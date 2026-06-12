CHP’li Silivri Belediye Başkanı Balcıoğlu gözaltında

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN/Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alınmasının ardından Silivri'de düzenlenen destek buluşmasında, iktidarın CHP ile değil, milletle karşı karşıya geldiğini söyleyerek, "Bir iktidar ne zaman milletle kavga eder hale gelmişse, o iktidarın sonu da gelmiş demektir. Bu iktidarın ömrü sandık gününe kadardır" ifadelerini kullandı. CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da "Millete kulağınızı tıkarsanız yok olursunuz. Millete kulak tıkayarak siyaset de yapılmaz, hizmet de yapılmaz" dedi.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlara bir yenisi eklendi. Bu sabah düzenlenen operasyonla Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu dahil 17 kişi gözaltına alındı. Bunun üzerine Silivrililer ve birçok CHP'li belediye binası önünde toplanarak tepkilerini dile getirdi. İlk olarak Balcıoğlu'nun Silivrililere olan mektubu okundu.

BALCIOĞLU'NUN MEKTUBU OKUNDU

Mektubunda, görev süresi boyunca Silivri halkının kendisine emanet ettiği kamu görevinin onurunu korumak için çalıştığını belirten Balcıoğlu, bugüne kadar Silivri'nin yüzünü yere eğdirecek ya da vatandaşların vicdanını incitecek herhangi bir kararın altına imza atmadığını kaydetti.

Balcıoğlu, belediye başkanlığı makamında ve belediyede yapılan aramalarda herhangi bir suç ya da suç unsuruna rastlanmadığını belirterek, sürecin hukuk devleti ilkeleri doğrultusunda adil ve şeffaf şekilde ilerleyeceğine inandığını ifade etti.

Göreve Silivri halkının iradesiyle geldiğini vurgulayan Balcıoğlu, kendisine verilen her oyun ve duyulan her güvenin sorumluluğunu taşıdığını belirtti. Çocuklar, gençler, emekliler, kadınlar, üreticiler ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için çalıştıklarını ifade eden Balcıoğlu, Silivri'de "vicdan belediyeciliği" anlayışını hayata geçirdiklerini söyledi.

Belediye hizmetlerinin kesintisiz sürdüğünü belirten Balcıoğlu, "Belediyemizin tüm birimleri görevlerinin başındadır. Silivri'de hizmetler aksamadan devam edecektir" dedi.

Vatandaşlara sağduyu çağrısında bulunan Balcıoğlu, provokasyonlara ve bilgi kirliliğine itibar edilmemesini istedi. Gerçeğin ortaya çıkacağını ifade eden Balcıoğlu, "Benim adalete ve en çok da Silivri halkının vicdanına güvenim tamdır" değerlendirmesinde bulundu.

En kısa sürede yeniden görevinin başına döneceğini belirten Balcıoğlu, mektubunda şu ifadeleri kullandı:

"Hiç kimsenin şüphesi olmasın; en kısa zamanda yine aranızda, yine görevimin başında, yine Silivri için çalışmaya devam edeceğim. Bugüne kadar nasıl Silivri'nin ve halkımızın yanında olduysam, bundan sonra da aynı inançla, aynı kararlılıkla, aynı temiz duygularla Silivri'ye hizmet etmeyi sürdüreceğim."

Balcıoğlu, mektubunu "Benim yolum bellidir: Halka hizmet, adaletle, vicdanla belediyecilik" sözleriyle tamamladı.

"SİLİVRİ HALKININ İRADESİNE SAHİP ÇIKMAK İÇİN BURADAYIZ"

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ise Balcıoğlu'nun Silivri halkının oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanı olduğunu belirterek, "Silivri halkının iradesine sahip çıkmak için buradayız" dedi.

Silivri'de doğup büyüyen, uzun yıllar belediye meclis üyeliği ve belediye başkan yardımcılığı görevlerinde bulunan Balcıoğlu'nun 2024 yerel seçimlerinde yüzde 53 oy oranıyla belediye başkanı seçildiğini hatırlatan Çelik, Balcıoğlu'nun görev süresince tarımdan sosyal yardımlara, eğitimden sağlık hizmetlerine kadar birçok projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Çelik, Balcıoğlu döneminde çiftçilere tohum ve fide desteği sağlandığını, ihtiyaç sahibi ailelere gıda ve kıyafet yardımları yapıldığını, öğrencilere burs ve kırtasiye desteği verildiğini, yeni sağlık merkezleri, kütüphaneler, kent lokantaları ve emekli evlerinin açıldığını anlattı.

"BALCIOĞLU'NU DEĞİL, BURS VERDİĞİ ÖĞRENCİLERİ CEZALANDIRIYORLAR"

Gözaltı işlemlerinin yalnızca belediye yöneticilerini değil, hizmetlerden yararlanan vatandaşları da etkilediğini savunan Çelik, "Bizi cezalandırmıyorlar. Bora Başkan'ın kırtasiye desteği sunduğu çocukları, burs verdiği öğrencileri, sosyal destek alan aileleri ve emeklileri cezalandırıyorlar" dedi.

"BU İKTİDARIN ÖMRÜ SANDIK GÜNÜNE KADARDIR"

İktidarın CHP ile değil, milletle karşı karşıya geldiğini öne süren Çelik, "Bir iktidar ne zaman milletle kavga eder hale gelmişse, o iktidarın sonu da gelmiş demektir. Bu iktidarın ömrü sandık gününe kadardır" ifadelerini kullandı.

Soruşturmaya ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Çelik, Silivri Belediyesi'nin daha önce mülkiye müfettişleri, Sayıştay ve belediyenin kendi denetim mekanizmaları tarafından incelendiğini ve herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını savundu. Gözaltı operasyonunun somut delillere dayanmadığını ileri süren Çelik, "Hiçbir kanıt ortaya koymadan bir şafak operasyonu gerçekleştirdiler" dedi.

"MAHALLENİN BERBERİ, FIRINCISI, ESNAFI GÖZALTINA ALINDI"

Gözaltına alınanlar arasında belediye çalışanları dışında Silivri'den bazı esnafın da bulunduğunu belirten Çelik, "Mahallenin berberi, fırıncısı, esnafı gözaltına alındı. Hiçbir suç bulamayınca mahalle esnafını toplayarak suç üretmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Çelik konuşmasının sonunda, "Bora Balcıoğlu'nun suçsuz olduğuna inanıyoruz. Belediye başkanımızın, Silivri halkının ve millet iradesinin yanındayız. Bora Başkan en kısa sürede görevine dönecek ve Silivri halkına hizmet etmeyi sürdürecek" diye konuştu.

"BALCIOĞLU SİLİVRİ'NİN TA KENDİSİDİR"

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat da Silivri'de düzenlenen buluşmada yaptığı konuşmada, CHP Grup Başkanı Özgür Özel'in selamlarını ileterek, Balcıoğlu'na destek verdi.

Balcıoğlu'nun Silivri ile özdeşleşmiş bir isim olduğunu söyleyen Karabat, "Bora Başkan Silivri'nin ta kendisi. Hizmetin, çevreci belediyeciliğin, tarımı destekleyen belediyeciliğin, sosyal belediyeciliğin ve yatırımcı belediyeciliğin ta kendisidir. Bora Başkan gelecek, hizmetler devam edecek" dedi.

Gözaltı operasyonlarını eleştiren Karabat, soruşturma kapsamında belediye yöneticilerinin yanı sıra bazı esnaf ve vatandaşların da gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Karabat, "Berberi alarak, fırıncıyı alarak, şömine ustasını alarak soruşturma yürütüyorlar. Kanıt bulmadan insanları belediye başkanlarıyla birlikte gözaltına alıyorlar. Oysa soruşturmalar kanıtlara ulaşıldıktan sonra yapılır" diye konuştu.

"YENİ BİR İKTİDARIN EŞİĞİNDEYİZ"

Türkiye'nin önemli bir siyasal dönemeçten geçtiğini savunan Karabat, yaşananların tesadüf olmadığını belirterek, "Belli ki yeni bir iktidarın eşiğindeyiz. Bu yüzden yerlerini ve koltuklarını bırakmak istemiyorlar. Biz yoksulların, çocukların ve kadınların daha iyi bir geleceğe sahip olması için mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

CHP'nin demokrasi ve Cumhuriyet değerlerinin güvencesi olduğunu söyleyen Karabat, "Biz bu topraklarda seçme ve seçilme hakkının garantisiyiz. Demokrasinin ve Cumhuriyet'in temel değerlerinin garantisiyiz. Onların derdi de tam olarak budur" dedi.

İktidarın Türkiye'yi çağdaşlaşma hedefinden uzaklaştırmaya çalıştığını öne süren Karabat, "Biz eşit ve müreffeh bir toplum kurmak isterken, Türkiye'yi Atatürk'ün gösterdiği muasır medeniyet seviyesinden uzaklaştırmak istiyorlar" diye konuştu.

"CUMHURİYET KAZANIMLARINA SAHİP ÇIKACAĞIZ"

Karabat, Türkiye'nin tarihi bir eşikte bulunduğunu belirterek, "Ya demokrasinin ve Cumhuriyet'in bütün kazanımlarına sahip çıkacağız ya da teslim olacağız. İşte bu yüzden Ekrem Başkanlara, Bora Başkanlara ve bütün belediye başkanlarımıza sahip çıkmanın tam zamanıdır" dedi.

"MİLLETE KULAĞINIZI TIKARSANIZ YOK OLURSUNUZ"

Devlet görevlilerine ve siyasetçilere de seslenen Karabat, "Millete kulağınızı tıkarsanız yok olursunuz. Millete kulak tıkayarak siyaset de yapılmaz, hizmet de yapılmaz" ifadelerini kullandı.

Tutuklu ve gözaltındaki belediye başkanları ile bürokratların yargı önünde aklanacaklarına inandığını söyleyen Karabat, "Ama biliyorum ki onlar milletin kalbinde zaten aklanmıştır. Esas aklanma milletin vicdanında, milletin güvenindedir" diye konuştu.

CHP'li belediyelerin uygulamalarına da değinen Karabat, İstanbul'da kreşler açıldığını, öğrencilere burs verildiğini, altyapı ve sosyal projelerin hayata geçirildiğini belirterek, "CHP geldiğinde milletin yüzünün nasıl güldüğünü herkes görüyor. Silivri'de de CHP belediyeciliğiyle kaynakların eşit dağıtıldığını ve kentin nasıl değiştiğini gördük" dedi.