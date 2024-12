TRT 2'de 2025'te Ödüllü Filmler

Güncel

Edebiyattan tarihe, resimden tiyatroya, müzikten felsefeye birçok alanda yapımları izleyiciyle buluşturan TRT 2, ödüllü ve prestijli filmleri sinemaseverlerle buluşturacak.

TRT'den yapılan açıklamaya göre, TRT 2'de 2025'in ocak ayında her akşam bir film, orijinal dilinde ekrana gelecek.

1 Ocak'ta "Buğday", 2 Ocak'ta "Cenneti Beklerken", 3 Ocak'ta?? ?"?Louis Wain'in Renkli Dünyası" (The Electrical Life of Louis Wain), 4 Ocak??'ta "Ayakkabılı Deniz Kabuğu Marcel" (Marcel the Shell with the Shoes On), 5 Ocak'ta??? "Adadaki Hazine" (Lost & Found), 6 Ocak'ta "Memoria", 7 Ocak'ta "Semret", 8 Ocak'ta?? "Nokta", 9 Ocak'ta??? "Komşum Totoro" (My Neighbor Totoro), 10 Ocak'ta??? "Bayan Lowry ve Oğlu" (Mrs Lowry & Son), 11 Ocak??'ta "Belfast", 12 Ocak'ta??? "Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi" (Hachi: A Dog's Tale), 13 Ocak??'ta "Oyunbozan" (Systemsprenger), 14 Ocak'ta? "200 Metre" (200 Meters), 15 Ocak'ta "Gölgeler ve Suretler" izlenebilecek.

"?Yürüyen Şato" (Howl's Moving Castle) 16 Ocak'ta, "?Gizli Bir Yaşam" (A Hidden Life) 17 Ocak'ta??, "?Bir Numara" (Numero une) 18 Ocak'ta, "Küs Kardeşler Limited Şirketi" (The Darjeeling Limited) 19 Ocak'ta, "Hatıra Kutusu" (Memory Box) 20 Ocak'ta, "Sefer Tası" (Lunchbox) 21 Ocak'ta, "Mavzer" 22 Ocak'ta, "?Gökteki Kale" (Laputa: Castle in the Sky) 23 Ocak'ta, "Toprağın Gölgesinde" (La tierra y la sombra) 24 Ocak'ta, "Borg/McEnroe" 25 Ocak'ta, ??"Miraciyye Saklı Miras" 26 Ocak'ta, "Sessiz Kız" (An Cailin Ciüin) 27 Ocak'ta, "Mandela: Özgürlüğe Giden Uzun Yol" (Mandela: Long Walk to Freedom) 28 Ocak'ta, "?Kalandar Soğuğu" 29 Ocak'ta, "Küçük Cadı Kiki" (Kiki's Delivery Service) 30 Ocak'ta, "Kazananlar Kulübü" (Win Win) ise 31 Ocak?'ta sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.