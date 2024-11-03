Türkiye'den İsrail'e Silah Sevkıyatına Durdurma Çağrısı - Son Dakika
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Türkiye'den İsrail'e Silah Sevkıyatına Durdurma Çağrısı

Türkiye, 52 ülke ile birlikte BM'den İsrail'e silah sevkiyatının durdurulmasını talep etti.

03.11.2024 16:16
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Türkiye'nin öncülüğünde 52 ülke ile 2 uluslararası ve bölgesel kuruluş, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nden (BMGK), İsrail'e silah ve mühimmat sevkiyatının durdurulması için tedbir isteminde bulundu.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde ortak mektup girişimi başlattı.

Uluslararası Adalet Divanının, İsrail'in devam eden işgal, yerleşim yeri ve ilhak uygulamaları ile Kudüs'ün nüfus yapısı, karakteri ve statüsünü değiştirmeye yönelik tedbirlerinin hukuki sonuçlarına ilişkin 19 Temmuz 2024 tarihli istişari görüşünün hayata geçirilmesi amacıyla, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 124 ülkenin olumlu oyuyla 18 Eylül 2024 tarihinde BM Genel Kurulu'nda bir karar kabul edildi.

Bu kararla, tüm ülkelere, işgal altındaki Filistin topraklarında kullanılabileceği yönünde makul gerekçelerin bulunduğu durumlarda, İsrail'e silah, mühimmat ve ilgili teçhizatın tedarikini veya sevkiyatını durdurmaya dönük tedbir almaları çağrısında bulunuldu.

Bu çerçevede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın önerisiyle, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurulmasını teminen uluslararası farkındalığın artırılması için BM bünyesinde ortak mektup girişimi başlatıldı.

Girişim, İsrail'e silah ve mühimmat satışının durdurularak, İsrail'in Gazze başta olmak üzere işgal altındaki Filistin topraklarında gerçekleştirmekte olduğu uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku dahil uluslararası hukuk ihlallerinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

Mektupta, Gazze'nin de aralarında bulunduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, Lübnan'da ve Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde tırmanan şiddet ve uluslararası hukuk ihlallerinden duyulan derin endişe vurgulanıyor.

İhlaller neticesinde çoğunluğunu kadın ve çocukların oluşturduğu sivil kayıpların her geçen gün arttığına dikkat çekilen mektupta, bu tehlikeli gidişatın durdurulması için acil adımların atılması gerektiği kaydediliyor.

Mektupta, uluslararası topluma, İsrail'e silah ve mühimmat tedariki ve sevkiyatının durdurulması çağrısında bulunularak, BMGK'den bu yönde tedbirler alması talep edildi.

Söz konusu mektup, 1 Kasım'da BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Güvenlik Konseyi kasım ayı dönem başkanı İngiltere ve BM Genel Kurul Başkanı Philemon Yang'a iletildi.

Türkiye, İsrail'in, Gazze başta olmak üzere bölgede sürdürmekte olduğu savaş politikası karşısında bu ülkeye silah ve mühimmat tedariki ile sevkiyatının ivedilikle sonlandırılmasının, uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğuna inanıyor.

Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan ortak mektup girişimine, 52 ülke ile Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı imzacı oldu.

İmzalayan ülkeler arasında Türkiye, Filistin, Bahreyn, Bangladeş, Birleşik Arap Emirlikleri, Bolivya, Brezilya, Brunei Darusselam, Burkina Faso, Cezayir, Cibuti, Çin Halk Cumhuriyeti, Endonezya, Fas, Gambiya, Güney Afrika, Irak, İran, Katar, Kazakistan, Kırgızistan, Kolombiya, Komorlar Birliği, Kuveyt, Küba, Libya, Lübnan, Maldivler, Malezya, Meksika, Mısır, Moritanya, Namibya, Nijerya, Nikaragua, Norveç, Pakistan, Rusya, Saint Vincent ve Grenadinler, Sao Tome ve Principe, Senegal, Somali, Sudan, Suudi Arabistan, Şili, Tunus, Umman, Ürdün, Venezuela, Vietnam, Yemen ve Zimbabve yer alıyor.

Kaynak: AA

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