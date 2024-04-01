TEKİRDAĞ SON

BÜYÜKŞEHİR
|Toplam Sandık
|:
|2.705
|Toplam Seçmen
|:
|872.507
|Açılan Sandık
|:
|2.628
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,15
|Kullanılan Oy
|:
|658.173
|Geçerli Oy
|:
|635.513
|Katılım Oranı
|:
|% 77,64
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|CANDAN YÜCEER
|% 50,08
|318.263
|AK PARTİ
|CÜNEYT YÜKSEL
|% 35,44
|225.197
|DEM PARTİ
|SADİ ÖZDEMİR
|% 3,38
|21.504
|YENİDEN REFAH
|FİLTEKİN ŞEN
|% 3,23
|20.555
|İYİ PARTİ
|MEHMET İLKER ATASEVER
|% 3,1
|19.704
|ZAFER PARTİSİ
|FATİH ALTINTAŞ
|% 1,83
|11.611
|DİĞER
|% 0,91
|5.778
|GELECEK PARTİSİ
|AHMET AKÇAY
|% 0,35
|2.247
|MEMLEKET
|BARIŞ TUNCA
|% 0,35
|2.215
|DSP
|İLHAN GÜZELGÜN
|% 0,22
|1.368
|BTP
|İLYAS SABANCI
|% 0,16
|1.001
|TKP
|EMİR AHMET ARDA
|% 0,15
|971
|HÜDA PAR
|CEMAL ÇINAR
|% 0,12
|767
|VATAN PARTİSİ
|ERTUĞRUL ORTA
|% 0,12
|763
|EMEP
|TUNCAY SAĞIROĞLU
|% 0,11
|686
|DP
|ZAFER İNANDILAR
|% 0,11
|686
|HAK-PAR
|VEYSİ TETİK
|% 0,1
|612
|BAĞIMSIZ
|ŞİMŞEK NİŞANCİ
|% 0,06
|413
|AP
|İSA IŞIK
|% 0,06
|404
|MİLLET
|SEYFETTİN ÖZYURT
|% 0,06
|394
|TKH
|CEM SOLMAZ
|% 0,06
|374
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 73,58
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAHAP AKAY
|% 43,38
|45.181
|AK PARTİ
|ABDULLAH ÖĞE
|% 33,8
|35.208
|DEM PARTİ
|TELLİ YARDIMCI
|% 8,71
|9.071
|İYİ PARTİ
|YASEMİN ALTIN ERSEÇKİN
|% 4,11
|4.280
|YENİDEN REFAH
|MEHMET ÇAKI
|% 3,07
|3.196
|ZAFER PARTİSİ
|HÜSEYİN DURUŞ
|% 1,69
|1.758
|BAĞIMSIZ
|AKTAŞ GÜLER
|% 1,14
|1.189
|BAĞIMSIZ
|AHMET YILDIZ
|% 0,94
|979
|BÜYÜK BİRLİK
|TURAN DEMİRCAN
|% 0,51
|535
|HÜDA PAR
|KEMAL SAYIN
|% 0,43
|449
|DEVA PARTİSİ
|YUNUS KARA
|% 0,42
|434
|SAADET
|YUSUF AYDIN
|% 0,41
|423
|BTP
|SERAP ÖZER
|% 0,32
|332
|GELECEK PARTİSİ
|NADİR TÜR
|% 0,25
|264
|TKP
|MUHSİN ZAMAN
|% 0,22
|225
|TİP
|ERKAN ÖZGÜR MUTLUCAN
|% 0,18
|185
|DP
|BÜLENT ÖZGER
|% 0,15
|155
|BAĞIMSIZ
|ERDAL ÖZTÜRK
|% 0,11
|114
|DSP
|ORHAN ERGİN
|% 0,1
|105
|MİLLET
|ALPTEKİN SOFU
|% 0,04
|43
|DİĞER
|% 0,02
|23
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 94,44
|Katılım Oranı
|:
|% 72,77
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|AHMET SARIKURT
|% 48,7
|71.753
|AK PARTİ
|HAKAN SUNAL
|% 32,31
|47.598
|İYİ PARTİ
|AKIN YILMAZ
|% 6,79
|10.005
|DEM PARTİ
|AYCAN DEMİR
|% 3,98
|5.870
|ZAFER PARTİSİ
|NAİM SÖYLEMEZOĞLU
|% 3,21
|4.732
|YENİDEN REFAH
|SABRİ MANDEV
|% 2,7
|3.974
|BÜYÜK BİRLİK
|İSMAİL CEYLAN
|% 0,53
|782
|DEVA PARTİSİ
|GÖRKEM KARAKAŞ
|% 0,46
|684
|BTP
|İBRAHİM VURAL
|% 0,29
|428
|TKP
|SADIK ÇİÇEK
|% 0,29
|421
|DİĞER
|% 0,27
|394
|HÜDA PAR
|MEHMET SABRİ AĞAYA
|% 0,16
|237
|VATAN PARTİSİ
|ZAKİNE KÖROĞLU
|% 0,09
|133
|MİLLET
|ALİ SELMAN KOÇAK
|% 0,07
|103
|BAĞIMSIZ
|METİN ALGÜL
|% 0,05
|79
|HKP
|AHMET ZORBA
|% 0,05
|73
|ABP
|SUAT BAHARLI
|% 0,05
|71
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 96,79
|Katılım Oranı
|:
|% 81,94
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MÜGE YILDIZ TOPAK
|% 43,74
|17.386
|CHP
|RASİM YÜKSEL
|% 39,86
|15.842
|DİĞER
|% 7,46
|2.967
|DEM PARTİ
|AYLA EROĞLU
|% 3,38
|1.344
|İYİ PARTİ
|BORA KÜÇÜKÇETİN
|% 2,61
|1.036
|YENİDEN REFAH
|MUSTAFA PAŞAOĞLU
|% 1,67
|665
|ZAFER PARTİSİ
|MAHMUT GÖKTEKİN
|% 0,62
|245
|DEVA PARTİSİ
|İSA KALAYCI
|% 0,1
|39
|SAADET
|İSHAK BEYAZAY
|% 0,1
|38
|MEMLEKET
|LEVENT FİLİZLİ
|% 0,09
|34
|BTP
|İPEK KESKİN
|% 0,08
|33
|BÜYÜK BİRLİK
|AHMET ALTEKİN
|% 0,08
|30
|DSP
|SEZAYİ UÇAR
|% 0,07
|29
|HKP
|HAMDİ EMRE OLKUN
|% 0,05
|21
|HÜDA PAR
|MAHMUT SÖNMEZ
|% 0,04
|15
|DP
|HÜSEYİN ÖZEN
|% 0,03
|13
|MİLLET
|SALER YILMAZ
|% 0,01
|6
|VATAN PARTİSİ
|KENAN SERBEST
|% 0,01
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99
|Katılım Oranı
|:
|% 87,70
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|TUNCER BAŞOĞLU
|% 51,32
|10.552
|AK PARTİ
|OSMAN İNAN
|% 38,42
|7.898
|İYİ PARTİ
|MUHİTTİN İZGİ
|% 7,64
|1.570
|BÜYÜK BİRLİK
|TAYFUN ERTOKOŞ
|% 0,61
|125
|ZAFER PARTİSİ
|MUSTAFA KURTULAN
|% 0,41
|84
|SAADET
|ARİF YALÇIN
|% 0,4
|83
|MEMLEKET
|MEHMET YILMAZ
|% 0,37
|76
|YENİDEN REFAH
|ABDULLAH AHTİK
|% 0,31
|64
|BTP
|CEVDET ÖZTÜRK
|% 0,3
|61
|HÜDA PAR
|ABDULSEMED MEMİŞ
|% 0,15
|32
|MİLLET
|ORHAN YAY
|% 0,07
|14
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,67
|Katılım Oranı
|:
|% 76,02
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MUSTAFA ÇETİN
|% 36,06
|26.127
|CHP
|İRFAN MANDALI
|% 34,22
|24.788
|YENİDEN REFAH
|SALİH BEZGİN
|% 19,88
|14.404
|İYİ PARTİ
|GÜRKAN MANDALI
|% 5,31
|3.847
|ZAFER PARTİSİ
|KÜRŞAT KAĞAN DEMİREL
|% 1,86
|1.346
|DEVA PARTİSİ
|ABDULLAH BUZ
|% 0,82
|593
|BÜYÜK BİRLİK
|FATİH DİLER
|% 0,67
|486
|BTP
|MAHMUT KILIÇCI
|% 0,57
|413
|DP
|BAHRİ ŞABAN KARAKAMA
|% 0,23
|164
|HÜDA PAR
|VEYSİ GÜNGÖR
|% 0,22
|161
|MİLLET
|ELİF KARATAŞ
|% 0,11
|81
|DİĞER
|% 0,05
|38
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 99,38
|Katılım Oranı
|:
|% 86,98
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|NERGİZ KARAAĞAÇLI ÖZTÜRK
|% 50,24
|17.510
|AK PARTİ
|GEDİZ COŞKUN
|% 46,39
|16.168
|İYİ PARTİ
|MERAL SEMİZ KABAAĞAÇ
|% 1,05
|367
|ZAFER PARTİSİ
|TİMUÇİN GÜVEN
|% 0,66
|229
|YENİDEN REFAH
|KEREM BEDİRHAN
|% 0,44
|155
|SAADET
|ÖZAY DİLBER
|% 0,22
|78
|BTP
|NURİ OSMAN YILMAZ
|% 0,22
|75
|DSP
|YILMAZ YILDIZ
|% 0,19
|66
|HKP
|BERNA ŞEKERCİOĞLU
|% 0,19
|65
|DP
|EFRAHİM ÇELİK
|% 0,17
|59
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KOCABAŞ
|% 0,12
|41
|HÜDA PAR
|EBUBEKİR MAHMUTOĞLU
|% 0,07
|25
|MİLLET
|ALİ EK
|% 0,04
|15
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,33
|Katılım Oranı
|:
|% 75,13
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|MUSTAFA ONUR BOZKURTER
|% 32,37
|5.677
|AK PARTİ
|HİKMET ATA
|% 26,34
|4.619
|MEMLEKET
|MİTHAT SOYLU
|% 20,07
|3.519
|DSP
|BETÜL SARIKURT
|% 5,96
|1.045
|DEM PARTİ
|DENİZ TÜRKMENOĞLU
|% 5,95
|1.043
|İYİ PARTİ
|ZEKİ UZUN
|% 4,15
|728
|YENİDEN REFAH
|ADEM GÜRBÜZ
|% 2,5
|439
|ZAFER PARTİSİ
|HAZAL YAKA
|% 0,84
|147
|TİP
|CANKORAY SÖYLEMEZ
|% 0,47
|83
|DİĞER
|% 0,32
|57
|MİLLET
|MUSTAFA YETİMOVA
|% 0,32
|56
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET ALİ GÖK
|% 0,25
|44
|BTP
|REFİK TÜTER
|% 0,17
|29
|DEVA PARTİSİ
|NURGÜL CANBAŞ
|% 0,11
|19
|BAĞIMSIZ
|TUNCAY TIRAŞ
|% 0,11
|19
|HÜDA PAR
|HASAN TEKİN
|% 0,07
|12
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 98,77
|Katılım Oranı
|:
|% 83,08
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VAROL TÜREL
|% 53,8
|10.233
|MHP
|İMDAT ALTINTAŞ
|% 29,93
|5.693
|GELECEK PARTİSİ
|KEREM DEMİR
|% 8,52
|1.620
|İYİ PARTİ
|NAMIK GEÇKO
|% 3,4
|647
|YENİDEN REFAH
|YASİN ŞEN
|% 0,92
|175
|BÜYÜK BİRLİK
|METİN IŞIK
|% 0,89
|170
|DSP
|İBRAHİM VERGİLİ
|% 0,79
|151
|ZAFER PARTİSİ
|BERKANT ÇELİK
|% 0,66
|126
|DP
|MUSTAFA ÖZEN
|% 0,29
|55
|HÜDA PAR
|GÜLEMİR KIZILŞAH
|% 0,23
|43
|HKP
|NAZİFE ERDEMCİ
|% 0,22
|42
|MİLLET
|MEHMET BİROL KAKI
|% 0,21
|41
|BTP
|FATİH HAYDAR CİVELEK
|% 0,14
|26
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 93,94
|Katılım Oranı
|:
|% 82,59
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ABDÜL TAŞYASAN
|% 62,74
|18.686
|MHP
|MÜMİN BULUŞ
|% 17,26
|5.141
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN GÜNTAY
|% 11,53
|3.433
|YENİDEN REFAH
|YASİN AYDOĞDU
|% 2,45
|729
|ZAFER PARTİSİ
|AHMET MUHAMMET ÇABUK
|% 1,18
|353
|SAADET
|ŞABAN MISIRLI
|% 0,9
|269
|BÜYÜK BİRLİK
|RECEP ALİ CAN
|% 0,81
|241
|DEVA PARTİSİ
|TARIK ATANSOY
|% 0,71
|211
|BAĞIMSIZ
|ALPER AKI
|% 0,7
|209
|BTP
|AHMET MEMİŞ
|% 0,35
|103
|VATAN PARTİSİ
|AYNUR TUTKUN
|% 0,27
|80
|HÜDA PAR
|İSKAN CENGİZ
|% 0,25
|75
|HKP
|AYBARS YALÇINKAYA
|% 0,23
|68
|DP
|SABRİ KUTLUK
|% 0,22
|67
|ABP
|MESUT DEMİRCAN
|% 0,2
|61
|MİLLET
|MEHMET ÖZBAYRAK
|% 0,2
|59
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 97,89
|Katılım Oranı
|:
|% 80,01
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|VOLKAN NALLAR
|% 53,06
|66.195
|AK PARTİ
|GÖKHAN SAYGI
|% 35,27
|43.993
|İYİ PARTİ
|BARIŞ BİLGE
|% 3,73
|4.658
|DİĞER
|% 1,91
|2.387
|ZAFER PARTİSİ
|CEREN BİLİR
|% 1,85
|2.308
|YENİDEN REFAH
|ALİ RIZA ÖZEN
|% 1,39
|1.735
|DEM PARTİ
|NESİP GÜNEŞ
|% 0,87
|1.086
|DSP
|OSMAN ÇİNAR
|% 0,42
|527
|SAADET
|ATAKAN YAŞAR
|% 0,33
|406
|BTP
|KEMAL İŞCAN
|% 0,28
|347
|DP
|METİN KORKMAZ
|% 0,22
|277
|BÜYÜK BİRLİK
|MESUT UÇAR
|% 0,18
|229
|MEMLEKET
|HARUN ELİGÜZEL
|% 0,18
|229
|HÜDA PAR
|EDİP ALEV
|% 0,13
|157
|VATAN PARTİSİ
|ERKAN KAYA
|% 0,05
|61
|MİLLET
|OYA KARACAOĞLU
|% 0,04
|51
|BAĞIMSIZ
|PAKİZE GÜREL
|% 0,04
|44
|MİLLİ YOL
|BURAK UMUR
|% 0,03
|35
|BAĞIMSIZ
|ERTUĞRUL KANBUR
|% 0,02
|29
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 100
|Katılım Oranı
|:
|% 79,15
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ALPAY VAR
|% 39,69
|8.679
|İYİ PARTİ
|HÜSEYİN AKKOÇ
|% 35,29
|7.716
|AK PARTİ
|GÖRKEM GÖKKAYA
|% 23,64
|5.169
|ZAFER PARTİSİ
|TANYA MİHRİNAZ ÜNKAYA
|% 0,28
|62
|BÜYÜK BİRLİK
|NURİ ULUDAĞ
|% 0,28
|61
|YENİDEN REFAH
|DAĞISTAN YİLDİRİM
|% 0,23
|50
|BTP
|İLKAY İZKESEN
|% 0,17
|37
|DEVA PARTİSİ
|BERFU VARDAR
|% 0,17
|37
|HÜDA PAR
|CÜNDULLAH EROL
|% 0,12
|26
|DP
|BEKİR PAKOL
|% 0,1
|22
|MİLLET
|SAMET KARATAŞ
|% 0,03
|7
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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde Yeniden Refah adayı Mehmet Kasım Gülpınar, kesin olmayan sonuçlara göre zafer elde etti. Gülpınar, Şanlıurfa'nın yeni büyükşehir belediye başkanı olarak göreve başlayacak.
CHP adayı Özlem Çerçioğlu, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çerçioğlu 309 bin 942 oy alırken, AK Parti adayı Mustafa Savaş 221 bin 618 oy aldı. Özlem Çerçioğlu, Nazilli ilçesinde doğmuş olup, eğitimini tamamladıktan sonra çeşitli projelerde görev aldı ve parlamentoda milletvekilliği yapmıştır. 2009, 2014 ve 2019 seçimlerinde Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Çerçioğlu, evli ve 2 çocuk annesidir.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Cevdet Konak 6 bin 761, CHP adayı Ali Mustafa Çelik 5 bin 604 oy aldı. Konak, Tunceli'nin Hozat ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapmış ve evli 3 çocuk babasıdır.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde CHP adayı Ahmet Aras, kesin olmayan sonuçlara göre 305 bin 151 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Aydın Ağan Ayaydın ise 182 bin 652 oy aldı. Ahmet Aras, 1970 doğumlu olup, askeri kariyerinin ardından turizm sektörüne girmiş ve 2019'da CHP'den Bodrum Belediye Başkanı seçilmiştir.
Erzincan Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Bekir Aksun, kesin olmayan sonuçlara göre 30 bin 33 oy alarak birinci oldu. Bağımsız aday Yüksel Çakır ise 21 bin 605 oy aldı. Bekir Aksun, Erzincan doğumlu olup eğitimini tamamladıktan sonra öğretmenlik ve ticaret alanlarında faaliyet göstermiştir. MHP İl Başkanlığı ve çeşitli görevlerde bulunan Aksun, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Kırklareli Belediye Başkanlığı seçimlerinde MHP adayı Derya Bulut, kesin olmayan sonuçlara göre 21 bin 270 oy alarak seçimi kazandı. CHP adayı Mehmet Siyam Kesimoğlu ise 20 bin 785 oyda kaldı. Derya Bulut, Kırklareli doğumlu olup, eğitimini Kırklareli ve Afyonkarahisar'da tamamlamıştır. Daha önce MHP milletvekili adayı olan Bulut, evli ve iki çocuk babasıdır.
Sivas Belediye Başkanlığı seçimlerinde Büyük Birlik Partisi adayı Adem Uzun, kesin olmayan sonuçlara göre 72 bin 281 oy alarak seçimi kazandı. AK Parti adayı Hilmi Bilgin ise 49 bin 203 oyda kaldı. Adem Uzun, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi mezunu olan ve öğretim üyesi olarak görev yaptığı üniversiteden belediye başkan adaylığı nedeniyle ayrılan bir isimdir. Uzun, iyi derecede İngilizce bilen ve evli olan 2 çocuk babasıdır.
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, seçim sonuçlarını kutlamak için Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar tarafından meşalelerle karşılandı. Güler, halkın kazandığını belirterek, demokrasinin ve vatandaşların kazandığını söyledi. Ayrıca, Ordu'nun kendi kendini yöneteceğini vurgulayarak, siyasetin daha temiz olacağını ve Ordu'nun önünün açıldığını belirtti.
Bitlis Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan adayı Nesrullah Tanğlay, seçim sonucuyla ilgili olarak memleketin kazandığını belirterek, Bitlis'e hizmete devam edeceklerini söyledi. Tanğlay, kentte gerçekleşen kutlamada vatandaşlara hitap ederken, 5 yıllık görev süresinde kente önemli hizmetler yaptıklarını ifade etti. AK Parti Bitlis Milletvekili Turan Bedirhanoğlu da seçim sonuçlarıyla ilgili olarak Bitlis'in doğru bir tercih yaptığını vurguladı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Kasım Gülpınar Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazandı. Gülpınar, 338 bin 190 oy alırken, AK Parti adayı Zeynel Abidin Beyazgül 293 bin 867 oy aldı. Mehmet Kasım Gülpınar, daha önce AK Parti'den Şanlıurfa milletvekili olarak görev yapmıştır.
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