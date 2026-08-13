AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yayman: AK Parti\'nin rakibi yine AK Parti\'dir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür ve Sanat Politikaları Başkanı Hüseyin Yayman, partisinin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu. AK Parti'nin Türkiye'de siyasetin yanı sıra birçok alanda önemli değişimlere imza attığını savunan Yayman, “Artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır.” dedi.

“AK PARTİ BÜYÜK BİR BAŞARI HİKAYESİ ORTAYA KOYUYOR"

Yayman, AK Parti'nin Türkiye'deki siyasi paradigmayı değiştirdiğini ve siyasete yeni bir norm kazandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2001 yılında söylediği “Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak” sözünü hatırlatan Yayman, aradan geçen süreçte AK Parti'nin kesintisiz iktidarıyla Türkiye'de ve Avrupa'da, hatta dünyada eşine az rastlanır bir başarı hikayesi ortaya koyduğunu belirtti.

AK Parti'nin millet tarafından kurulduğunu ifade eden Yayman, “AK Parti büyük bir parti ve AK Parti'yi milletimiz kurmuştur, tabelasını ise Cumhurbaşkanımız asmıştır. Dolayısıyla AK Parti milletimizin hayallerini gerçekleştiren bir parti olarak tarihe geçmiştir.” diye konuştu.

Yayman, partisinin geçmişe değil geleceğe baktığını ve önündeki 25 yıla odaklandığını söyledi.

“OLMAZ DENİLENİ OLUR HALE GETİRDİK"

AK Parti'nin Türk demokrasi tarihinde birçok ilki gerçekleştirdiğini savunan Yayman, “AK Parti Türk demokrasi tarihi içerisinde olmaz denileni olur hale getiren, yapılamaz deneni, hayal dahi edilemeyen işleri yapan bir partidir.” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin 2001 yılında kurulduğu dönemde Erdoğan'a yönelik siyasi engelleme söylemlerinin bulunduğunu hatırlatan Yayman, bugün gelinen noktada partisinin büyük bir mücadelenin ardından yoluna devam ettiğini söyledi.

Yayman, “Şimdi artık ikinci 25 yıl için yeni bir sözleşme, yeni bir hayal, yeni bir başarı öyküsü önerme zamanındayız. AK Partimiz 2053 hedefleri için bugünden itibaren çalışmaya başlamıştır.” dedi.

“25 YILDA SESSİZ BİR DEVRİM GERÇEKLEŞTİRDİ"

AK Parti'nin iktidara geldiği dönem ile bugün arasındaki ekonomik ve altyapısal değişimlere de değinen Yayman, kişi başına düşen milli gelirin 3 bin 500 dolardan 18 bin dolara yükseldiğini söyledi.

Yayman, üniversite sayısının 76'dan 207'ye, duble yol uzunluğunun ise 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıktığını belirtti.

“AK Parti geçen 25 yılda sessiz bir devrim gerçekleştirmiştir.” diyen Yayman, söz konusu yatırımların Türkiye'nin dönüşümünde önemli rol oynadığını ifade etti.

DEPREM BÖLGESİNDEKİ ÇALIŞMALARI HATIRLATTI

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen çalışmalara da değinen Yayman, deprem bölgesinde 455 bin bağımsız birimin yapılarak teslim edildiğini, ayrıca 100 bin sosyal konutun temelinin atıldığını hatırlattı.

Yayman, bu çalışmaların devletin deprem bölgesindeki yeniden inşa sürecine verdiği önemi gösterdiğini söyledi.

“AK PARTİ'NİN RAKİBİ AK PARTİ'DİR

Muhalefetin gündemi ile AK Parti'nin öncelikleri arasında fark bulunduğunu savunan Yayman, muhalefeti eleştirdi.

Yayman, “AK Parti 2053'ün planını yaparken muhalefet partileri ise bir 'koltuk kapmaca' oyunu oynamaktadır. Bir iktidar oyunu oynamaktadır. Muhalefet mahkeme koridorlarında bir başkanlık yarışı içerisine girmiştir. Dolayısıyla AK Parti'nin rakibi AK Parti'dir.” ifadelerini kullandı.

Türkiye'de güçlü bir muhalefetin bulunmasını istediklerini belirten Yayman, muhalefetin iktidarı eleştirmesinin ve varsa hataların düzeltilmesine katkı sunmasının demokrasinin gereği olduğunu söyledi.

Yayman, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce dile getirdiği “Türkiye'de son 25 yılda çok büyük hizmetler yaptık, çok büyük eserler yaptık. Ama maalesef Türkiye'de yerli ve milli bir muhalefet açığını kapatamadık.” sözlerini de hatırlattı.

Bu durumun artık bir “milli güvenlik problemi” haline geldiğini savunan Yayman, Türkiye'nin küresel güç olabilmesi için iktidarı ve muhalefetiyle 86 milyonun ülkenin geleceğine katkı sunması gerektiğini ifade etti.

YAPAY ZEKA VE SAVUNMA SANAYİSİNE VURGU

Türkiye'nin gelecekte küresel güç olması için öncelik verilmesi gereken alanlara da değinen Yayman; yapay zeka, savunma sanayisi, dijital dönüşüm, sanayi bölgeleri, toplumun refahı ve aile kurumunun korunması gibi başlıklarda daha fazla çalışma yapılması gerektiğini söyledi.

Yayman, bu alanlarda atılacak adımların milletle birlikte gerçekleştirilmesini önemsediklerini belirtti.

“MİLLETİMİZİN EN BÜYÜK HAYALİ YENİ ANAYASA"

AK Parti'nin ikinci 25 yılında gerçekleştirmeyi hedeflediği çalışmalara ilişkin de konuşan Yayman, yeni anayasanın öncelikli hedeflerden biri olduğunu açıkladı.

Yayman, “Yeni dönemde, ikinci 25 yılda en büyük vaatlerimizden bir tanesi de yeni bir anayasa yapmaktır. Sivil, demokratik, çağdaş bir anayasa yapmak.” dedi.

Mevcut anayasanın darbe döneminde hazırlandığını savunan Yayman, Türkiye'nin değişen ihtiyaçları karşısında yeni bir anayasa yapılması gerektiğini ifade etti.

“Türkiye eğer küresel bir güç haline gelecekse, eğer 21. asır Türkiye'nin asrı olacaksa buna uygun bir yazılım da buna uygun bir anayasa da olması gerekiyor.” diyen Yayman, yeni anayasa çalışmalarının Meclis'te devam edeceğini belirtti.

Yayman, yeni anayasanın toplumun en önemli beklentilerinden biri olduğunu söyledi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE DEVLET VE MİLLET POLİTİKASIDIR"

Yayman, Terörsüz Türkiye süreci ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti'nin geçmiş 25 yılda farklı sorunların çözümü için çok sayıda adım attığını belirten Yayman, gelinen aşamada terörün sona ermesi, silahların teslim edilmesi ve örgütün kendisini feshetmesinin hedeflendiğini söyledi.

Yasanın TBMM'de geniş bir destekle kabul edildiğine dikkat çeken Yayman, 467 milletvekilinin kanun teklifine destek vermesinin siyasette yeni bir dönemin başladığının göstergesi olduğunu ifade etti.

Yayman, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'deki çalışmalara katkı veren isimler ile MİT Başkanı İbrahim Kalın'a teşekkür etti.

“ŞEHİT AİLELERİMİZİ VE GAZİLERİMİZİ RENCİDE ETMEDEN İLERLEYECEĞİZ"

Terörsüz Türkiye sürecinin bir “devlet ve millet politikası” olduğunu vurgulayan Yayman, silahların teslim edilmesiyle birlikte daha ileri adımların atılabileceğini söyledi.

Yayman, “Şiddet son bulduğunda Türkiye'nin yapamayacağı hiçbir iş yoktur.” dedi.

Sürecin ilerletilmesinde şehit aileleri ve gazilerin hassasiyetlerinin gözetilmesi gerektiğini belirten Yayman, sözlerini şöyle tamamladı:

“İnşallah milletimizden aldığımız güçle, destekle bu konuda şehit ailelerimizi, gazilerimizi rencide etmeden bir yol haritası üstünde devam edeceğiz. Ben inanıyorum ki yaz döneminde bu süreç daha hızlanacaktır. Ve topluma umut veren gelişmeler daha fazla yaşanacaktır.”