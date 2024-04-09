YSK, 6 il ve 10 ilçede yapılan itirazları reddetti

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 il ve 10 ilçede seçimlerle ilgili yapılan itirazları reddetti.
YSK, 31 Mart yerel seçimlerine yönelik itirazları görüşmeye devam ediyor.
Kurul, CHP'nin Yozgat Yerköy'de, Yeniden Refah Partisi'nin (YRP) Şanlıurfa Siverek'te, DEM Parti'nin Şırnak merkezde seçimlerin iptaline ve AKP'nin Kütahya Emet'te oyların yeniden sayılmasına ilişkin talepleri reddetti.
DEM Parti'nin Bitlis Güroynak'ta seçimin iptali, Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) Adana Kozan'da seçimi kazanan adayın mazbatasının iptali, MHP'nin Amasya merkezde ve CHP'nin Adana Sarıçam'da oyların yeniden sayılması talebi YSK tarafından reddedildi.
CHP'nin Ankara Kızılcahamam'da, CHP'nin Kırklareli merkezde, YRP'nin Gaziantep Oğuzeli'nde ve DEM Parti'nin Bingöl merkezde oyların yeniden sayılmasına ilişkin taleplerde yerinde görülmedi.
AKP'nin Ardahan merkezde, BBP'nin Bolu Gerede, BBP'nin Erzurum İspir'de oyların yeniden sayılmasına ve Van'da mazbatanın DEM Parti adayına verilmesine yönelik kararına Vatan Partisi'nin yaptığı itirazı da reddedildi.
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