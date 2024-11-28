Uçaktaki yangını 2 dakikada söndüren ARFF ekibine teşekkür çiçeği

Güncel

ANTALYA Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında sol motoru alev alan Rus hava yolu firması Azimuth Airlines'a ait SU95 tipi uçaktaki yangına 23 saniyede müdahale edip, 2 dakikada söndüren ve içindeki 95 kişiyi yara almadan kurtaran 19 kişilik ARFF ekibine teşekkür çiçeği ve çikolata takdim edildi.

Rusya'nın Sochi Havalimanı'ndan kalkan Azimuth Airlines firmasına ait Sukhoi Superjet 100-95LR (SU95) tipi uçak, 24 Kasım saat 21.34'te Antalya Uluslararası Havalimanı'na teker koyduğu sırada sol motorunda yangın çıktı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü Antalya Havalimanı Başmüdürlüğü'ne bağlı Hava Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri uçaktaki yangına 23 saniyede müdahale edip, 2 dakikada da söndürmeyi başardı. Yangın söndürme işlemiyle birlikte aynı anda uçaktaki yolcuların da tahliyesine başlanıldı ve 9 dakikada pilotla birlikte 6 kişilik mürettebat dahil toplam 95 kişi yara almadan kurtarıldı.

Antalya Havalimanı Mülki İdare Amiri Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, DHMİ Antalya Başmüdürü Durdali Şavkar ve havalimanı üst düzey yöneticileri, uçaktaki yangına çok kısa sürede müdahale edip söndüren ve yolcuların yara almadan kurtarılmasını sağlayan o geceki 19 kişilik ARFF ekibini ziyaret edip, başarılarından dolayı kutladı. Ekibe çiçek ve çikolata takdim edildi.

2 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ, 9 DAKİKADA 95 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kazada ARFF ekipleri ve kulenin çok ciddi çalışması neticesinde büyük bir olayın atlatıldığını açıklayan Vali Yardımcısı Suat Seyitoğlu, "Bizler de Antalya Havalimanı yönetimi olarak ben Havalimanı Mülki İdare Amiri, güvenlik komisyonumuzun bütün üyeleri, yer hizmetleri ve uçuş ekiplerimizin temsilcileriyle beraber ARFF'deki o gün çalışan arkadaşlarımızı tebrik etmek için buraya geldik. Sochi Havalimanı'ndan Rusya'ya ait bir uçak Antalya Havalimanımıza 21.30 sıralarında gelmesi ve elim bir kazanın içinde görünmesi bizleri de gerçekten tedirgin etti. Ama kulenin çok hızlı hareket etmesi, aynı zamanda ARFF ekiplerimizin de 23'üncü saniyede müdahalede bulunması, 2 dakika içinde yangını kontrol altına almaları çok önemli bir başarıdır. Havacılık kazalarında gerçekten dünyada nadir görülen bir olaydır. 8- 9 dakikada mürettebatıyla beraber 95 kişinin güvenlik koridoru oluşturulup, yangın söndürme faaliyetinin yanında aynı zamanda kurtarma faaliyetine de girmeleri bizleri son derece mutlu etmiştir. Hiçbir yolcumuz, turistimizin burnu kanamadan, yara almadan, ölüm olayı yaşanmadan sağlam şekilde güvenli bir alana alınmışlardır" dedi.

23 SANİYELİK REKOR MÜDAHALE

Kaza anında DHMİ acil durum kriz merkezinin de hızlı şekilde oluşturulduğunu anlatan Suat Seyitoğlu, "Buradaki koordineyi de sağlayıp hem de basın ve kamuoyunu doğru bilgilendirmek adına bizler de sabah 05.00'e kadar burada faaliyetleri sürdürdük. Gerçekten cansiparane şekilde kendi hayatlarını da tehlikeye sokarak bu önemli başarıyı elde ettiler. Biz Güvenlik Komisyonu üyeleri olarak da kendi havalimanımızda böylesi önemli bir başarıya imza attıkları için kendilerine teşekkür etmek ve bu başarıyı takdir etmek için geldik. 24 saat esasına göre çalışıyor arkadaşlarımız ve sadece Antalya'da değil Türkiye'nin her tarafında 1'inci derecede bu görev bilincine sahipler. Sürekli eğitim alıyorlar. Sürekli teyakkuzdalar ve 23'üncü saniyede bir olaya müdahale etmeleri ne kadar uyanık olduklarını gösteriyor" diye konuştu.

19 KİŞİLİK EKİP HEM SÖNDÜRDÜ HEM KURTARDI

O gece 112 Acil Servis'in de bilgilendirildiği ve tüm ambulansların da hazır tutulduğu, ancak buna ihtiyaç duyulmadığını kaydeden Seyitoğlu, olaya müdahale eden ekibinse 19 kişiden oluştuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Bu 19 kişilik ekibin birisi tabii ki hortumu tutuyor, biri aracı sürüyor, birisi başka bir teknik işle uğraşıyor. Önce yangının söndürülmesi olayı önemli. Yangın söndürüldükten hemen sonra asıl önemli olan can kaybının olmamasını sağlamak ve yaralı olmamasını sağlamak. Onun için bir güvenlik koridoru oluşturarak uçağın da enerjisi deklare edildikten sonra zaten yolcuların güvenli bir şekilde tahliyesi için slidelar açılıyor. ARFF ekiplerimiz bu konuda da çok eğitimliler. Orada yangın ya da tehlike fark edildikten, kontrol altına alındıktan sonra ikinci en önemli ve en hızlı yapılması gereken şey yolcuların güvenli şekilde olay yerinden tahliye edilmesi ve uzaklaştırılması. Dolayısıyla bu bence çok önemli bir başarıydı. Yani yangını söndürürsünüz ama insanları çıkartamazsanız ya da oralarda birtakım sıkıntılar olsa bu da bir başarısızlıktır. Ama her yönüyle operasyon gerçekten çok iyi yönetildi. Ben tekrar huzurlarınızda, arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

UÇAKTAKİ İNCELEMELER DEVAM EDİYOR

Kaza yaşayan uçağın Antalya Havalimanı'nda uygun bir alana çekildiğini de ifade eden Suat Seyitoğlu, Rus hava yollarına ait uçağın sahibi şirket yetkililerinin ilgilendiği ve incelemelerini yaptıklarını söyledi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı DHMİ teknik ekiplerinin incelemelerinin de devam ettiğini dile getiren Seyitoğlu, Antalya Havalimanı'nda günde 1400 uçak trafiği yaşanan yaz günlerinde böyle bir olayın yaşanmamış olmasının da büyük bir şans olduğunu dile getirdi.

Kaza sebebiyle ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini belirten Seyitoğlu, "Her yönüyle büyük bir başarı, biz bununla gurur duyuyoruz. Uzun incelemelerden sonra diğer sebepler çıkabilir ama şu an teknik deniliyor. Uçak tabii havadayken yani inmeye doğru bir pozisyondayken daha yani alevler daha çıkmamıştı. Uçak tam indiği andan itibaren bizim ARFF ekiplerinin acil deklarasyondan sonra olaya müdahale etmeleri ve olayı kontrol altına almalarından sonra alevler çıkmaya başlıyor ve o sıçramayı önlemek, alevlerin diğer taraflara, özellikle yakıt deposuna sıçramasını önlemek amaçlı ekiplerin hızlı, aktif ve planlı, düzenli bir şekilde yaklaşmaları olayın zararsız bir şekilde kapanmasını sağladı" diye konuştu.

Öte yandan yangın çıkan Rus hava yollarına ait uçak Antalya Havalimanı'nda DHMİ Kaza Yangın İstasyonu'na yakın bir alanda tutuluyor. Uçakta hem Rus hem de Türk teknik birimler tarafından incelemeler devam ediyor. Kazaya ilişkin raporların da önümüzdeki aylarda tamamlanacağı ifade edildi.