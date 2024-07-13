Türkiye'de Haziran Ayı Son 53 Yılın En Sıcak Ayı Oldu - Son Dakika
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Türkiye'de Haziran Ayı Son 53 Yılın En Sıcak Ayı Oldu

Türkiye'de geçen ay ortalama sıcaklıklar, son 53 yılın en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Haziran ayı ortalama sıcaklığı, 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olarak ölçülen normallerinin üzerinde, 25,4 derece olarak tespit edildi. Bölge bölge incelendiğinde Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklar yaşandı.

13.07.2024 11:05
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Türkiye'de geçen ay ortalama sıcaklıklar, son 53 yılın en sıcak haziran ayı olarak kayıtlara geçti.

AA muhabirinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlediği bilgilere göre, geçen ay ortalama sıcaklıklar, Ağrı Doğubeyazıt çevresinde mevsim normalleri civarında, yurdun diğer bölgelerinde mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti.

Türkiye genelinde 1991-2020 yılları arasında 21,8 derece olarak ölçülen haziran ayı ortalama sıcaklığı, geçen ay 25,4 derece ile normallerinin 3,6 derece üzerinde tespit edildi.

Sıcaklık analizlerinde, 1971'den itibaren yapılan karşılaştırmaya göre, 2024 Haziran ayı son 53 yılın en sıcak haziran ayı olarak kayda geçti.

Haziranda en düşük sıcaklık 1,6 derece ile Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 47,8 derece ile Şanlıurfa Ceylanpınar'da kaydedildi.

Bölgelere göre sıcaklıklar

Marmara Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde ölçüldü. Bölgenin haziran ayı ortalama sıcaklığı 25,3 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük ve en yüksek sıcaklıklar Balıkesir'de kaydedildi. Kent, 11,2 derece ile bölgedeki en düşük, 41,4 dereceyle en yüksek sıcaklığı gördü.

Ege Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde yaşandı. 2024 Haziran ayı ortalama sıcaklığı 28 derece olan bölgede, en düşük sıcaklık 8,1 derece olarak Gediz'de, en yüksek sıcaklık ise 44,6 dereceyle Aydın'da gözlendi.

Akdeniz Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde kayda geçti. Bölgenin geçen ay ortala sıcaklığı 28,2 derece olarak ölçüldü. Akdeniz'de en düşük sıcaklık 11 dereceyle Kahramanmaraş Göksun'da, en yüksek sıcaklık ise 44,7 dereceyle Antalya Manavgat'ta kaydedildi.

İç Anadolu Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. 2024 Haziran ayı ortalama sıcaklığı 23,4 derece olarak ölçülen bölgede, en düşük sıcaklık 2,7 derece olarak Sivas Kangal'da, en yüksek sıcaklık ise 39,3 dereceyle Ankara Polatlı'da tespit edildi.

Karadeniz Bölgesinde de ortalama sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşti. Bölgenin haziran ayı ortalama sıcaklığı 22,8 derece olurken, bölgede en düşük sıcaklık 4,8 dereceyle Bayburt'ta, en yüksek sıcaklık ise 39,7 derece olarak Düzce'de ölçüldü.

Doğu Anadolu Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, Doğubeyazıt çevresinde mevsim normalleri civarında, bölgenin diğer kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde gözlendi. Geçen ay ortalama sıcaklıkların 21,8 derece tespit edildiği bölgede, en düşük sıcaklık 1,6 dereceyle Erzurum'da, en yüksek sıcaklık ise 40,1 dereceyle Elazığ Palu'da gözlendi.

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ortalama sıcaklıklar, bölge genelinde mevsim normallerinin üzerinde görüldü. Bölgenin Haziran ayı ortalama sıcaklığı 31,1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 13 dereceyle olarak Batman'da, en yüksek sıcaklık ise 47,8 dereceyle Ceylanpınar'da kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Türkiye'de Haziran Ayı Son 53 Yılın En Sıcak Ayı Oldu - Son Dakika

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