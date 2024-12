Ukrayna'dan Suriye Açıklaması

Güncel

(ANKARA) - Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş- Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesine yönelik açıklamalarda bulundu. "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Bel bağlayan diktatörler, her zaman onun tarafından ihanete uğrar" diyen Bakan Sybiha, "Bölgenin istikrarını sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı bir siyasi diyaloğun önünü açmak için tüm çabalar gösterilmelidir" açıklamasında bulundu.

Suriye'de El Kaide bağlantılı Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) terör örgütü öncülüğündeki silahlı grupların Beşar Esad yönetimini devirmesine yönelik bir açıklama da Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha'dan geldi. Bakan Sybiha X hesabından yaptığı yazılı açıklama şu ifadelere yer verdi:

"Esad düştü. Bu, her zaman böyle olmuştur ve her zaman böyle olacaktır; Putin'e bel bağlayan diktatörler, her zaman onun tarafından ihanete uğrar. Şimdi temel hedef, Suriye'de güvenliği yeniden sağlamak ve halkı etkili bir şekilde şiddetten korumaktır. Bölgenin istikrarını sağlamak ve Suriye'de kapsayıcı bir siyasi diyaloğun önünü açmak için tüm çabalar gösterilmelidir; böylece etkin bir şekilde işleyen devlet kurumları tesis edilebilir. İlişkilerin yeniden kurulmasına zemin hazırlamaya hazır olduğumuzu ifade ediyor ve Suriye halkına desteğimizi bir kez daha teyit ediyoruz."