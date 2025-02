Utku Çakırözer: "Bugün Ayarını Bozduğunuz Adalet Terazisi Mutlaka Bir Gün Sizi de Tartacak"

Güncel

(TBMM) - CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bu hukuksuzluk, baskı ve zorbalığın arkasında yatan korkuyu çok iyi görüyoruz. Bu millet, yargı eliyle yürüttüğünüz operasyonlarınıza asla boyun eğmeyecek ve tüm bunların hesabını sizden soracak. Bugün ayarını bozduğunuz o adalet terazisi de mutlaka ama mutlaka bir gün sizi de tartacak" dedi.

Türkiye Adalet Akademisi Kanun Teklifi'nin görüşmeleri TBMM Genel Kurulu'nda devam ediyor.

Teklifin 12. maddesine ilişkin söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, teklifin bazı maddelerinin savunma makamını zayıflattığını belirtti. Türkiye Barolar Birliği'nin Eğitim Kurulu'nda temsiliyetinin olmamasını bir eksiklik olarak değerlendiren Esen, şunları söyledi:

"Adalet Akademisi Kanunu Teklifi'nin bazı maddelerinin, adalet sistemini geliştirip, güçlendirip daha kapsayıcı hale getirmek yerine, hukukun üç sacayağından biri olan savunma makamını zayıflattığını görüyoruz. Türkiye Barolar Birliği'nin Adalet Akademisi Eğitim Kurulu'nda temsiliyetinin olmaması önemli bir eksikliktir. Yargının temel unsurlarından biri olan avukatların yargı eğitim süreçlerinden dışlanması kabul edilemez. Bugün ceza infaz kurumları ve denetimli serbestlik kurullarında avukatların katkısı varken Adalet Akademisi'nde neden bir yerleri yok? Yargıda çoğulculuktan söz ediyorsak avukatların da karar alma mekanizmalarında olması gerekmez mi?

Avukatlar hukuki sürecin yalnızca tarafı değildir, aynı zamanda bu sürecin asli unsurlarıdır. Eğer hakim ve savcı adayları hakkı, hukuku yerine getirmek için avukatları iş birliği yapılacak ana unsurlar değil de sadece bir rakip ya da engel olarak görerek yetiştirilirse yargının dengesi bozulur, adalet sistemi altüst olur. Oysaki adaletin gerçekten tecelli edebilmesi için hakim, savcı ve avukat üçlüsünün eşit kapasite ve eşit temsili şarttır. Bugün burada düzenlenen eğitimlerle bu dengeye zarar verecek bir yapı kurgulanmaktadır. Ayrıca avukatların akademi eğitimine ücret ödemek zorunda bırakılması da büyük adaletsizliktir. Hakim ve savcıların aldığı eğitimler ücretsizken aynı adalet sistemi içinde çalışan avukatlara bu imkanın tanınmaması anlaşılır bir durum değildir."

"Adalet Akademisini konuşuyoruz ama ülkede adalet yok ortada"

CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Adalet Akademisi Kanunu görüşmeleri Genel Kurul'da devam ederken ülkedeki adaletsizliklere dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Burada Adalet Akademisini konuşuyoruz ama ülkede adalet yok ortada. Özellikle ifade özgürlüğünde, basın özgürlüğünde adaleti her gün mumla arıyoruz. Siyasetin zorlamasıyla, yargı eliyle her gün hukuk cinayetleri işlenmektedir. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ zindanda, tamamen haksız, hukuksuz, düzmece ve kurmaca suçlamalarla tam 22 gündür Silivri'de. Esenyurt, Beşiktaş Belediye Başkanlarımız, Başkan Yardımcılarımız, Meclis üyelerimiz haksız, hukuksuz zindandalar. Bugün ise hedefte yine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız var. Oylarını katlayarak arttıran Ekrem İmamoğlu'nu sandıkta yenemeyenler şimdi emir altına aldıkları yargı yoluyla önünü kesme çabasında, sadece konuştu diye ve hepimizin evlatları için hukuk güvencesi istedi diye yedi yıl hapsi isteniyor. Sadece siyaset de değil, basın özgürlüğü ayaklar altında. 2024 yılında gazeteciler 720 kez hakim karşısına çıktı, 74 gazeteci gözaltına alındı, 14'ü tutuklandı. Bu yılın ilk kırk gününde 30 gazeteci gözaltına alındı, 9 gazeteci tutuklandı.

Bu hukuksuzluk, baskı ve zorbalığın arkasında yatan korkuyu çok iyi görüyoruz. Milyonların geçim derdi, emekçinin, emeklinin açlık sınırı altındaki maaşlarla verdiği yaşam mücadelesi duyulmasın diye; Kartalkaya'daki yangında, Kahramanmaraş depremlerinde yaşamını yitiren canlarımızın ailelerinin adalet çığlıkları duyulmasın diye baskıyı, zulmü artırıyorsunuz ama yılmıyoruz, korkmuyoruz; ne biz ne başkanlarımız ne gençlerimiz ne de kadınlarımız, hiçbirimiz korkmuyoruz. 85 milyonun huzur içinde, kardeşlik içinde yaşayacağı bir Türkiye için omuz omuza, kol kola, dimdik mücadeleye kararlıyız. Bu millet, yargı eliyle yürüttüğünüz operasyonlarınıza asla boyun eğmeyecek ve tüm bunların hesabını sizden soracak. Bugün ayarını bozduğunuz o adalet terazisi de mutlaka ama mutlaka bir gün sizi de tartacak."

"Adaletin olmadığı bir yerde devlet de çöker"

AK Parti'nin iktidara gelirken adalet üzerine verdiği sözleri hatırlatan İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, adaletin sadece iktidarın ve yandaşlarının lehine işleyen bir araç haline geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"AK Parti iktidara gelirken hukukun üstünlüğünü milletimize vaat etmiştir. 23 yılda bırakın hukukun üstünlüğünü adım adım üstünlerin hukukunu tesis etmiştir. 3Y'yle gelmiştiniz: Yoksulluk, yolsuzluk ve yasaklar. Halbuki bugün milyonlarca vatandaşımız temel ihtiyaçlarını karşılayamaz durumda yani yoksullukta tamamen sınıfta kaldınız. Milletin alın teriyle biriktirdiği her şey yağmalanmış durumda yani yolsuzluk diz boyu. Yasaklara gelince; gazeteciler, öğrenciler, akademisyenler ve hatta sıradan vatandaşlarımız bile bu yasaklardan nasibini almış durumda ve şimdi 23 yılın sonunda bu 3Y listesine 3T'de eklediniz. Nedir o 3T? Bir, talan; iki, torpil; üç, terör ve maalesef Türk milletinin emeğiyle kurulan her şey yok pahasına elden çıkarıldı yani talan edildi. Torpille milletimizin pırıl pırıl evlatları elenirken, yandaşlar her makama sözde mülakat yapılarak yerleştirildi. 'Terör bitecek' derken bugün Suriye'de bir terör devleti kurulma talebiyle de karşı karşıyayız. Şimdi, ülkemde maalesef, açlar daha aç, adalet ise sadece iktidarın ve yandaşlarının lehine işleyen bir araç haline geldi.

2023'ün sonunda ülkemizde 334 kadın cinayeti işlenmiş ve 245 kadın şüpheli bir şekilde hayatını kaybetmiştir. 2024'te ise bu sayı 394 kadın cinayetine ve 259 şüpheli kadın ölümüne ulaşmıştır. Kadınlarımız bu topraklarda korku içinde yaşamakta ve Türk töresinde kadın baş tacı olmasına rağmen, tarih boyunca adaletin, cesaretin ve dirayetin temsilcisi olmasına rağmen bugün adaletin en son görev alanı durumunda kalmıştır. Türk milletinin bekası ancak adaletle mümkündür. Biz İYİ Parti olarak bu kadim töreyi tekrar tesis edeceğiz, adaleti herkes için sağlayacağız. Adaletin olmadığı bir yerde devlet de çöker. İbni Haldun diyor ki: 'Yıkılışın müezzini adaletsizliktir.' Duyuyor musunuz?"