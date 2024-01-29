Tunç Soyer mi Cemil Tugay mı? CHP\'de İzmir düğümü bugün çözülüyor

CHP'de yerel seçim çalışmalarında en kritik viraja girildi. CHP Parti Meclisi (PM) bugün İzmir gündemiyle saat 18.00'de toplanacak. Parti kulislerine göre İzmir için mevcut başkan Tunç Soyer ile Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın adı öne çıkıyor.

İBRE CEMİL TUGAY'DAN YANA AĞIR BASIYOR

Kulislerde, Soyer'in anketlerdeki oyunun son zamanlarda yükseldiği ve DEM Parti seçmeninin sıcak bakması nedeniyle potada olduğu ifade ediliyor. Tugay'ın ise kurultay sürecinde Genel Başkan Özgür Özel'e desteğini açıklayan ilk başkan olduğu vurgulanarak, ibrenin kendisinden yana daha ağır bastığı belirtiliyor.

TUGAY: DEĞİŞİMİN DOĞRU ADAYI BENİM

CHP'nin 'kalesi' olarak bilinen İzmir'in adaylarının sona bırakılması kent siyasetinde gerilimi artırırken, 9 Büyükşehir Aday Adayı içerisinde, sürecin son düzlüğünde Cemil Tugay'ın ismi çokça konuşulmaya başladı. Aday belirleme süreci nedeniyle Ankara'da olan Başkan Cemil Tugay, adaylık ile ilgili ise şunları söylemişti; "Ben partimizdeki değişim sürecinin yerel yönetimlerde yaşama geçirilmesi için en doğru aday olarak kendimi görüyorum. Bu yüzden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adayım."

CEMİL TUGAY KİMDİR?

Öğretmen bir baba ve ev hanımı bir annenin çocuğu olarak, 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980 yılında, lise bölümünden ise 1983 yılında mezun oldu. 1989 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. Çorum ve Tire'de 4 yıl pratisyen hekimlik yaptı. 1993-2000 yılları arasında Plastik Cerrahi ihtisası yaptı, 2000 yılında ise İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktorluğunu aldı. 1997'de ABD, Cleveland Clinic'te 1 yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı. Uzman olduktan sonra 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında da İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde Plastik Cerrahi uzmanı olarak görev yaptı. 2009 yılında Karşıyaka'da serbest hekimlik yapmaya başladı ve bir süredir Alsancak'ta faaliyet gösteren muayenehanesini, belediye başkanı seçilmesinin ardından kapattı.

ÖZEL HAYATI

Evli olan Tugay'ın 2 kız ve 1 erkek olmak üzere toplamda 3 çocuğu bulunmaktadır. Cemil Tugay, aynı zamanda İngilizce ve Fransızca dillerini konuşabilen bir sağlık profesyoneli olarak, sağlık kariyerinin yanı sıra siyasi alanda da etkin bir isimdir.

SİYASET VE SİVİL TOPLUM KURULUŞU GEÇMİŞİ

2010 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'ne üye oldu. 2011 yılında CHP İzmir il BYKP sağlık komisyon üyesi olarak parti çalışmalarına katıldı. 2012-2016 yılları arasında, İzmir Tabip Odası Özel Hekimlik Komisyon Başkanlığı, Türk Tabipler Birliği Özel Hekimlik Kolu yürütme kurulu üyeliği ve 2 dönem TTB Kol Başkanlığını yürüttü. 2013-2014 yıllarında CHP İzmir İl Ar-ge Kurulu üyeliği ve ardından başkanlığını yaptı. 2014 yılında Karşıyaka Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl süreyle Kent Konseyi'nde çalıştı. 2015 yılında Genel Merkez atamasıyla CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda önce Bilişim Sorumlusu, daha sonra seçim ve hukuk işlerinden sorumlu başkan yardımcılığı yaptı.

2016 yılında önce, Karşıyaka İnönü Mahallesi delegesi, daha sonra ilçe kongresinde seçilerek CHP Karşıyaka İlçe Yönetim Kurulu'nda, STK ve Meslek Odalarından sorumlu başkan yardımcılığı görevini yürüttü. 2016 yılında Türk Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve 1 yıl boyunca bu görevde bulundu. 2017-2018 yıllarında Ege Bölgesi Plastik Cerrahi Derneği Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı.

"UÇUK FİKİRLERE SAHİBİM"

Tugay, Karşıyaka Belediye Başkanlığı için 2019'da girdiği seçimlerde "Uçuk fikirlere sahip olan benim, Karşıyakalılar değil. Türkiye ve dünyada yapılmamış fikirleri ortaya atmalıyız diye düşünüyorum" derken, GameX gibi bir dijital oyun turnuvası düzenlenmesi ve Karşıyaka'nın uygun bir noktasına İzmir'in her yerinden görünen dönme dolap konması projesinden bahsetmişti.