mi kalıyoruz? Yoo… Kendi çocuklarımızla oynarsak ne olur?

"Hem belediyeler kanununda hem de kulüpler kanununda bir değişiklik yapmamız gerekiyor"

Bizim alt yapıyla uğraşmayan bir Futbol Federasyonumuz var, aynı zamanda yerli çocukları oynatmanın mükafatlarını tam manada ortaya koymuyorsunuz. Türkiye'de artık futbolun olmadığı yer yok. Köylerde bile artık futbol takımlarımız var. Bununla ilgili artık oturup yeniden hem belediyeler kanununda değişiklik yapmamız gerekiyor hem de aynı zamanda kulüpler kanununda bir değişiklik yapmamız gerekiyor.

Bu federasyon seçimleriyle ilgili olarak da yeniden gündeme getirmemiz gerekiyor. Siyaset kurumu özellikle iktidar, federasyon başkanlarını kendisi seçiyor. Aynı zamanda buralarla ilgili de denetim mekanizması çalışmıyor. Çalışan denetim mekanizması da kulüplerde bazılarına karşı toleranslı davranıyor. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor'un vergi borçları siliniyor. Değer kulüplerin vergi borcu yok, peki teşvik var mı, yok. Eşit yarışmıyor bu insanlar."