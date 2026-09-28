Top Model Of Universe birincileri zirve yolculuğunu Haberler.com'a anlattı

Top Model of Universe yarışmasının birincileri Murat Çakın ve Filipinler temsilcisi Marianne Gabrielle Dekit, yarışmanın organizatörleri Ali Durgut ve Mustafa Bozkurt ile birlikte Haberler.com stüdyosunda Nur Ertürk'ün konuğu oldu.

YARIŞMACILAR İSTANBUL'U GEZDİ

Yaklaşık 7 aylık hazırlık sürecinin ardından İstanbul'da gerçekleştirilen final öncesinde yarışmacılar kentin tarihi ve kültürel noktalarını ziyaret etti. Yarışmada farklı kategorilerde ödüller verilirken, finalistler ülkelerini geleneksel kostümleriyle de temsil etti.

Organizasyonun detaylarını anlatan Mustafa Bozkurt, 55 ülkeden gelen yarışmacıların İstanbul'da çeşitli etkinliklerle ağırlandığını söyledi. Yarışmacıların havalimanından VIP araçlarla alındığını belirten Bozkurt, organizasyona destek veren sponsorların da ulaşım sürecine katkı sunduğunu ifade etti.

Yarışmacıların İstanbul'da Boğaz turuna çıkarıldığını anlatan Bozkurt, yaklaşık 100 kişilik grubun tekneyle İstanbul Boğazı'nı gezdiğini belirtti. Yarışmacıların Boğaz'daki tarihi yalı ve sarayları görüntülediğini söyleyen Bozkurt, özellikle köprülerin ışıkları ve İstanbul manzarasının ilgi gördüğünü aktardı.

Bozkurt, yarışmacıların Tarihi Yarımada, Sultanahmet, Kapalıçarşı ve Ayasofya'yı da ziyaret ettiğini anlattı. Ayasofya ziyaretinde yarışmacıların cami adabına uygun şekilde hareket ettiğini belirten Bozkurt, bu ziyaretin kendileri açısından da anlamlı olduğunu söyledi.

TÜRK MUTFAĞI VE ÇAYI TANITILDI

Yarışmacıların İstanbul'da kaldıkları süre boyunca Türk mutfağının farklı örneklerini deneyimlediğini belirten Bozkurt, farklı yörelere ait yemeklerin de ikram edildiğini söyledi.

Yarışmacılara Türk çayının da tanıtıldığını anlatan Bozkurt, farklı ülkelerden gelen katılımcıların çayın hazırlanışını ve tadını ilgiyle karşıladığını ifade etti.

Organizasyon kapsamında yarışmacıların çeşitli eğlence programlarına da katıldığını belirten Bozkurt, yarı finalin ise Boğaz'daki bir mekanda gerçekleştirildiğini söyledi.

FARKLI KATEGORİLERDE ÖDÜLLER VERİLDİ

Yarı finalde yaklaşık 10 farklı kategoride ödül verildiğini anlatan Bozkurt, Catwalk, Miss America, Miss Asia, Miss Africa, Miss Smile ve Mr. Smile gibi kategorilerin bulunduğunu söyledi.

Yarışmanın önemli bölümlerinden biri de etnik kostüm kategorisi oldu. Ülkelerini temsil eden yarışmacılar kendi kültürlerine ait geleneksel kıyafetlerle sahneye çıktı. Bozkurt, kostümlerin hazırlanmasındaki emeğin de değerlendirmelerde dikkate alındığını belirtti.

ALİ DURGUT'UN EUROVISION'DAN TOP MODEL OF UNIVERSE'E UZANAN HİKAYESİ

Top Model of Universe Kurucu Başkanı Ali Durgut ise organizasyonun kuruluş sürecinin yanı sıra daha önceki çalışmalarından bahsetti. Durgut, gençlik yıllarından itibaren hayallerinin peşinden gittiğini ve Türkiye'nin Eurovision'da başarılı olması için çalışmalar yürüttüğünü anlattı.

1996 yılında Eurovision çalışmalarına başladığını belirten Durgut, TRT ile yürütülen çalışmaların ardından Türkiye'nin 2003 yılında Sertab Erener ile Eurovision'da birinci olduğunu söyledi. Durgut, Letonya'nın Riga kentinde gerçekleştirilen yarışmada Türkiye'nin birinciliğinin açıklanmasının ardından yaşanan sevinci de anlattı.

Yurt dışında yaşadığı dönemde Türkiye'nin ve Türk insanının daha fazla tanınmasını istediğini belirten Durgut, Eurovision çalışmalarının ardından modellik ve güzellik yarışmalarına yöneldiğini ifade etti.

YARIŞMACILAR 7 AYLIK SÜRECİN ARDINDAN İSTANBUL'A GELDİ

Top Model of Universe yarışmasında ülkeler bazında elemeler yapıldığını anlatan Durgut, farklı ülkelerde düzenlenen yarışmaların ardından birinci ve ikinci olan erkek ve kadın modellerin İstanbul'a geldiğini söyledi.

Hazırlık sürecinin yaklaşık 7 ay sürdüğünü belirten Durgut, ülkelerle yapılan görüşmelerin, yarışmaların ve seçim süreçlerinin bu döneme yayıldığını ifade etti.

Durgut, yarışmanın uluslararası bir jüri tarafından değerlendirildiğini de belirterek jüri heyetinde 10 uluslararası ve 7 Türk üyenin bulunduğunu söyledi. Jüride modacıların, organizatörlerin ve alanında uzman isimlerin yer aldığını belirten Durgut, ortak değerlendirmeler sonucunda dereceye girenlerin belirlendiğini anlattı.

YARIŞMA 18 ÜLKEDE YAYINLANDI

Top Model of Universe'ün farklı ülkelerde yayınlandığını belirten Durgut, Filipinler, Kolombiya, Meksika, Brezilya, Tayland ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu ülkelerde yayınların gerçekleştirildiğini söyledi.

Durgut, yarışmanın Türkiye'de düzenlenmesinin ülkenin ve İstanbul'un tanıtımına katkı sağladığını ifade ederek Top Model of Universe'ün bir Türkiye markası haline gelmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

MURAT ÇAKIN: ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİMDİ

Yarışmada erkekler kategorisinde birinci olan Murat Çakın, Kütahyalı olduğunu ve Alanya'da üniversite eğitimi aldığını söyledi. Turizm Animasyonu bölümünde okuyan Çakın, modellik ve özellikle oyunculukla çocukluğundan beri ilgilendiğini belirtti.

Bir arkadaşının tavsiyesiyle yarışmaya başvurduğunu anlatan Çakın, Türkiye seçmelerinde ikinci olduğunu ve ardından uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsil ettiğini söyledi.

Çakın, yarışmada gerçekleştirdiği zeybek gösterisinin de kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirtti. Halk oyunlarıyla yaklaşık iki yıldır ilgilendiğini söyleyen Çakın, otellerde yaptığı gösterilerle Türk halk oyunlarını turistlere tanıttığını anlattı.

Yarışmada Türkiye'yi temsil etmekten gurur duyduğunu belirten Çakın, bundan sonraki hedefinin uluslararası platformlarda Türkiye'yi temsil etmeyi sürdürmek olduğunu söyledi.

"KARAKTERLERİNDEN ÖDÜN VERMESİNLER"

Çakın, yarışmalara katılmak isteyen gençlere de tavsiyelerde bulundu. Gençlerin kendilerine güvenmeleri ve başladıkları işi tamamlamak için mücadele etmeleri gerektiğini söyleyen Çakın, "Kesinlikle karakterlerinden ödün vermemeye çalışsınlar. Kendilerine sonuna kadar güvensinler" dedi.

Yarışmanın yalnızca final gecesinden ibaret olmadığını vurgulayan Çakın, final öncesinde gerçekleştirilen kamp sürecinde yarışmacıların disiplinlerinin, insanlarla iletişimlerinin ve davranışlarının da değerlendirildiğini belirtti.

FİLİPİNLER TEMSİLCİSİ DEKİT: TÜRKİYE'YE İLK KEZ GELDİM

Kadınlar kategorisinde birinci olan Filipinler temsilcisi Marianne Gabrielle Dekit ise 18 yaşında olduğunu ve Filipinler'de eğitimine devam ettiğini belirtti.

Yarışmaya ülkesindeki elemeler sonucunda katıldığını anlatan Dekit, Türkiye'ye ilk kez geldiğini söyledi. İstanbul'un manzaralarından ve doğal güzelliklerinden etkilendiğini belirten Dekit, Türkiye ziyaretinin kendisi için özel bir deneyim olduğunu ifade etti.

Dekit, Filipinler'e döndüğünde ülkesindeki insanların kendisini karşılamasını beklediğini ve bundan sonraki süreçte eğitimini tamamlamak istediğini söyledi. Genç model ayrıca kendi yaşıtlarına örnek olmak ve Top Model of Universe'ün dünya genelinde daha fazla tanınmasına katkı sağlamak istediğini dile getirdi.

BİR YIL BOYUNCA TOP MODEL OF UNIVERSE UNVANINI TAŞIYACAKLAR

Ali Durgut, yarışmanın birincilerinin bir yıl boyunca Top Model of Universe unvanını taşıyacağını ve uluslararası organizasyonlarda yer alacağını söyledi.

Durgut, Murat Çakın ve Marianne Gabrielle Dekit'in kendi ülkelerinde elde edecekleri fırsatları değerlendirerek kariyerlerini sürdüreceklerini belirtti. Murat Çakın için uluslararası bağlantılarının bulunduğunu ve çeşitli projeler üzerinde çalıştıklarını da ifade etti.

Yarışmanın birincilerine sponsorlar tarafından İstanbul'da bir haftalık konaklama ve tatil imkanı sağlanacağı belirtildi.

YENİ YARIŞMA İÇİN DUYURU KASIM AYINDA

Durgut, gençlere yarışma seçimi konusunda dikkatli olmaları çağrısında da bulundu. Türkiye'de çok sayıda modellik ve güzellik yarışması düzenlendiğini belirten Durgut, adayların katılacakları organizasyonların geçmişini, güvenilirliğini ve kendilerine sağlayacağı imkanları araştırmaları gerektiğini söyledi.

Yeni yarışma için duyuruların kasım ayında yapılacağını belirten Durgut, organizasyonda sponsor desteğinin önemli olduğunu ve katılım konusunda gençlerin yarışmaların şartlarını önceden araştırması gerektiğini ifade etti.