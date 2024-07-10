Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor

Sokak köpeklerinin saldırısında yaralanan çocuk, psikolojik sorunlar yaşıyor

Ankara'da geçen yıl sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralanan Tunahan Yılmaz, en son deri nakli yapılan ameliyatının ardından taburcu edildi. Ancak yaşadığı travma nedeniyle eve kapandı ve ziyaretçilerden kaçıyor. Baba Halil Yılmaz, çocuğunun psikolojik sorunları olduğunu ve sokaklarda başıboş köpekler olmamasını istediklerini söyledi.

10.07.2024 12:09
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ANKARA'da, geçen yıl aralık ayında okula giderken başıboş sokak köpeklerinin saldırısıyla ağır yaralanan Tunahan Yılmaz (10), en son deri nakli yapılan 15'inci ameliyatının ardından hastaneden taburcu edildi. Yaraları büyük oranda iyileşen Tunahan, yürüyüp konuşabilmesine rağmen yaşadığı travma nedeniyle eve kapandı. Ziyaretine gelen arkadaşları ve komşularından da kaçan Tunahan'ın babası Halil Yılmaz, "Herkesten korkuyor. Ağırlıklı olarak agresif. Hayvan canlısı olan çocuk, herkesten kaçıyor şimdi" dedi.

Kentte yaşayan 4'üncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, geçen yıl 7 Aralık'ta, Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde okula giderken sokak köpeklerinin saldırısında ağır yaralandı. Tunahan, 3 ay Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde art arda yapılan ameliyatlardan sonra, mart ayında taburcu edildi ancak tedavi süreci devam etti. Tunahan'a, 26 Haziran'da aynı hastanede geçirdiği 15'inci büyük operasyonda deri nakli yapıldı. Yaklaşık 13 saat süren ameliyatın ardından tedavisi tamamlanan Tunahan, tekrar taburcu edildi. Yaraları büyük oranda iyileşen, yeniden yürüyüp konuşabilen Tunahan, şimdi yaşadığı olayın psikolojik etkisiyle mücadele ediyor. Dışarıya çıkmak istemeyen ve kendisini eve kapatan Tunahan, ziyaretine gelen arkadaşları ve komşularından da kaçıyor.

'EN BÜYÜK AMELİYATINI GEÇİRDİ'

Baba Halil Yılmaz, Tunahan'ın son ameliyatının 12 saat 45 dakika sürdüğünü söyleyerek, "Şu anda gayet durumu iyi. 3 ay sonra bir ameliyatı daha var. En büyük ameliyatı, en risklisi buydu. Daha zor süreçleri atlattı ama bu ameliyatımız çok zordu. Uzun süre kan aradık. Biz hayvan karşıtı değiliz. Herkes istediği gibi hayvanlarına sokakta baksın, evinde baksın, istediği yerde baksın. Tasmasıyla sokakta gezdirebilir. Biz de hayvanseveriz ama bizim 8 ayda çektiğimizi Allah hiçbir anne babaya hiçbir zaman yaşatmasın. Burada herkes bir sorumluluk alsın. Çocuklar bizim geleceğimiz. Bizim tek isteğimiz, sokaklarda başıboş köpek olmasın. Dün yine buradan 4 köpek geçti. Çocuklarımız artık bakkaldan ekmek almaya bile tek gidemez halde bu köpekler yüzünden. Çocuklarımızı ne okula ne parka artık tek başına gönderemiyorum" dedi.

Tunahan'a 3 ay boyunca deri beslemesi yapıldığını anlatan Yılmaz, "Tunahan'ın vücudunda kas yoktu. Sırtına bir tane balonlu besleme yaptılar, etini büyüttüler. Oradan alınan deriyi, kafasına enjekte ederek deri nakli yaptılar. Çok ağır bir süreçti. Tunahan'ın epikriz raporları bile kaç yerinden ısırıldığının tam sayısını yazamaz. Bütün kas bölgeleri, kemiğe kadar sıyrılmıştı saldırı sonrası. Tunahan'ın yaşaması bile bir mucize. Allah onu bize bağışladı. Şu ana kadar büyük ameliyat olarak 15 tane ameliyat geçirdi. Büyük küçük dediğin zaman yaklaşık 20-25 ameliyat geçirdi" diye konuştu.

'PSİKOLOJİK SORUNLARI DEVAM EDİYOR'

Yılmaz, Tunahan'ın sağlık durumu hakkında doktorların genel olarak iyi olduğunu söylediğini belirterek, "8 aydır, ilk kez 3-4 gündür yemesi içmesi iyi. Önceden yemiyordu, sadece birkaç lokma yiyordu, yürüyemiyordu. Şu an gayet iyi. Sadece psikolojik sorunları var. Bazen günü gününü tutmuyor. Ağırlıklı olarak agresif, sinirli. Melek gibi çocuğum oldu asabi, agresif. Pencereden köpekleri gördüğünde, sayıyor köpekleri. Eğer ki o gece köpekleri gördüyse kesinlikle lambayı söndürmüyor. 'Lamba açık kalsın' baba diyor. Korkuyor, aydınlık olsun istiyor gece olduğunda. Çok ürperiyor. O kadar hayvan canlısı olan bir çocuk, 'Hayvan istemem' diyor. Yeni düzenlemeyle ilgili gereken neyse, sağlıklı bir şekilde düzenleme istiyoruz. Biz sadece sokakları güvenli hale getirsinler istiyoruz. İnşallah Tunahan son olur" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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