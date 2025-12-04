Adana\'da Hırsızlık: 120 Suç Kaydı Olan Şahıs Yakalandı

Adana'da 120 suç kaydı bulunan şahıs, çekici sürücüsünün indirme işlemiyle meşgul olduğu anda fırsat kollayıp kabinden telefonu çaldı. Hırsızlığın anbean kameraya yansıdığı olayda şüpheli yakalanıp tutuklanırken "Hırsızlığı yaptığı içim pişmanım, telefonu satıp alkol aldım" dediği öğrenildi.

120 SUÇ KAYDI VAR

Olay, 21 Kasım'da merkez Sarıçam ilçesine bağlı Acıdere Mahallesi'nde meydana geldi. Çekici sahibi M.K., bir otomobili indirmek için aracının arka bölümüne geçti. Bu sırada bir otomobil ile gelen C.G., çekici sahibinin aracı indirmekle meşgul olduğunu gördü. C.G. otomobilden inip, çekicinin içerisinden cep telefonu çaldı. Ardından tekrardan aracına binerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık anı ve çekici sahibinin araçta cep telefonunu araması anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine bölgeye geldi. Yapılan güvenlik kamera çalışmalarında olayı gerçekleştiren şüphelinin hırsızlıktan 120 suç kaydı bulunduğu ve 10 ay hapis cezasıyla arandığını belirledi.