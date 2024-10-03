Türk Silahlı Kuvvetleri, Orta Doğu\'da Gelişmeleri Yakından Takip Ediyor

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MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin bölgesel savaşa dönüşme riskine karşı gerekli tedbirlerin alındığını, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Türkiye'nin bekasına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir olduğunu açıkladı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son 1 haftada gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin bakanlıkta basın toplantısı düzenledi. Aktürk, terörle mücadele operasyonlarına ilişkin, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; 'Kaynağında, sürekli ve kapsamlı' olarak Irak ve Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonlarıyla; son 1 haftada 58 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 107 (Irak 1087/Suriye 1020) olmuştur. Bu vesileyle dün Ağrı'da meydana gelen araç kazası sonucu şehit olan kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş'e bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.

Yasa dışı göçle mücadele çalışmalarına değinen Aktürk, "Son 1 haftada yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 463 şahıs yakalanmıştır. 930 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Yakalanan şahıslardan 12'si terör örgütü mensubudur. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 11 bin 339'a yükselmiştir. Hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 79 bin 635 olmuştur" ifadelerini kullandı.

'TSK, TEHDİTLERİ BERTARAF ETMEYE MUKTEDİRDİR'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumu sonrası MSB kaynakları, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakanlık kaynaklarınca, İsrail'in Lübnan'a kara saldırısı ve İran'ın İsrail'i füzelerle vurması üzerine oluşan gerginliğin, Orta Doğu'da bölgesel savaşa dönme ihtimali ile ilgili, Türkiye'nin savunma ve güvenliğine yönelik bölgede ve dünyada yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi. Gelişmelerin, çok boyutlu güvenlik stratejisi ile değerlendirildiği, alınması gereken tedbirlerin alındığı vurgulandı. İsrail'in insanlık dışı ve uluslararası hukuku hiçe sayan saldırılarının uluslararası güvenliği, küresel ve bölgesel istikrarı tehdit etmeyi sürdürdüğü belirtildi. Gelinen durumun, İsrail saldırılarının Gazze ile sınırlı kalmayacağı, bölge geneline yayılacağı yönündeki endişelerin ne kadar haklı olduğunu gösterdiği aktarıldı. TSK'nın, Türkiye'nin bekasına yönelen veya yönelebilecek her türlü tehdit ve tehlikeyi bertaraf etmeye muktedir olduğu aktarıldı.

'LÜBNAN'DAN TAHLİYE PLANLAMALARI TAMAMLANDI'

Daha önce birçok tahliye harekatını başarıyla icra eden TSK'nın, öncelikle Türk vatandaşları olmak üzere yabancı ülke vatandaşlarının da Lübnan'dan güvenli bir şekilde tahliyesine yönelik, planlama ve hazırlıklarını tamamladığı bildirildi. Halihazırda Lübnan'da yaşanan gelişmelerin, Dışişleri Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiği, tahliyenin başlaması durumunda gerekli bilgilendirmelerin yapılacağı açıklandı.

'YUNANİSTAN'IN TUTUMUNDAN DOLAYI TATBİKATA KATILIM SAĞLANMAMIŞTIR'

30 Eylül-11 Ekim 2024 tarihleri arasında, Yunanistan'da 13 NATO üyesi ülkenin katılımıyla Ramstein Flag-2024 Tatbikatı'nın düzenlendiği belirtilerek, Yunanistan'ın hazırladığı tatbikat planlama dokümanında FIR (Uçuş Malumat Bölgesi) hattını kendi hükümranlık alanı şeklinde gösterip uçuş planı talep etmesi üzerine, MSB tarafından gerekli girişimlerde bulunulduğu aktarıldı. NATO makamlarınca olumlu yaklaşım sergilenmesine rağmen, ev sahibi Yunanistan'ın tutumunda ısrar etmesi nedeniyle tatbikata katılım sağlanmadığı aktarıldı.

Bakanlık kaynaklarınca, tasarruf tedbirleri kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından icra edilecek yurt içi hava gösterilerinin iptal edildiği kaydedildi. Bu yıl Adana'da yapılan havacılık ve uzay festivali TEKNOFEST'te hava gösterileri yapılması konusunda gençlerden gelen yoğun istek ve festivalin Akdeniz Bölgesi'nde ilk defa yapılması nedeniyle, Adana'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yapılması planlanan hava gösterilerinin TEKNOFEST'te yapıldığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ise İzmir'de hava gösterisi planlandığı bildirildi.

F-16 VE EUROFIGHTER TEDARİKİNDE SON DURUM

F-16 ve Eurofighter uçaklarının tedarikinde son duruma ilişkin, F-16'larla ilgili Türkiye ve ABD arasındaki teknik görüşmelerin planlandığı şekilde devam ettiği belirtildi. Eurofighter Typhoon uçağının tedarikine yönelik teknik seviyedeki çalışmalara devam edildiği, bu konuda da olumlu gelişmeler beklendiği açıklandı.