2026 Kış Olimpiyatları İtalya'da başlıyor.

Milan-Cortina'da düzenlenen 2026 Kış Olimpiyatları'nın açılış töreni 6 Şubat'ta yapılacak.

İlk curling müsabakaları ise 4 Şubat'ta oynanıyor.

Olimpiyatlar'daki en büyük ekip 232 sporcuyla ABD.

Yarışmalar 22 Şubat'ta erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finali ile tamamlandıktan sonra kapanış töreni düzenlenecek.

Olimpiyat Komitesi'ne göre pek çok yarışmada ilk defa drone kameraları kullanılacak.

Yapay zekanın da kullanılacağı yayınlarda farklı kameralardan gelen görüntüler, 360 derecelik açıyla yeniden oynatılabilecek.

Toplam 116 madalya töreninin düzenleneceği etkinlikle ilgili bilinenleri derledik.

Türkiye sekiz sporcuyla katılıyor

Türkiye oyunlara sekiz sporcuyla katılacak ve tarihinin ilk Kış Olimpiyatları madalyasını kovalayacak.

Bunlardan altısı kayakta, ikisi buz pateninde yarışacak.

Kırmızı beyazlılar kısa kulvar sürat pateninde ilk kez iki sporcuyla temsil edilme başarısı gösterdi.

Türkiye'yi bu dalda Furkan Akar ve Denis Örs temsil edecek.

Kayakla atlamada ise Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir madalya kovalayacak.

Türk kafilesinde yalnızca iki kadın bulunuyor. Bunlar kayaklı koşuda İrem Dursun ve Alp disiplininde Ada Hasırcı.

Türkiye Kış Olimpiyatları'na 2022'de yedi, 2018'de sekiz, 2014'te altı sporcuyla katılmıştı.

Kırmızı beyazlılar 1936'dan bu yana Kış Olimpiyatları'na katılıyor. Ancak bugüne kadar madalya gelmedi.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'ne göre ülkenin Kış Olimpiyatları'nda bugüne kadarki en büyük başarısı Pekin 2022'de kısa kulvar sürat pateni 1.000 metre finalinde son sekize kalan Furkan Akar'ın altıncı olmasıydı.

Bu yılki oyunlardaki Türk katılımcılar şöyle:

Kadın katılımında rekor

Kış Olimpiyatları 1924 yılından beri düzenleniyor.

Organizasyonda kadınların temsili o tarihten bu yana çok değişti.

İlk yıl yalnızca 11 kadın atlete karşılık yaklaşık 275 erkek vardı.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) göre bu yılki yarışmalara 1.300 civarında kadın atlet katılacak.

Olimpiyatlar'da 116 madalya töreninin 50'si kadınlar kategorisinde olacak. Bunun bir rekor olduğu belirtiliyor.

On iki madalya ise kadınlar ve erkeklerin birlikte yarıştığı müsabakalarda verilecek.

Böylece kadınlar tüm yarışmaların %53,4'ünde yer alacak.

On altı disiplinden 12'sinde kadın ve erkek atlet sayıları eşit olacak. Bu da bir diğer Olimpiyat rekoru.

IOC'ye ve Kış Olimpiyatları'na da ilk defa bir kadın, Kirsty Coventry başkanlık ediyor.

NHL oyuncuları geri dönüyor

ABD ve Kanada'daki Ulusal Hokey Ligi'nde (NHL) forma giyen yıldızlar 12 yıl aradan sonra Olimpiyatlar'a dönecek.

NHL'e üç haftalık ara verilmesini istemeyen lig yönetimi, oyuncuların 2018'deki Kış Olimpiyatları'na katılmalarına izin vermemiş, 2022'deki oyunlar ise Covid'den etkilenmişti.

2026'da NHL oyuncularının geri dönmesi ve Rusya'nın müsabakaya katılmasına izin verilmemesi ABD'nin 1980'den bu yana ilk madalyasını kazanma şansını artırıyor.

Fakat NHL oyuncuları sadece ABD'ye avantaj sağlamıyor.

ABD ve Kanada'nın yanı sıra pek çok ülkenin NHL'de oynayan hokeycisi var.

Milan-Cortina 2026 nasıl farklı?

Cortina d'Ampezzo, Kış Olimpiyatları'na ikinci kez ev sahipliği yapan dördüncü yer olacak.

Daha önce St Moritz (1928 ve 48), Innsbruck (1964 ve 76) ve Lake Placid (1932 ve 1980) bu unvana sahip olmuştu.

Fakat bu yılki oyunlar, sayı ve katılımcı ülke açısından 70 yıl öncekinden çok farklı olacak.

Neredeyse beş katı yarışma ve dört katı atlet ile düzenlenecek 2026 Kış Olimpiyatları, boyutu itibarıyla tek bir kayak merkezine sığmadığı için Milan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli şehirler ve bölgelere dağıtılmış durumda.

IOC Başkanı Kirsty Coventry sürdürülebilirliği de önemsediklerini ve bu yüzden oyunları olabildiğince yeni tesis inşa etmeden düzenlediklerini söyledi.

En fazla altın madalya alan sporcular listesi değişir mi?

2018'den bu yana Kış Olimpiyatları'nda en fazla altın madalya alan atletler arasına yeni kimse eklenmedi.

Zirvede sekizer madalyayla üç Norveçli bulunuyor: Ole Einar Bjorndalen, Bjorn Daehjlie, Marit Bjorgen.

Altı madalyalı Alman kızak ikilisi Tobias Wendl ve Tobias Arlt bu yıl iki altın madalya daha alarak bu listeye isimlerini eklemeyi umuyor.

Fakat beş madalyalı kros kayakçısı Johannes Hosflot Klaebo geriden gelip bu ikiliyi geçebilir.

Norveçli atlet geçen yılki Dünya Şampiyonası'nda altı yarışmanın altısını da kazanmıştı.

Benzer bir performans bu yıl onu Olimpik sıralamanın zirvesine taşıyabilir.

Ev sahibi İtalya zirveye çıkabilir mi?

Olimpiyatlara ev sahipliği yapmak genellikle daha fazla madalya kazanmayı sağlıyor.

Fakat bu her zaman olmayabiliyor: İtalya 2006'da ev sahibiyken 11 madalya kazandı. Bu 2002'deki Salt Lake City'deki 13 madalyanın gerisinde kaldı.

İtalya Olimpiyat Komitesi'nin bu yıl için hedefi en az 19.

Ülkenin bugüne kadarki rekoru, 1994'te 20 madalya olmuştu.

O turnuvada yedi altınla rekor kıran ekibin içinde Alberto Tomba, Deborah Compagnoni ve Stefania Belmondo gibi kayak efsaneleri vardı.

Fakat bu yılki hedeflerine ulaşmalarını zorlaştıracak sorunlarla karşı karşıyalar: Ekibin bayrak taşıyıcısı Federica Brignone ve serbest stil kayakçı Flora Tabanelli sağlık sorunlarıyla karşılaşırken Alp disiplinindeki güçlü isimlerden Marta Bassino'nun yarışamayacağı kesinleşti.

Yine de buz patenci Davide Ghiotto, snowboardcu Maurizio Bormolini ve curling ikilisi Amos Mosaner ile Stefania Constantini gibi madalya adayları var.

Ve bir de Arianna Fontana: 2006'da Torino'da daha 15 yaşındayken kısa kulvar sürat pateni yarışında bronz madalya kazanan atlet 20 yıl sonra, İtalya'nın en başarılı Kış Olimpiyatçısı konumunda ve altı olimpiyat üst üste madalya kazanarak başarılarını ilerletmeyi hedefliyor.