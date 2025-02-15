Siyasi ve Spor Etkinliklerine Güncel Bakış

Güncel

6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ? Ahmetli ve Salihli belediyelerini ziyaret edecek.

(Manisa/12.00/13.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Tomarza Belediye Başkanlığına, esnafa, Kayseri Ticaret Odası ve İnovatif İş İnsanları Derneğine ziyarette bulunacak, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılacak.

(Kayseri/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye Yüzyılı Ticaretin Yüzyılı Konferansı"na iştirak edecek.

(İstanbul/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 61. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak.

(Münih) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ile Hamas'ın askıya aldığını duyurduğu esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Trendyol Süper Lig'in 24. haftasına Gaziantep FK-Net Global Sivasspor, RAMS Başakşehir-Sipay Bodrum FK ve Beşiktaş- Trabzonspor maçlarıyla devam edilecek.

(Gaziantep/13.30/İstanbul/16.00/19.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Trendyol 1. Lig'in 25. haftası, Yeni Malatyaspor-Manisa FK ve Kocaelispor-Ahlatcı Çorum FK maçlarıyla başlayacak.

(Malatya/16.00/Kocaeli/19.00) (Fotoğraflı)

3- Nesine 3. Lig gruplarında 20. hafta, 8 karşılaşmayla başlayacak.

4- ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftası, OGM Ormanspor- Çimsa ÇBK Mersin maçıyla başlayacak.

(Ankara/16.00) (Fotoğraflı)

5- Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 22. hafta karşılaşmaları yapılacak; RAMS Global Cizre Belediyespor- Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor-ON Hotels Alanya Belediyespor, Arkas Spor-TÜRŞAD, Ziraat Bankkart-Altekma, Halkbank-İstanbul Gençlikspor ve Fenerbahçe Medicana-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor müsabakaları oynanacak.

(Şırnak/13.00/Bursa/İzmir/16.00/Ankara/16.00/19.30/İstanbul/17.00) (Fotoğraflı)

6- Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 16. haftası, Üsküdar Belediyespor-Görele Belediyespor maçıyla başlayacak.

(İstanbul/16.00) (Fotoğraflı)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 17. haftası, DEPSAŞ Enerji- Güneysu, Rize Belediyespor-Trabzon Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor-Spor Toto maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/Rize/13.00/Bursa/15.00) (Fotoğraflı)

8- Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Faruk Ilgaz Tesisleri'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

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