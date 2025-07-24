TBMM'de Önemli Görüşmeler

6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i TBMM'deki makamında ziyaret edecek.

(TBMM/16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ?Lozan Antlaşması'nın 102. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret edecek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve MİT Başkanı İbrahim Kalın ile görüşecek.

(Ankara/11.00/14.30/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Adana Adli Tıp Grup Başkanlığı binasını temel atma törenine katılacak.

(Adana/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Yunanistan Parlamentosu Zabıtlarında Dr. Sadık Ahmet ve Azınlık Hakları Mücadelesi" kitap tanıtımı ve "Vefatının 30. Yıl dönümünde Dr. Sadık Ahmet ve Batı Trakya Türk Azınlığı" paneline katılacak, Dr. Sadık Ahmet'in kabri başındaki anma töreninde yer alacak.

(Gümülcine) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TOKİ ve Emlak Konut GYO ortaklığıyla hayata geçirilecek, konut edinmeyi kolaylaştıran ve herkesin gayrimenkul yatırımına adım atabilmesini sağlayacak yeni bir finansman modeli olan "Gayrimenkul Sertifikası"nın tanıtım programında konuşacak.

(İstanbul/11.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bingöl Valiliği'ni ziyaretinin ardından basın açıklaması yapacak, Bingöl Belediyesi ile Yüzen Adalar Tabiat Anıtı'nı ziyaret edecek. Bitlis'te Valiliğe ve Belediye Başkanlığına ziyarette bulunacak Ersoy, sokak sağlıklaştırması yapılan alanlarda ve Bitlis Kalesi'nde incelemelerde bulunacak, Nemrut Krater Gölü'nde basın açıklaması yapacak.

(Bingöl/10.00-12.00/Bitlis/14.30-16.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

5- İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Diyarbakır Barosu ile Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret edecek, partisinin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri il başkanları ile bir araya gelecek.

(Diyarbakır/10.00/11.30/13.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

6- CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, LGS tercihleri sürecine ilişkin, partisinin İl Başkanlığında basın açıklaması yapacak.

(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2025) katılacak, TÜRKSAT ve ROKETSAN ile TÜBİTAK UZAY ve TÜRKSAT arasındaki protokollerin imza törenlerine katılacak.

(İstanbul/10.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), üçüncü gününde devam edecek.

(İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Para Politikası Kurulu toplantısında alınan faiz kararı ile haftalık para ve banka istatistiklerini açıklayacak.

(İstanbul/14.00/14.30)

4- Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), haftalık bankacılık sektörü verilerini paylaşacak.

(İstanbul/14.00)

5- Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını duyuracak.

(Frankfurt/15.15)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Pekin'de 25. AB-Çin zirvesi düzenlenecek.

(Ankara/Brüksel) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- ? Suriye'nin Süveyda ilinde sağlanan ateşkesin uygulama süreci izleniyor.

(Süveyda/Şam) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

GÜNCEL

1- YÖK Başkanı Erol Özvar, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesini ziyaret edecek, Senato Toplantısı ile Bölge Üniversiteleri Toplantısı'na katılacak.

(Ağrı/15.45/17.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, Polonya'da gerçekleştirilen 2025 FIVB Milletler Ligi Final Etabı'nda, Japonya ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek. Günün diğer karşılaşması ise Brezilya ile Almanya arasında oynanacak.

(Lodz/17.30/21.00) (Fotoğraflı)

2- Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk edecek.

(İstanbul/21.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu ilk maçında, Bulgaristan'ın Cherno More ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.

(Varna/20.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

4- UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde ikinci eleme turu ilk maçları yapılacak.

(Fotoğraflı)

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