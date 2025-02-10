Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün - Son Dakika
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Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Gazze'yi yeniden imar etme planlarını yineleyerek bölgeyi ''büyük bir emlâk alanı'' olarak gördüğünü söyledi. ''Gazze'yi satın almak istiyorum'' diyen Trump, ''Amerika Birleşik Devletleri buraya sahip olacak ve biz de yavaş yavaş burayı geliştireceğiz'' dedi.

10.02.2025 02:46
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ABD Başkanı Donald Trump'ın 5 Şubat'ta ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağı" yönündeki açıklamaları dünyada şaşkınlıkla karşılanmıştı. Trump bu açıklamalarını bir adım daha ileriye taşıdı.

"GAYRİMENKUL SİTESİ GİBİ DÜŞÜNÜN"

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazzelilerin geri dönüşüne izin verilmesinin hata olacağını söyledi. Trump, "Bunu büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün ve ABD ona sahip olacak ve yavaş yavaş, çok yavaş bir şekilde." şeklinde ifadeler kullandı.

"ORADA KİMSE OLMAYACAK"

Trump, Gazze'nin tamamen bir yıkım yeri olduğunu ve zengin ülkeler ile baştan inşa edileceğini belirterek, "Geri alınacak. Düzleştirilecek, onarılacak. Orada kimse olmayacak. Hamas olmayacak. Orta Doğu'daki diğer çok zengin ülkeler aracılığıyla inşa edeceğiz. İnsanlar için, Filistinliler için, yaşamak için güzel yerler inşa edecekler. Muhtemelen yüzlerce yıldır ilk kez uyum ve barış içinde yaşayacaklar." ifadelerini kullandı.

"Gazze'yi satın almaya ve sahiplenmeye kararlıyım" diyen Trump, Gazze'ye geri dönmek için hiçbir şey kalmadığını öne sürdü ve "Çok güvensiz ama biz onu gelecekte birileri tarafından geliştirilecek çok iyi bir yer haline getireceğiz. Diğer ülkelerin bazı kısımlarını geliştirmesine izin vereceğiz. Güzel olacak. Dünyanın her yerinden insanlar gelip orada yaşayabilir." ifadelerini kullandı.

FİLİSTİNLİLER ABD'YE KABUL EDİLECEK Mİ?

Trump, zorla yerinden edilen Filistinlileri ABD'ye kabul edip etmeyeceği ile ilgili bir soruya da, "Buna bakmam lazım, bence onların buraya gelmesi için çok uzak bir mesafe var ama bireysel vakalara bakmam lazım. ABD zaten birçok insanı alıyor, onlar için çok uzak." dedi.

Gazzelilerin güvende olabilecekleri genel bir bölgede kalmaktan daha çok mutlu olacağını savunan Trump, "Yani göreceğiz. Mısır'ın, Ürdün'ün ve diğer ülkelerin yardım edeceğini umuyoruz. Suudi Arabistan ve diğerleri gibi bazılarının buna biraz para harcayabileceğini umuyoruz. Muazzam miktarda paraları var. İnsanları rahat ve güvende kılmak için biraz para harcayacaklar." diye konuştu.

TRUMP GAZZE'Yİ BÖYLE YAPACAKMIŞ

Trump skandal açıklamalara devam ediyor: Gazze'yi büyük bir gayrimenkul sitesi olarak düşünün

İSRAİL BASININA GÖRE TRUMP'IN GAZZE PLANI

1- Gazze tamamen boşaltılacak.

2- Tüm binalar yıkılıp temizlenecek.

3- Deniz kıyısına lüks restoran ve oteller yer alacak.

4- Orta kısmında tarım alanları oluşturulacak.

5- Doğu kıyısına 30 katlı konutlar inşa edilecek.

6- İnşaat 10 yıl sürecek.

7- İki trilyon dolara mal olacak.

TRUMP'A TEPKİ YAĞDI

Açıklamaya Filistinlilerin yanı sıra ABD müttefiki ülkelerden de itirazlar ve tepkiler gelmişti.

Hamas, Trump'ın açıklamalarını "'Ortadoğu'daki yangına benzin dökmek'" olarak değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili ilk açıklamasında "İki devletli çözüm" çağrısı yaparken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Gazze halkını denklem dışı bırakmaya çalışan bütün inisiyatiflere karşıyız" dedi.

Filistin BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur Trump'ın sözleri üzerine "Dünya liderleri Filistinlilerin Gazze'de kalma isteğine saygı duymalı" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan ise "Gazze konusundaki pozisyonumuz son derece net ve açıktır, hiçbir koşulda yoruma açık değildir. İsrail ile ilişkiler Filistin Devleti kurulmadan tesis edilmeyecek." açıklamasını yaptı.

Beyaz Saray'ı ziyaret eden Neyanyahu aynı basın toplantısında Trump'ı "İsrail'in Beyaz Saray'da bugüne kadarki en büyük dostusunuz" diye övdü.

Trump'ın Gazze çıkışıyla ilgili İsrail cephesinden son açıklama İrlanda, İspanya ve Norveç'i hedefe alarak geldi.

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, 'X' hesabından yaptığı paylaşımda, bu üç ülkenin Gazze halkını kabul etmelerinin yasal sorumlulukları olduğunu savundu.

Katz'ın hedef aldığı İrlanda, İspanya ve Norveç koordineli bir diplomasiyle 28 Mayıs 2024'te Filistin'i devlet olarak tanımıştı.

Bu açıklama sonrası İspanya Dışişleri Bakanı José Manuel Albares, "Filistin halkının yeri Filistin, Gazze halkının yeri Gazze'dir" dedi.

İrlanda hükümeti de "Hedef Gazze'de yerlerinden olanların geri dönmesini sağlayacak çabaların artırılması olmalıdır" mesajını verdi.

Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Trump Gazze planını bir adım öteye taşıdı: Burayı büyük bir emlak alanı olarak düşünün - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • null:
    Adam atatürk gibi biriyle orda laik bir düzen kuracak,parası olan türkiyedeki gibi parayı verip evleri yerleri alacak,savaş bitecek,bir tane çakma kahraman çıkacak,olan kuvayi miliye kahrananlarına olacak.. 7 41 Yanıtla
  • Mehmetali Karatay:
    Dostum tramp akp ses yok 20 7 Yanıtla
  • Mustafa Sagdic:
    null un oy kullandığı ülkede yaşıyoruz düşünün ülkenin halini kimler yaşıyor. okumaz araştırmak ama herşeyi bilir elinde kılıç ile 20 2 Yanıtla
  • AHMET YILMAZ:
    Nul karinuiskim 19 1 Yanıtla
  • sa1967nc:
    Bu meczup Tramp ile nasıl olacak bilmiyorum.Adam su katılmamış bir manyak 12 4 Yanıtla
  • Nazli Söylemez:
    hoşt sen rüyanda görürsün ancak 6 6 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    dunyada seytanın karsısında kala tek Müslüman toplulugunu degistirevekler 0 11 Yanıtla
  • Samsun Sporlu:
    savaş kapida 3 6 Yanıtla
  • Ateş:
    Turp sen tam bir salatalıksın 3 6 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    emlakcidan başkan olursa gözü toprakta olur 8 0 Yanıtla
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