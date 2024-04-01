TEKİRDAĞ SON

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BÜYÜKŞEHİRToplam Sandık.

01.04.2024 01:42
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BÜYÜKŞEHİR

Toplam Sandık : 2.705
Toplam Seçmen : 872.507
Açılan Sandık : 2.628
Açılan Sandık Oranı : % 97,15
Kullanılan Oy : 658.173
Geçerli Oy : 635.513
Katılım Oranı : % 77,64

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPCANDAN YÜCEER% 50,08318.263
AK PARTİCÜNEYT YÜKSEL% 35,44225.197
DEM PARTİSADİ ÖZDEMİR% 3,3821.504
YENİDEN REFAHFİLTEKİN ŞEN% 3,2320.555
İYİ PARTİMEHMET İLKER ATASEVER% 3,119.704
ZAFER PARTİSİFATİH ALTINTAŞ% 1,8311.611
DİĞER% 0,915.778
GELECEK PARTİSİAHMET AKÇAY% 0,352.247
MEMLEKETBARIŞ TUNCA% 0,352.215
DSPİLHAN GÜZELGÜN% 0,221.368
BTPİLYAS SABANCI% 0,161.001
TKPEMİR AHMET ARDA% 0,15971
HÜDA PARCEMAL ÇINAR% 0,12767
VATAN PARTİSİERTUĞRUL ORTA% 0,12763
EMEPTUNCAY SAĞIROĞLU% 0,11686
DPZAFER İNANDILAR% 0,11686
HAK-PARVEYSİ TETİK% 0,1612
BAĞIMSIZŞİMŞEK NİŞANCİ% 0,06413
APİSA IŞIK% 0,06404
MİLLETSEYFETTİN ÖZYURT% 0,06394
TKHCEM SOLMAZ% 0,06374
ÇERKEZKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 73,58

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAHAP AKAY% 43,3845.181
AK PARTİABDULLAH ÖĞE% 33,835.208
DEM PARTİTELLİ YARDIMCI% 8,719.071
İYİ PARTİYASEMİN ALTIN ERSEÇKİN% 4,114.280
YENİDEN REFAHMEHMET ÇAKI% 3,073.196
ZAFER PARTİSİHÜSEYİN DURUŞ% 1,691.758
BAĞIMSIZAKTAŞ GÜLER% 1,141.189
BAĞIMSIZAHMET YILDIZ% 0,94979
BÜYÜK BİRLİKTURAN DEMİRCAN% 0,51535
HÜDA PARKEMAL SAYIN% 0,43449
DEVA PARTİSİYUNUS KARA% 0,42434
SAADETYUSUF AYDIN% 0,41423
BTPSERAP ÖZER% 0,32332
GELECEK PARTİSİNADİR TÜR% 0,25264
TKPMUHSİN ZAMAN% 0,22225
TİPERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN% 0,18185
DPBÜLENT ÖZGER% 0,15155
BAĞIMSIZERDAL ÖZTÜRK% 0,11114
DSPORHAN ERGİN% 0,1105
MİLLETALPTEKİN SOFU% 0,0443
DİĞER% 0,0223
ÇORLU

Açılan Sandık Oranı : % 94,44
Katılım Oranı : % 72,77

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPAHMET SARIKURT% 48,771.753
AK PARTİHAKAN SUNAL% 32,3147.598
İYİ PARTİAKIN YILMAZ% 6,7910.005
DEM PARTİAYCAN DEMİR% 3,985.870
ZAFER PARTİSİNAİM SÖYLEMEZOĞLU% 3,214.732
YENİDEN REFAHSABRİ MANDEV% 2,73.974
BÜYÜK BİRLİKİSMAİL CEYLAN% 0,53782
DEVA PARTİSİGÖRKEM KARAKAŞ% 0,46684
BTPİBRAHİM VURAL% 0,29428
TKPSADIK ÇİÇEK% 0,29421
DİĞER% 0,27394
HÜDA PARMEHMET SABRİ AĞAYA% 0,16237
VATAN PARTİSİZAKİNE KÖROĞLU% 0,09133
MİLLETALİ SELMAN KOÇAK% 0,07103
BAĞIMSIZMETİN ALGÜL% 0,0579
HKPAHMET ZORBA% 0,0573
ABPSUAT BAHARLI% 0,0571
ERGENE

Açılan Sandık Oranı : % 96,79
Katılım Oranı : % 81,94

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMÜGE YILDIZ TOPAK% 43,7417.386
CHPRASİM YÜKSEL% 39,8615.842
DİĞER% 7,462.967
DEM PARTİAYLA EROĞLU% 3,381.344
İYİ PARTİBORA KÜÇÜKÇETİN% 2,611.036
YENİDEN REFAHMUSTAFA PAŞAOĞLU% 1,67665
ZAFER PARTİSİMAHMUT GÖKTEKİN% 0,62245
DEVA PARTİSİİSA KALAYCI% 0,139
SAADETİSHAK BEYAZAY% 0,138
MEMLEKETLEVENT FİLİZLİ% 0,0934
BTPİPEK KESKİN% 0,0833
BÜYÜK BİRLİKAHMET ALTEKİN% 0,0830
DSPSEZAYİ UÇAR% 0,0729
HKPHAMDİ EMRE OLKUN% 0,0521
HÜDA PARMAHMUT SÖNMEZ% 0,0415
DPHÜSEYİN ÖZEN% 0,0313
MİLLETSALER YILMAZ% 0,016
VATAN PARTİSİKENAN SERBEST% 0,014
HAYRABOLU

Açılan Sandık Oranı : % 99
Katılım Oranı : % 87,70

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPTUNCER BAŞOĞLU% 51,3210.552
AK PARTİOSMAN İNAN% 38,427.898
İYİ PARTİMUHİTTİN İZGİ% 7,641.570
BÜYÜK BİRLİKTAYFUN ERTOKOŞ% 0,61125
ZAFER PARTİSİMUSTAFA KURTULAN% 0,4184
SAADETARİF YALÇIN% 0,483
MEMLEKETMEHMET YILMAZ% 0,3776
YENİDEN REFAHABDULLAH AHTİK% 0,3164
BTPCEVDET ÖZTÜRK% 0,361
HÜDA PARABDULSEMED MEMİŞ% 0,1532
MİLLETORHAN YAY% 0,0714
KAPAKLI

Açılan Sandık Oranı : % 97,67
Katılım Oranı : % 76,02

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMUSTAFA ÇETİN% 36,0626.127
CHPİRFAN MANDALI% 34,2224.788
YENİDEN REFAHSALİH BEZGİN% 19,8814.404
İYİ PARTİGÜRKAN MANDALI% 5,313.847
ZAFER PARTİSİKÜRŞAT KAĞAN DEMİREL% 1,861.346
DEVA PARTİSİABDULLAH BUZ% 0,82593
BÜYÜK BİRLİKFATİH DİLER% 0,67486
BTPMAHMUT KILIÇCI% 0,57413
DPBAHRİ ŞABAN KARAKAMA% 0,23164
HÜDA PARVEYSİ GÜNGÖR% 0,22161
MİLLETELİF KARATAŞ% 0,1181
DİĞER% 0,0538
MALKARA

Açılan Sandık Oranı : % 99,38
Katılım Oranı : % 86,98

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPNERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK% 50,2417.510
AK PARTİGEDİZ COŞKUN% 46,3916.168
İYİ PARTİMERAL SEMİZ KABAAĞAÇ% 1,05367
ZAFER PARTİSİTİMUÇİN GÜVEN% 0,66229
YENİDEN REFAHKEREM BEDİRHAN% 0,44155
SAADETÖZAY DİLBER% 0,2278
BTPNURİ OSMAN YILMAZ% 0,2275
DSPYILMAZ YILDIZ% 0,1966
HKPBERNA ŞEKERCİOĞLU% 0,1965
DPEFRAHİM ÇELİK% 0,1759
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KOCABAŞ% 0,1241
HÜDA PAREBUBEKİR MAHMUTOĞLU% 0,0725
MİLLETALİ EK% 0,0415
MARMARAEREĞLİSİ

Açılan Sandık Oranı : % 97,33
Katılım Oranı : % 75,13

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPMUSTAFA ONUR BOZKURTER% 32,375.677
AK PARTİHİKMET ATA% 26,344.619
MEMLEKETMİTHAT SOYLU% 20,073.519
DSPBETÜL SARIKURT% 5,961.045
DEM PARTİDENİZ TÜRKMENOĞLU% 5,951.043
İYİ PARTİZEKİ UZUN% 4,15728
YENİDEN REFAHADEM GÜRBÜZ% 2,5439
ZAFER PARTİSİHAZAL YAKA% 0,84147
TİPCANKORAY SÖYLEMEZ% 0,4783
DİĞER% 0,3257
MİLLETMUSTAFA YETİMOVA% 0,3256
BÜYÜK BİRLİKMEHMET ALİ GÖK% 0,2544
BTPREFİK TÜTER% 0,1729
DEVA PARTİSİNURGÜL CANBAŞ% 0,1119
BAĞIMSIZTUNCAY TIRAŞ% 0,1119
HÜDA PARHASAN TEKİN% 0,0712
MURATLI

Açılan Sandık Oranı : % 98,77
Katılım Oranı : % 83,08

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVAROL TÜREL% 53,810.233
MHPİMDAT ALTINTAŞ% 29,935.693
GELECEK PARTİSİKEREM DEMİR% 8,521.620
İYİ PARTİNAMIK GEÇKO% 3,4647
YENİDEN REFAHYASİN ŞEN% 0,92175
BÜYÜK BİRLİKMETİN IŞIK% 0,89170
DSPİBRAHİM VERGİLİ% 0,79151
ZAFER PARTİSİBERKANT ÇELİK% 0,66126
DPMUSTAFA ÖZEN% 0,2955
HÜDA PARGÜLEMİR KIZILŞAH% 0,2343
HKPNAZİFE ERDEMCİ% 0,2242
MİLLETMEHMET BİROL KAKI% 0,2141
BTPFATİH HAYDAR CİVELEK% 0,1426
SARAY

Açılan Sandık Oranı : % 93,94
Katılım Oranı : % 82,59

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPABDÜL TAŞYASAN% 62,7418.686
MHPMÜMİN BULUŞ% 17,265.141
İYİ PARTİHÜSEYİN GÜNTAY% 11,533.433
YENİDEN REFAHYASİN AYDOĞDU% 2,45729
ZAFER PARTİSİAHMET MUHAMMET ÇABUK% 1,18353
SAADETŞABAN MISIRLI% 0,9269
BÜYÜK BİRLİKRECEP ALİ CAN% 0,81241
DEVA PARTİSİTARIK ATANSOY% 0,71211
BAĞIMSIZALPER AKI% 0,7209
BTPAHMET MEMİŞ% 0,35103
VATAN PARTİSİAYNUR TUTKUN% 0,2780
HÜDA PARİSKAN CENGİZ% 0,2575
HKPAYBARS YALÇINKAYA% 0,2368
DPSABRİ KUTLUK% 0,2267
ABPMESUT DEMİRCAN% 0,261
MİLLETMEHMET ÖZBAYRAK% 0,259
SÜLEYMANPAŞA

Açılan Sandık Oranı : % 97,89
Katılım Oranı : % 80,01

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPVOLKAN NALLAR% 53,0666.195
AK PARTİGÖKHAN SAYGI% 35,2743.993
İYİ PARTİBARIŞ BİLGE% 3,734.658
DİĞER% 1,912.387
ZAFER PARTİSİCEREN BİLİR% 1,852.308
YENİDEN REFAHALİ RIZA ÖZEN% 1,391.735
DEM PARTİNESİP GÜNEŞ% 0,871.086
DSPOSMAN ÇİNAR% 0,42527
SAADETATAKAN YAŞAR% 0,33406
BTPKEMAL İŞCAN% 0,28347
DPMETİN KORKMAZ% 0,22277
BÜYÜK BİRLİKMESUT UÇAR% 0,18229
MEMLEKETHARUN ELİGÜZEL% 0,18229
HÜDA PAREDİP ALEV% 0,13157
VATAN PARTİSİERKAN KAYA% 0,0561
MİLLETOYA KARACAOĞLU% 0,0451
BAĞIMSIZPAKİZE GÜREL% 0,0444
MİLLİ YOLBURAK UMUR% 0,0335
BAĞIMSIZERTUĞRUL KANBUR% 0,0229
ŞARKÖY

Açılan Sandık Oranı : % 100
Katılım Oranı : % 79,15

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPALPAY VAR% 39,698.679
İYİ PARTİHÜSEYİN AKKOÇ% 35,297.716
AK PARTİGÖRKEM GÖKKAYA% 23,645.169
ZAFER PARTİSİTANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA% 0,2862
BÜYÜK BİRLİKNURİ ULUDAĞ% 0,2861
YENİDEN REFAHDAĞISTAN YİLDİRİM% 0,2350
BTPİLKAY İZKESEN% 0,1737
DEVA PARTİSİBERFU VARDAR% 0,1737
HÜDA PARCÜNDULLAH EROL% 0,1226
DPBEKİR PAKOL% 0,122
MİLLETSAMET KARATAŞ% 0,037

Kaynak: AA

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