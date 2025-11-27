Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı - Son Dakika
Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı

Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı
27.11.2025 17:22
Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayet, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kurulan özel ekip sayesinde aydınlatıldı. 2006 yılında ortadan kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın, eski kız öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Kocaeli'de 19 yıl önce işlenen cinayet, İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla kurulan özel ekip sayesinde aydınlatıldı. 2006 yılında ortadan kaybolan matematik öğretmeni Hikmet Akçay'ın, eski kız öğrencisi tarafından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Olay, 19 yıl önce Kocaeli'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 27 Nisan 2006'da Bayrampaşa'da bir ortaokulda matematik öğretmeni olan ve o dönemde hiç evlilik yapmamış 1955 doğumlu Hikmet Akçay bir süre ortalıktan kayboldu.

19 YIL ÖNCE ORTADAN KAYBOLDU

Hikmet Akçay'dan günlerce haber alamayan abisi İsmet Akçay durum üzerine şüphelenip 2 Mayıs 2006'da kardeşi için polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine harekete geçen ekipler Hikmet Akçay'ın izine bir türlü ulaşamadı. 27 Nisan 2026'da zaman aşımına uğrayacak olan olayın aydınlatılması için İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü harekete geçti.

ZAMANAŞIMINA UĞRAMADAN HAREKETE GEÇİLDİ

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız'ın talimatıyla harekete geçti ve yıllar önce hayatını kaybettiği düşünülen Hikmet Akçay'ın kaybolmasına ilişkin sır perdesini aralamak ve şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar, Kayıp Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde kurulan özel ekiple yürütüldü.

Çalışmalarını sürdüren Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri olayı derinlemesine incelerken, dönemin HTS kayıtlarını incelediğinde 2006 yılında Hikmet Akçay'ın Bayrampaşa'da bir ortaokulda matematik öğretmeniyken öğrencilerinden biri olan Esin B. (42) ile olan yakın ilişkisini fark etti.

KAYBOLAN ÖĞRETMENİN ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ GÖZALTINDA

HTS kayıtları doğrultusunda harekete geçen ekipler, Hikmet Akçay ile telefondan sık sık iletişime geçen Esin B.'nin peşine düştü. Durum üzerine İstanbul ve Gaziantep'te belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yapıldı. Yapılan operasyonlarda Hikmet Akçay'ın ortaokuldan öğrencisi olan Esin B. ile birlikte toplamda 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler ifade ve diğer işlemleri için Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerine teslim edildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilen şüphelilerden Esin B.'nin ifadesi ortaya çıktı. Esin B.'nin burada polise verdiği ifadesinde ortaokul yıllarında ailesinin ekonomik durumunun iyi olmadığı, babasının kendisiyle hiç ilgilenmediğini ve öğretmeni Hikmet Akçay'ın bu durumdan haberi olduğunu söylediği öğrenildi.

"KISKANMAYA BAŞLAMIŞTI BENİ"

Öğretmeni olan Hikmet Akçay'la aynı mahallede oturduklarını da söyleyen Esin B., "Bana ve aileme o zamanlarda maddi ve manevi yönden çok destek oluyordu. Ailem ve ben bazen Hikmet'in evine giderdik. Sonraki zamanlarda ben tek bile gidiyordum. Kendisi evli değildi ve bana duygusal anlamda bir şeyler hissediyordu. Kıskanmaya başlamıştı beni. Sonrasında ben o zamanlar küçük olduğum için kendisiyle bir birlikteliğim olmadı ama iletişimimiz her zaman vardı. Sonrasında ben ortaokuldan mezun oldum ve liseye başladım. Lise bitene kadar ev telefonlarından bile olsa onu arar konuşurdum" dedi.

"BEN DE ZAMAN İÇİNDE AŞIK OLDUM"

Esin B. ayrıca "Sonrasında ben lisedeyken ailevi problemlerim hala devam ediyordu. Lisede kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. (63) bana çok iyi davrandı. Bana birçok konuda destek oldu. Ben de zaman içinde kendisine aşık oldum. Ama o hep bana bir öğrenci gibi yaklaştı ve yaşımın küçük olduğundan kaynaklı benimle birlikte olmak istemedi. Liseyi bitirdim sonrasında Kocaeli Üniversitesi'nde Beden Eğitimi Öğretmenliği bölümünü kazandım.

"LİSEDEN KİMYA ÖĞRETMENİMLE İLİŞKİMİ ÖĞRENİNCE BENİ TEHDİT ETTİ"

Üniversitede evde tek yaşıyordum. Üniversitede olmama rağmen Hikmet Akçay'la hala konuşmaya devam ediyorduk. Ben üniversite üçüncü sınıftayken liseden kimya öğretmenim olan Erdoğan Y. ile sevgili olduk. Erdoğan Y., benim evime gidip geliyordu. Bana aşık olan ortaokul öğretmenim Hikmet Akçay'ın da bu durumdan haberi oldu ve benimle görüşmek istiyordu. Benimle görüşmek için Kocaeli'ye gelmek istedi. Evime geldi ve Erdoğan Y. ile benim ilişkim öğrenince beni tehdit etti" ifadelerini kullandı.

"TEHDİT EDİNCE BOĞAZIMA YAPIŞTI, BIÇAKLADIM"

Esin B. ekiplere verdiği ifadesinin devamında Hikmet Akçay'ın kendisine "Eğer Erdoğan'la birlikte olmaya devam edersen, seni öldürüp parçaladıktan sonra bavula koyup yakarım" dediğini söyledi. Esin B., "Bu sözün ardından Hikmet Akçay ile tartışmaya başladık. Kendisi boğazıma yapıştı. Ben de onu ittim ve sonrasında yere düşüp bayıldı. Hemen mutfağa gidip elime bıçak aldım ve kendisini bıçakladım" dedi.

CİNAYETİN ARDINDAN YAKIN ARKADAŞINI ARAMIŞ

İddiaya göre Hikmet Akçay'ı bıçaklayan Esin B., panik yapınca kendisine yardım etmesi için üniversiteden yakın erkek arkadaşı Zemçi S.'yi (45) aradı. Esin B. ile Zemçi S., evdeki cesedi kaybetmek için harekete geçti.

Evde işlenen cinayetin ardından Esin B., Hikmet Akçay'ın üzerinden evinin anahtarını, cep telefonun alıp Akçay'ın Bayrampaşa'da bulunan evine geldi. Tehdit ve şantaj edildiği iddia edilen Esin B., Hikmet Akçay'ın kendisinin aleyhinde kullandığı materyal aradı ama bir şey bulamadı. Zemçi S. ile Esin B., kırmızı renkte büyük bir bavul alıp bir araçla Kocaeli'ye doğru Hikmet Akçay'ın cesedini ortadan kaldırmak için harekete geçti. Esin B. lise aşkı Erdoğan Y.'yi aradı ve kendisine yardım etmesini istedi.

HİKMET AKÇAY'IN CESEDİ BAVULA KOYUP YAKILDI

Şüphelilerden Esin B., (42), Erdoğan Y. (63), Zemçi S. (45), Hikmet Akçay'ın cesedini aldı. Şüpheliler araçla İstanbul'un Avcılar ilçesine geldi. Avcılar'da Erdoğan Y.'nin kuzeni Hakan D.'yi de alarak Silivri'ye gittiler. Silivri'de içerisinde Hikmet Akçay'ın cesedinin bulunduğu bavulun üzerine benzin dökülüp yakıldı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan 1'i kadın 4 şüpheli yer tespitiyle 19 yıl önce işlenmiş ve yıllar sonra açığa çıkarılan cinayette Hikmet Akçay'ı nasıl öldürdüklerini anlattı. Polis ekipleri, Kocaeli ve Silivri'de 4 şüpheliyle birlikte inceleme yaptı. Şüpheliler tüm işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

24 saat son dakika haber yayını
