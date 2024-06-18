Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi\'nde Fabrika Yangını

Güncel

Yanındaki bankta oturan kadına bakarak kendini tatmin etti

Tuzla Deri Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyulurken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın için ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Alevli yanmanın devam ettiği alanda zaman zaman patlama sesleri duyuldu. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.