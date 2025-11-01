Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı

Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir\'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı
01.11.2025 10:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6.1'lik sarsıntının ardından deprem fırtınası yaşanan Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde bölgede incelemelerde bulunan Prof. Dr. Hasan Sözbilir, aynı büyüklükte yeni depremler olabileceğine dikkat çekti. Bölgede yeni faylar tespit edildiğini belirten Sözbilir, "Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir" uyarısında bulundu.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim'de 6.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı bölgede 10 Ağustos'ta bir kez daha 6.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi. İkinci sarsıntı; İzmir, İstanbul, Bursa ve çevre illerde hissedildi. Her iki depremde de bazı binalar yıkıldı, çok sayıda yapı hasar gördü. DEÜ Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, ekiplerle birlikte bölgede incelemelerde bulundu.

Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı: Daha büyük depremler olabilir

"10 BİN YILDIR HAREKET ETMEYEN FAYLAR TESPİT ETTİK"

Arazi çalışmaları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı'nın güneyinde dağlık bölgede daha önce hareket etmemiş fayların varlığını tespit ettik. Bu faylar milyonlarca yıl önce çalışmış ancak son 10 bin yılda hareket etmemişti. Sistem içinde 'ölü fay' olarak değerlendiriliyordu. Şimdi bu fayların deprem ürettiğini gözlemledik. Batıdan doğuya doğru uzanan farklı fay parçaları var. Her biri 10-15 kilometre uzunluğunda, bazıları birleştiğinde 45 kilometreye kadar uzanabiliyor" diye konuştu.

"BAĞIMSIZ DEPREM ÜRETEBİLEN SEGMENTLER VAR"

Sındırgı'daki iki büyük depremin aynı fay zonu içinde gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, "Bu zonun içinde birbirinden bağımsız deprem üretebilen segmentler var. Önce batıdaki fay kırıldı, 2,5-3 ay sonra 15 kilometre doğusundaki başka bir fay kırıldı. Aynı sistem içinde doğuya doğru devam eden faylar da bulunuyor. Yakın zamanda buna benzer büyüklükte depremler gelişebilir" dedi.

Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı: Daha büyük depremler olabilir

"YENİ FAYLAR BASAMAK ŞEKLİNDE İLERLİYOR"

Prof. Dr. Sözbilir, Simav fay zonunun en batısında yer alan Sındırgı fayının güneyinde yeni tespit edilen fayların, dağlık bölgeden ovaya doğru basamak şeklinde dizildiğini de belirterek, "Bu faylar, 750 metrelik yükseklikten 250 metreye kadar kademeli bir şekilde uzanıyor. Aralarında 400-500 metrelik kot farkı bulunan beş farklı basamak yapısı tespit ettik" açıklamalarında bulundu.

"DEPREMLER BİRKAÇ AY DAHA DEVAM EDEBİLİR"

Bölgedeki jeotermal sistemin de etkili olduğunu ifade eden Prof. Dr. Sözbilir, "Emendere bölgesinde sıcak su kaynakları var ve bu hattın altından bir fay geçiyor. Jeotermal sistem ve diri fay aynı yerde bulunduğunda, deprem aktivitesi hemen bitmiyor. Bu nedenle deprem fırtınası şeklinde sürebilir. Benzer büyüklükte depremler birkaç ay daha devam edebilir" dedi.

Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den korkutan uyarı: Daha büyük depremler olabilir

"5'E VARAN BÜYÜKLÜKTE DEPREMLER OLABİLİR, BİNALAR YIKILABİLİR"

Hasarlı yapılarla ilgili uyarılarda bulunan Prof. Dr. Sözbilir, "Sındırgı'nın yapı stokuyla ilgili acil önlemler alınmalı. İlk depremde yıkılan ve ağır hasar alan binalar boşaltılmıştı. Bu sayede ikinci depremde can kaybı yaşanmadı. Son depremde orta ve ağır hasarlı binalar oluştu. Bu binaların boşaltılmasında yarar var. Gelecekte en az 5'e varan büyüklükte depremler olabileceği için bu binalar yıkılabilir. Vatandaşlarımızın bu tür binaların yakınlarında ya da içinde bulunmaması gerekir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hasan Sözbilir, Balıkesir, Sındırgı, Güncel, Deprem, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • 123456:
    adamların 7 üstü depremde burnu kanamazken biz 5 üstü depreme bina yıkılır diyoruz UTANMADAN hemde... bu binayı a dan z ye yapan denetleyen izün veren proje çizen beton döken çivi çakan herkes ama herkesi yaradanım bildiği gibi yapsın.. ona havale ediyorum çünkü bu ülkede adalet yok.. rant var para var 4 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Avrupa’da ilk fire Baltık ülkesi ’İstanbul Sözleşmesi’nden çekiliyor Avrupa'da ilk fire! Baltık ülkesi 'İstanbul Sözleşmesi'nden çekiliyor
Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı Otobüste 16 yaşındaki çocuğu taciz eden muavin tutuklandı
Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek Türk siyasetine yeni bir ittifak geliyor: Güçlü bir üçüncü alternatif olması gerek
PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı PFDK, bahisçi hakemlerin cezalarını açıkladı
PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi PFDK, hakem Zorbay Küçük hakkında incelemenin devamına karar verdi
Muazzez Abacı’nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi Muazzez Abacı'nın kalp krizi geçirdiği iddia edildi
Sudan’ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı Sudan'ın TikToker kasabı, insanları infaz ettiği anları paylaştı
Özgür Özel’in 5.5 milyon TL’lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı Özgür Özel'in 5.5 milyon TL'lik bahis iddiasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
UEFA açıkladı Türkiye’den 2 stadyum dev finallere aday UEFA açıkladı! Türkiye'den 2 stadyum dev finallere aday
Bolu’da 32 şüpheliden 11’ine müebbet Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular Bolu'da 32 şüpheliden 11'ine müebbet! Mahkeme önünde gözyaşlarına boğuldular
Bütçe Komisyonu’nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret Bütçe Komisyonu'nda Numan Kurtulmuş salonu terk etti: Bu çok ağır bir hakaret
Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı Kız çocuğunu taciz eden sapığa meydan dayağı
Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
’’2025 yılının en iyi futbolcusu’’ adayları açıklandı Listede bir de Türk var ''2025 yılının en iyi futbolcusu'' adayları açıklandı! Listede bir de Türk var

13:50
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor 4 bakan değişti
Kop Tüneli 13 yıldır bir türlü bitmiyor! 4 bakan değişti
12:49
Faruk Fatih Özer kimdir ’’Türkiye’de ilk’’ diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
Faruk Fatih Özer kimdir? ''Türkiye'de ilk'' diyerek haber olmuştu, hayatı hücrede son buldu
12:13
Şaşırtan görüntü İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde
Şaşırtan görüntü! İzdivaç yarışmacısı Erol Yıldırım üniversite söyleşisinde
11:56
Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu
11:49
Altında işler karıştı Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
Altında işler karıştı! Dev bankalar tahminlerini güncelliyor
11:35
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
Okan Buruk derbiye saatler kala stoper ikilisini belirledi
10:59
Gebze’de alarm 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 bağımsız daire boşaltıldı
10:49
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
Siyaset ve ekonomi dünyasını buluşturan YouTuber düğünü
10:31
Yeşilçam’ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
Yeşilçam'ın efsane ismi Engin Çağlar hayatını kaybetti
09:35
Altın piyasasında sürpriz karar Merkez Bankası alımı durdurdu
Altın piyasasında sürpriz karar! Merkez Bankası alımı durdurdu
08:32
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim
08:07
Sındırgı beşik gibi Güne korkutan depremle uyandılar
Sındırgı beşik gibi! Güne korkutan depremle uyandılar
04:19
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti
9 yaşındaki oğlu ile kardeşini katletti
02:09
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2025 14:13:00. #7.12#
SON DAKİKA: Yeni faylar tespit edildi! Prof. Dr. Sözbilir'den beşik gibi sallanan kente korkutan uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.