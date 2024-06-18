Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi\'nde Fabrika Yangını

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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