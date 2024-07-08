"Türkiye Tiyatro Buluşması" Ödüllerini Kazananlar Açıklandı... Onur Ödülü Tamer Levent'e, Emek Ödülü Tomris Çetinel'e Verildi

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(İZMİ) – İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Efes Selçuk Belediyesi'nin desteğiyle bu yıl 17'ncisi düzenlenecek Türkiye Tiyatro Buluşması'nda ödül kazananlar açıklandı. Onur Ödülü sanatçı Tamer Levent'e, Emek Ödülü Tomris Çetinel'e verilirken, Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, İzmir Ödülü'ne layık görüldü.

Türkiye Tiyatro Buluşması'nın tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya Kültürlerarası Tiyatro Platformu Genel Başkanı Orçun Masatçı, Kültürlerarası Tiyatro Platformu Üyesi Serkan Koçak, Türkiye Tiyatro Buluşması Ödülleri Temsilcisi Arda Kuru, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Koordinatörü Elif Moroğlu ve Efes Selçuk Belediyesi Tiyatro Yönetmeni Gülhan Ayhan katıldı. Toplantıda, Türkiye Tiyatro Buluşması ödüllerini kazananlar da açıklandı.

Ödül kazananları açıklayan Türkiye Tiyatro Buluşması Ödülleri Temsilcisi Arda Kuru, şunları kaydetti:

"Onur Ödülü, uzun yıllardır "Sanata Evet" kampanyalarını sürdüren, bu anlamda pek çok sanatçının yalnız kalmamasına vesile olan, genç sanatçıların üretimleri için her an yanında olan meslek büyüğümüz Sayın Tamer Levent'e verilmiştir.

Emek Ödülü, İzmir'i yıllardır sahnede temsil eden, tiyatroya verdiği emek herkesin malumu olan değerli sanatçımız Sayın Tomris Çetinel'e verilmiştir.

Kültürlerarası Tiyatro Platformu Uluslarası Başarı Ödülü, bu sene Yunanistan'dan Sayın Sofia Kapsourou ve Almanya'dan Sayın Johannes Schaffer'a verilmiştir. Yunan sanatçı Sayın Sofia Kapsourou uluslararası dayanışma etkinliklerinde yer almış, kültürlerin birbirini tanıması için çaba sarfetmiş ve oyunlarını birçok ülkeye taşımıştır. Johannes Schaffer ise ödülünü MUT! Theater adına almıştır. MUT! Theater uzun yıllardır Hamburg'ta "Tiyatro Köprüsü" isminde bir festival düzenlemektedir, bu festival pek çok farklı kültürü Alman halkıyla tanıştırmakta, kültürlerin bir arada başarılı üretimler çıkarması için çaba harcamaktadır.

İzmir Ödülü, İzmir için çalışan, bu isme layık olduğuna inandığı kişilere bu ödülü verir. İzmir'in naif, demokrat, dayanışmacı ve çok sesli kültürünü barındıran, ürettikleri veya yaptıkları ile kenti temsil etmeye layık olan insanlara verilmektedir. Bu sene, bu ödül, geçtiğimiz yıllardan beri 'Efes' ismi için mücadele etmiş, bu ismin kente kazandırılmasının ne kadar önemli olduğunu tüm kentlilere anlatmaya çalışmış, siyasetin ve hayatın sıkıştığı zamanlarda cesur çıkışlar yapmaktan geri durmamış bir direngen kadın lidere verilmiştir. Bu ödülü Efes Selçuk Belediye Başkanı Sayın Filiz Ceritoğlu Sengel'e vermekten onur duyuyoruz.

Usta sanatçı Orhan Aydın'ın kızı olmasının ötesinde buluşmalarımıza katılım sağlamış, dayanışma göstermiş, Hatay depreminde hayata gözlerini kapatan Eylem Şafak Aydın adına verdiğimiz Eylem Şafak Aydın ödülü, Sayın Orhan Aydın tarafından bu sene 3 basın emekçisine, Sayın Kazım Kızıl, Sayın İsmail Saymaz ve Sayın Murat Ağırel'e verilmiştir.

Kentimizi Türkiye sinemasında temsil eden, gençlerin sevgilisi olmuş, aydınlık günlerin savunucusu Sayın Sencer Sağdıç adına verilen Sencer Sağdıç Umut Ödülü, bu ödülü iki emekçi tiyatro topluluğuna veriyoruz; ilki, kentimizi pek çok alanda gururlandıran, bitmez tükenmez enerjisiyle gençlere sanat aşkı taşıyan güzide okulumuz İzmir Atatürk Lisesi'nin Tiyatro Topluluğuna, ikincisi, yaptığı çalışmalarla ulusal anlamda dikkatleri üzerine çeken, tiyatro eğitimlerini büyük ciddiyetle yürüten Mevzu Tiyatro ekibine verilmiştir.

Çağdaş Aydın, Polen Ünlü, Nartan Kılıç geçtiğimiz yıllarda festivallerimize katılan değerli insanlardandır; ne yazık bu insanları Suruç Katliamı'nda kaybettik. O yıldan bu yana isimleri ödüllerimizde yaşamaktadır. Çağdaş Aydın Direnç Ödülü, sayfalarını Anadolu'nun tiyatrolarına açan, sesi kısılmaya çalışanların daha gür sesle kendini ifade etmesini sağlayan, sayfalarını karşıt görüşlere de açarak gerçek bir gelişim olanağı sağlayan Tiyatro Gazetesi'ne verilmiştir.

Polen Ünlü Dayanışma Ödülü bu sene türlü zorluklara rağmen perdelerini kapatmayan ODTÜ öğrencilerinin kurduğu Türk Halk Bilimi Topluluğu (THBT)'ye ve bizim her anımızda yanımızda olan, üyesi olduğumuz Oyuncular Sendikası ile de mücadele alanlarında dayanışma içinde olan Türkiye Gazeteciler Sendikası'na verilmiştir.

Nartan Kılıç Fotoğraf Ödülü, İtalyan sanatçı Sayın Diego D'Attilo'ya verilmiştir."

Türkiye Tiyatro Buluşması'nın kuruluş amacı ve içeriğine ilişkin de bilgi veren Kuru, şöyle konuştu:

"Türkiye Tiyatro Buluşması bundan 17 yıl önce ilk kez hayata geçtiğinde temel olarak festivallerin biçimini kökten sarsmak, sanat camiasına yeni önerilerde bulunmak ve birbiriyle dayanışma için sanat örgütleri yaratmayı hedefliyordu. Bunun sonucunda pek çok düşü gerçekleştirdi. Sanatçıları birbirinden kopuk halde misafir eden festival anlayışının yerine herkesin festival boyunca bir arada olduğu, üretimlerini tartıştığı ve sanatın gelişim önermelerini sıraladığı bir biçim yarattı. Genç sanatçılar, sanatçı adayları kamplarda konaklıyor ve ustalar, duayen sanatçılar, mesleğimizin yıldızları onlarla bir araya gelerek ülke gündemini, sanat değişimini ve bir arada olmayı tartışıyordu. Bu anlamıyla sonraki pek çok festivale örnek olacak ve buradan, ülkenin dört bir yanına dağılan kamplı yapılar ortaya çıkacaktı. Herkesin tüm süreç boyunca orada olması ve dayanışmanın inceliği buluşmaları bu anlamda da öncü kıldı.

"Geleceğe ışık tutmaya ve fikirleri çarpıştırmaya gayret edecek"

İzmir'de Ürkmez, Güzelbahçe, Urla, Seferihisar, Dikili, Bergama, Foça, Karaburun, Çeşme ve Efes Selçuk'ta hayata geçen festivalin bir diğer amacı da İzmir'in sonsuz çok fikirliliğini, dayanışmasını, müthiş tarihini ve çok kültürlülükle bezenmiş düşüncesini uluslararası kamuoyuna göstermekti. İzmir'den asla kopmayan buluşma, İzmir'in merkezinden ziyade ilçelerini tercih etti. İlçelerde yaşayan halkla, onların sanat üretimine katkı sunmak ve üretilen önemli oyunların tartışmasını sunmak için çaba harcadı. Buluşmanın en gurur duyduğumuz yönlerinden biri de kişisel olarak birbirini sevmeyen sanatçılar da dahil olmak üzere pek çok karşıt fikri bir araya getirerek kürsü sağlamasıdır. Pamucak kamp alanında atölyelerin olacağı, Efes Selçuk Açıkhava Tiyatrosu'nda oyunların ve konserin yer alacağı festivalimiz; bir kez daha söyleşilerle geleceğe ışık tutmaya ve fikirleri çarpıştırmaya gayret edecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Efes Selçuk Belediyesi ve Kültürlerarası Tiyatro Platformu iş birliğiyle düzenlenen Yenikapı Tiyatrosu'nun kurucusu olduğu Türkiye Tiyatro Buluşması'nın vazgeçilmezi, ödül töreninde, bu sene 14 sanatçı ödülle buluşacak. Uluslararası bölümde Yunanistan'dan bir tiyatro oyunu ve bir atölyeyi konuk edecek festivalin bir diğer atölye konuğu da Almanya'dan olacak. İtalyan sanatçının da ödül gecesinde olacağı festival bir kez daha, İzmir'le tiyatroyu bütünleştirecek."

Türkiye Tiyatro Buluşması ayrıntılı programı…

11 TEMMUZ PERŞEMBE

16: 00 –Buluşma Tanıtımı ve Kurallar

Kamp Alanı

17: 30 – SEMİNER "Tiyatro Topluluklarının Kendini Haberleştirmesi" Nurhan Uslu

Kamp Alanı

19: 30 – TİYATRO OYUNU

"İsyan" İzmir Halk Tiyatrosu

Selçuk Meydan

21: 00 – ÖDÜL TÖRENİ

Selçuk Meydanı

22: 00 – KONSER/ Kozmonot

Selçuk Meydan

12 TEMMUZ CUMA

10: 00 – 12: 00 ATÖLYELER

Doğaçlama Atölyesi/ Burak Özbaykuş - Belediye Konferans Salonu

Oyunculuk Atölyesi/ Johannes Schaefer - Kamp Alanı

Yönetmenlik Atölyesi/ Cengiz Toraman - Kamp Alanı

Yaratıcı Oyuncu/ Özgün Aytar - Kamp Alanı

Öykü Yazarlığı/ Murat Şahin - Kamp Alanı

Oyunculuk Atölyesi/ Emre Canpolat - Kamp Alanı

13: 00 – 15: 00 ATÖLYELER

Sokak Tiyatrosu/ Nazlı Masatçı - Kamp Alanı

Tango Atölyesi/ Metehan Gözütok - Efes Merkez

Dramatik Kurguda Bir Loca/ Kamer Yıldız Ok - Kamp Alanı

Dramaturj/ Haluk Işık - Kamp Alanı

Karagöz Geleneğinde Değişim ve Süreklilik/ Yavuz Cingöz - Kamp Alanı

Oyun Metninde Karakter Kurulumu/ Özden Selim Karadana - Ayasuluk Sanat Kafe

19: 30 – SÖYLEŞİ "İzmir, Aşk, Tiyatro"

Filiz Ceritoğlu Şengel, Elif Moroğlu, Orçun Masatçı, Hayko Cepkin

Ayasuluk Sanat Kafe

21: 30 – TİYATRO OYUNU - Karaskana Efsanesi/ Sofıa Kapsourou

Ayasuluk Sanat Kafe

23: 00 – Açık Sahne/ Bilgi Yarışması - Kamp Alanı

00: 00 – Yıldızların Altında Sinema- Kamp Alanı

13 TEMMUZ CUMARTESİ

10: 00 – 12: 00 ATÖLYELER

Doğaçlama Atölyesi/ Burak Özbaykuş - Belediye Konferans Salonu

Oyunculuk Atölyesi/ Johannes Schaefer - Kamp Alanı

Yönetmenlik Atölyesi/ Cengiz Toraman - Kamp Alanı

Yaratıcı Oyuncu/ Özgün Aytar - Kamp Alanı

Öykü Yazarlığı/ Murat Şahin - Kamp Alanı

Oyunculuk Atölyesi/ Emre Canpolat - Kamp Alanı

13: 00 – 15: 00 ATÖLYELER

Sokak Tiyatrosu/ Nazlı Masatçı - Kamp Alanı

Tango Atölyesi/ Metehan Gözütok - Efes Merkez

Dramatik Kurguda Bir Loca/ Kamer Yıldız Ok - Kamp Alanı

Dramaturji/ Haluk Işık - Kamp Alanı

Karagöz Geleneğinde Değişim ve Süreklilik/ Yavuz Cingöz - Kamp Alanı

Oyun Metninde Karakter Kurulumu/ Özden Selim Karadana - Ayasuluk Sanat Kafe

Ölümsüz Heraklit/ Murat Çidamlı - Belediye Konferans Salonu

16: 00 – SEMİNER "Yurt Dışında Tiyatro Yapmak"

Ufuk Güldü, Nazif Uslu

Ayasuluk Sanat Kafe

18: 00 – SEMİNER "Tragedya Oyunculuğu" Sofıa Kapsourou

Efes Antik Kent

20: 00 – SÖYLEŞİ "Şehrin Tiyatrosu Olmak"

Haluk Işık, Semih Çelenk, Kadir Efe Oruç, Y. Emre Küçükaydın

Ayasuluk Sanat Kafe

21: 30 – TİYATRO OYUNU - Woyzeck/ Oyun İşler

Amfi Tiyatro

22: 30 – TİYATRO OYUNU - Mahmut ile Yezida/ ODTÜ THBT

Kamp Alanı

14 TEMMUZ PAZAR

10: 00 – 12: 00 ATÖLYELER

Doğaçlama Atölyesi/ Burak Özbaykuş - Belediye Konferans Salonu

Yönetmenlik Atölyesi/ Cengiz Toraman - Kamp Alanı

Yaratıcı Oyuncu/ Özgün Aytar - Kamp Alanı

13: 00 – 15: 00 ATÖLYELER

Sokak Tiyatrosu/ Nazlı Masatçı - Kamp Alanı

Tango Atölyesi/ Metehan Gözütok - Efes Merkez

Oyunculuk Atölyesi/ Levent Üzümcü - Kamp Alanı

Ölümsüz Heraklit/ Murat Çidamlı - Belediye Konferans Salonu

13: 00 SEMİNER "Tiyatro Yönetim " Çağlar İşgören

16: 00 – SEMİNER "Akademilere Hazırlık" Prof. Dr. Adnan Tönel

Ayasuluk Sanat Kafe

17: 30 – SÖYLEŞİ "Ödüller ve Tiyatro"

Metin Güler, Çağlar İşgören, Nazif Uslu, Özgün Aytar

Ayasuluk Sanat Kafe

19: 00 – ATÖLYE SUNUMLARI

20: 00 – SÖYLEŞİ "Sanat ve Değişim"

Orhan Aydın, Levent Üzümcü, Gizem Yerik

Ayasuluk Sanat Kafe

21: 30 – TİYATRO OYUNU - Güne Bakan Cam Kırıkları/ Mecburi İstikamet

Amfi Tiyatro

23: 00 – BELGESEL GÖSTERİMİ

Kamp Alanı