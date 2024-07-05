Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi - Son Dakika
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Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin davada bugün beşinci celse görüldü. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz ve Osman Bayraktar'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığı yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. Mahkeme heyeti davayı 19 Temmuz'a erteledi.

05.07.2024 14:21  Güncelleme: 14:31
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Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in Ankara'da öldürülmesine ilişkin cinayet davasında bugün beşinci duruşma görüldü. Hafta boyunca görülen davada bugün de tanıklar dinlendi.

DAVA 19 TEMMUZ'A ERTELENDİ.

Tanık ifadelerinin tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti, ara kararını açıkladı. Mahkeme, Zekeriya Asarkaya, Hakan Saraç, Aytaç Ataç, Caner Günray, Umut Ersoy, Alper Atay, Mehmet Yüce, Erdem Karadeniz, Osman Bayraktar ve Ufuk Köktürk'ü yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartıyla tahliye etti. Mahkeme heyeti davayı 19 Temmuz'a erteledi.

Tahliye edilen sanıklardan Erdem Karadeniz'in İstanbul'un Beykoz ilçesinde bulunan evinde 4 Ocak 2023 tarihinde arama yapılmıştı. Evde çelik kasa ve toprak altına gömülü poşette 6 tabanca ve 314 adet dolu fişek ele geçirilmişti.

CHP'Lİ TANAL DIŞARI ÇIKARILDI

Öte yandan; mahkeme başkanı, duruşmanın başında, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal'ın "mahkeme başkanına sataştığı" gerekçesiyle dün salondan çıkartıldığını anımsattı. Tanal'ın bu celse de salonda olduğunun görüldüğünü belirten başkan, Tanal'ın salondan çıkarılmasını istedi. Mahmut Tanal, bunun üzerine salondan ayrıldı.

TANIK İFADELERİ ALINDI

Davanın bugünkü celsesinde tanık ifadeleri alındı. Tanık Yusuf Mert, motokurye olduğunu ve olay günü sipariş götürdüğünü söyledi. Trafik ışıklarında beklerken kaçan şahıslarla karşı karşıya geldiğini belirten Mert, "Motorda oturan kişide kask vardı, arkaya binende yoktu. Motoru hızlı kullanıyorlardı, o dikkatimi çekti. Herhangi bir silah görmedim. Plakanın '35 E' kısmı dışındaki kısmı bantlıydı. Başka bir bilgim, görgüm yok." dedi.

Tanık Yavuz Süleymanoğlu ise sanık Aytaç Ataç'ı, bir kafenin sahibi olması nedeniyle tanıdığını söyledi. Ateş'i tanımadığını, arkadaşının kendisini telefonla araması üzerine cinayetten haberdar olduğunu anlatan Süleymanoğlu, şu ifadeleri kullandı; "Arkadaşım, bizim olduğumuz yere yakın bir yerde ocak başkanının öldürüldüğünü söyledi. Ben de kim olduğunu sorunca 'Sinan Ateş' dedi. Ben de bir gürültü duymadığımı söyledim. Aytaç, 'Ne olmuş?' diye sordu. Ben de rahmetlinin ismini söyleyerek 'Öldürmüşler' dedim. Aytaç, ardından Tolgahan'ı aradı. Karşı tarafın ne söylediğini bilmiyorum. Aytaç'a 'Ne olmuş?' diye sorduğumda 'Bilmiyormuş' dedi."

Tanık Gönül Ergin de olay günü doktor randevusu olduğunu, işinin bitmesi sonrası arabada seyir halindeyken silah sesi duyduğunu belirtti. Olay anını görmediğini anlatan Ergin, "Etrafa bakınırken sol elindeki ucu uzun silahla koşan birini gördüm. Kişinin başında bere veya maske yoktu. Kendisini bekleyen motorun arkasına binip hareket ettiklerini gördüm. Vurulan şahsın kim olduğuna dair bilgim yoktu. Motora binen şahsın fotoğrafını çektim. Polisler sorunca WhatsApp'tan atabileceğimi söyledim, ardından gönderdim." ifadelerini kullandı.

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

"SİLAHLARIN KAYBOLMAMASI İÇİN OFİSE GÖTÜRDÜM"

Tanık Ahmet Keçik ise olay günü Ateş'in Çukurambar'daki ofisinden camiye gittiklerini kaydetti. Namaz sonrası ofise doğru dönerken bir şahsın aracın arkasından aniden çıkıp seri şekilde Sinan Ateş'e ateş etmeye başladığını aktaran Keçik, şöyle konuştu; "Hatırladığım kadarıyla gövdesine doğru ateş etti. Bunun üzerine ben bir aracın arkasına geçtim. Şahıs sürekli rahmetliye ateş ediyordu. Rahmetlinin belindeki silahını gördüm. O an kendimi savunma ihtiyacı duydum ve belinden silahı aldım. Şahsa hedef almadan birkaç kez ateş ettim. Rahmetliyi kontrol ettiğimde tepki vermiyordu. Selman abi de yaralıydı. Hem Selman abi hem de rahmetli yaralı olunca silahların kaybolmaması için iki silahı ofise götürdüm. Ofiste çalışan ablaya, 'Silahlar kaybolmasın' diyerek teslim ettim. Sonra geri döndüm. Rahmetlinin yaralarına tampon yapmaya başladım. Polisi ve sağlık ekiplerini aradım."

Doğukan Çep'in avukatı Emine Tosun, tetikçi Eray Özyağci'nin "Reisi vurduk." diye bir ses duyduğu yönündeki savunmasını Keçik'e sordu. Keçik, "Kendisi Ülkü Ocakları Başkanı olduğu için ona 'Başkan' derdim. Hiç 'Reis' diye hitap etmem." yanıtını verdi. Duruşmada daha sonra sanık Doğukan Çep'in cinayetin ardından kaldığı otelin sahibi olan tanık Gökhan Türkmen dinlenildi. Türkmen, Ateş'in vefatını ertesi gün haber sitelerinden öğrendiğini, olayla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Sanıklardan Alper Atay'ı spor kulübü başkanı olduğu için tanıdığını kaydeden Türkmen, "Doğukan Çep'i tanımıyorum. Yılbaşı günü Alper Atay, benden bir oda talep etti. Odayı kimin için istediğini bilmiyorum. Yılbaşı olduğu için odaların dolu olduğunu ancak personel adına kullanılan odayı ayarlayabileceğimi söyledim. Alper'in odada kalıp kalmadığını bilmiyorum. Yanında bir arkadaşı vardı ama kiminle kalacağına dair bir bilgi vermedi." dedi.

Mahkeme heyeti başkanı, Türkmen'e savcılıktaki ifadesi ile mahkemedeki ifadesinde çelişkiler bulunduğunu söyledi. Savcılık ifadesinde, odada kimin kalacağını sormasına üzerine Atay'ın kendisine sanıklardan Caner Güney'i gösterdiğini söylediği hatırlatılan Türkmen'e, duruşma salonunda teşhis yaptırıldı. Türkmen, Atay'ın gösterdiği kişinin Güney olmadığını, kendisine gösterilen kişinin beyaz tenli bir şahıs olduğunu iddia etti.

DÜNKÜ DURUŞMADA NELER OLDU?

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen davanın dünkü celsesinde Ateş'in eşi ve annesi ifade vermişti. Ateş'in annesi Saniye Ateş, oğlunun yanına gelerek "Anne, benim kalemimi kırdılar, bana suikast düzenleyecekler." dediğini aktarırken duruşma salonunda fenalaşmıştı.

Oğlunun katillerinin mahkemeye çıkması için 18 ay beklediğini anlatan Ateş, "Daha kaç Sinan ölecek? Benim Sinan'ımı neden öldürdüler biliyorlar mı? Birisi diyor ki 'para'. Oğlum, kendine gelen lokumu bile dağıtıp öyle gelirdi eve. Ben Türk'üm, ülkücüyüm ama bunların inandığı ülkücü değilim ben. Neydi benim oğlumu öldürme sebepleri? Makam sevdası mıydı? Ben, oğlumu öldürenlerden hesap istiyorum. Oğlumu öldürmeye sevk edenler ortaya çıkacak. Bunlar maşa" dedi.

Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Osman Bayraktar, Ufuk Köktürk, Mehmet Yüce, Sinan Ateş, Karadeniz, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sinan Ateş suikastı davasında 10 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Zafer El: denetimli önemli olmazsa olmaz eski köye yeni adetler bitmiyor 4 0 Yanıtla
  • Berat Yavuz: şaka gbi olay serbestttt 1 0 Yanıtla
  • Zuzu Cimşit: Hani adalet mülkün temeliydi 1 0 Yanıtla

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