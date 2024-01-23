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Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda mutluluk dolu anları paylaştı - Son Dakika
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Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda mutluluk dolu anları paylaştı

Alper Gezeravcı, uzaya çıktıktan sonra kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra astronot arkadaşlarıyla birlikte mutlu oldukları anın fotoğrafını paylaştı. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek evrene ışık tutmak için birçok deneye ev sahipliği yapıyor.

Türkiye\'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda mutluluk dolu anları paylaştı
23.01.2024 - 18:57,
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TÜRKİYE'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda astronot arkadaşları ile mutlu oldukları ana ait fotoğraf paylaştı. Paylaşımının altına Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk, astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış" dedi.

İlk Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaya çıkmasının ardından kapsüllerinin kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra fotoğraf çekindi. Fotoğraf karesinde, Gezeravcı ve diğer astronot arkadaşları ile yüzlerindeki mutluluk görünüyor. Sosyal medya hesabından fotoğrafı paylaşan Gezeravcı, "Kapsülümüz kenetlenme limanına eriştikten kısa bir süre sonra yüzümüzdeki mutluluk astronot arkadaşlarımızın kameralarına bu şekilde yansımış. Uluslararası Uzay İstasyonu, farklı ülkelerden astronotları bir araya getirerek küçük bir dünya oluştururken evrene ışık tutmak için gerçekleştirilen birçok deneye de ev sahipliği yapıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA
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Alper Gezeravcı, Uzay, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'nin ilk Türk astronotu Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonunda mutluluk dolu anları paylaştı - Son Dakika
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