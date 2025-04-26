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YÖK'te Çalışanların Talepleri Gündemde

YÖK\'te Çalışanların Talepleri Gündemde

Eğitim-Bir-Sen, YÖK toplantısında çalışanların 15 maddelik güncel taleplerini sundu.

26.04.2025 16:39
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EĞİTİM-Bir-Sen, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Kurum İdari Kurulu'nun (KİK) bu ay gerçekleşen toplantısında YÖK merkez teşkilatında ve üniversitelerde görev yapan çalışanların güncel ve acil taleplerini 15 madde halinde gündeme taşıdığını duyurdu.

Yükseköğretim Kurulu Kurum İdari Kurulu toplantısı, Eğitim-Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Çakırcı, Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Karataş, Hukuk Müşaviri Av. Harun Kale, YÖK Genel Sekreteri Batıkan Aksoy, Genel Sekreter Yardımcısı Fehmi Şimşek, Personel Dairesi Başkanı Ali Doğan, İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Şefik Taş, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı Fatih Ceyhan ve Hukuk Müşaviri Adem Gelir ve YÖK işyeri temsilcisi Gazi Taşyürek'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Sendikadan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurum idare kurulları, kurumdaki çalışma koşullarının düzeltilmesi ve kanunların kamu görevlilerine eşit uygulanması konularında görüş bildirmek amacıyla oluşturulmaktadır. Bu çerçevede, KİK toplantısında görüşülmek üzere hazırlanan talepler, YÖK ve üniversite çalışanlarıyla yapılan görüşmeler neticesinde uzun süreli araştırma ve çalışma sonucu oluşturuldu.

"KİK toplantısına sunulan öneriler, Başkanlık ve üniversite çalışanlarının tüm sorunlarını kapsamamakla birlikte çalışanların güncel ve acil ihtiyaçları esas alınarak hazırlandı. Sunulan 15 maddenin tamamı kabulü mümkün, somut, makul ve uygulanabilir nitelikteki önerilerden oluşturuldu. Bu taleplerin hayata geçirilmesiyle hem eğitimin yapısal sorunlarının çözümünde ciddi aşamalar kaydedilebilecek hem de çalışma şartları beklentiler doğrultusunda düzenlenebilecek."

YÖK KİK toplantısında gündeme getirilen 15 maddelik öneriler sendika tarafından şöyle sıralandı:

1-2025 yılı içinde kamu yükseköğretim kurumlarını kapsayacak merkezi görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı yapılmalıdır.

2-2025 yılının Aile Yılı olarak belirlenmesi gözetilerek 7. Dönem Kamu Görevlileri Toplu Sözleşmesi'nde yer alan 'Kamu kurum ve kuruluşları, imkanları çerçevesinde personeline kreş hizmeti sunma, kalitesini ve kapasitesini artırma konusunda ihtimam gösterir.' hükmü gereğince Başkanlık personelinin anaokulu öncesi yaş grubundaki çocukları için kurum hizmet binalarında kreş ve gündüz bakımevleri açılmalıdır.

3- ÖSYM tarafından gerçekleştirilen sınavlarda unvan ayrımı yapılmaksızın tüm personele puanlama sistemi dahilinde sınav görevi verilmelidir.

4- Anadolu Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi tarafından gerçekleştirilen açık öğretim sınavlarında unvan ayrımı yapılmaksızın tüm personele puanlama sistemi dahilinde sınav görevi verilmelidir.

5- Kurul çalışanlarının iş verimliliğinin ve motivasyonunun artırılması için çalışma ofislerinin eksiklikleri giderilmelidir.

6- Şoför olarak görev yapan personelin, bütçe kanunu gereği aylık 60 saati aşan ve bu sebeple fazla çalışma ücreti ödenmeyen fazla çalışmaları için 657 sayılı Kanun'un 178. madde hükmü çerçevesinde her 8 saatlik fazla çalışmaları için bir günlük izin verilmeli ve bu iznin fiilen kullanılabilmesi sağlanmalıdır.

7-Yetkili sendika temsilciliği için kurum içinde işyeri sendika temsilciliği odası tahsis edilmelidir.

8-Şoför ve koruma güvenlik görevlisi kadrolarında çalışanlar başta olmak üzere mesai saatleri sonrasında görevde kalan personel için akşam yemeğinden yemek servisi yapılmalıdır.

9-Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' başlıklı İkinci Bölüm 'İdari personelin yükseköğretim kurumları arasında naklinin kolaylaştırılması' başlıklı 34. maddesinde gereğince, yükseköğretim kurumlarında görev yapan 657 sayılı Kanun'a tabi personelin yükseköğretim kurumları arasında yer değişikliği işlemleri, aile birliği ve sağlık mazereti bulunanlar yönünden karşılıklılık esası aranmaksızın gerçekleştirilmelidir.

10-2023/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı'nın İkinci Kısım Birinci Bölümü'nde yer alan 'Yükseköğretim kurumları disiplin kurullarında sendika temsilcisinin bulunması' başlıklı 18. maddesi gereğince; (a) Kurumunuz Yüksek Disiplin Kurulu toplantılarına Sendikamız ve diğer kamu görevlileri sendikalarının katılımları sağlanmalı, (b) yükseköğretim kurumlarına hitaben mezkür Karar maddesi çerçevesinde üniversite ve fakülte disiplin kurulları toplantılarına kamu görevlileri sendikalarının katılımlarının sağlanması gerektiği yönünde genel bir yazı gönderilmeli ve uygulama birliği sağlanmalıdır.

11-Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' başlıklı İkinci Bölüm 'Yükseköğretim kurumları lojman komisyonu' başlıklı 23. maddesinde gereğince, yükseköğretim kurumlarına hitaben mezkür toplu sözleşme hükmü maddesi çerçevesinde yükseköğretim kurumları lojman komisyonlarında yetkili sendika temsilcisinin yer almasının sağlanması ve lojman komisyonu toplantılarına katılmalarının sağlanması gerektiği yönünde genel bir yazı gönderilmelidir.

12-Kamu yükseköğretim kurumlarında bulunan öğretim elemanlarının mali haklarında artış sağlanması yönünde bir düzenleme yapılması için girişimlerde bulunulmalı; buna dair hukuki düzenleme taslağı hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına sunulmalıdır.

13-657 sayılı Kanun'un geçici 43'üncü maddesi çerçevesinde memur kadrolarına geçirilen personelin sözleşmeli personel veya geçici personel statüsünde geçen hizmet sürelerinin atandıkları memuriyet kadro unvanı hizmet süresine eklenerek, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği'nin 6. maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde aranan hizmet süresinin tespitinde dikkate alınması gerektiği yönünde kamu üniversitelerine bir görüş yazısı gönderilmelidir.

14-Kamu yükseköğretim kurumlarına ait sosyal tesis ve işletmelerden yükseköğretim üst kuruluşları ile tüm kamu yükseköğretim kurumu çalışanlarının indirimli yararlanması konusunda bütün kamu yükseköğretim kurumlarını kapsayan bir düzenleme yapılmalıdır.

15-Cumhurbaşkanlığının 'İş Yerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi' konulu 2025/3 sayılı genelgesi doğrultusunda psikolojik taciz (mobbing) vakalarının saptanması, tanımlanması ve çözümlenmesi amacıyla başkanlık bünyesinde yetkili sendika temsilcisinin de yer alacağı 'Psikolojik Taciz (Mobbing) Komisyonu' oluşturulmalıdır.

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Kaynak: DHA

Politika, Güncel, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Güncel YÖK'te Çalışanların Talepleri Gündemde - Son Dakika

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