Aksaray'daki otizmli çocukların aileleri konuştu: Olay saptırılıyor

Aksaray Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda bir grup veli, okuldaki özel eğitim sınıfının kapatılmasına karşı hafta başından bu yana eylem düzenliyor. Otizmli çocukların okulda eğitim gören diğer öğrencilerin 'psikolojisini kötü etkilediğini' savunan bazı velilerin başvurusu üzerine okul idaresinin ve Aksaray Valiliği'nin de harekete geçtiği iddia edildi.

Dün akşam saatlerinden Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların sınıfının kapatılması için başlatılan protesto iddiaları sosyal medyanın gündemine oturdu. Kısa sürede çok sayıda sivil toplum örgütü, otizmli çocukların ve ailelerinin taciz edilmesi iddiaları hakkında açıklama yaparak olayı kınadıklarını ve takipçisi olacaklarını duyurdu.

OKUL MÜDÜRÜ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Milli Eğitim Bakanlığı konuyla ilgili BBC Türkçe'ye yaptığı açıklamada, okul müdürü hakkında soruşturma başlatıldığını ve Aksaray Mehmetçik İlköğretim Okulu'ndaki 'Otistik Öğrenci Sınıfları' tabelasının derhal kaldırıldığını açıkladı.

Zira 'otistik' kelimesinin mevcut müfredatta bir karşılığı olmadığı gibi, ayrımcı bir tanımlama sayıldığı için MEB içindeki tüm kullanımlarına da son verilmişti. BBC Türkçe'ye konuşan Mehmetçik İlköğretim Okulu'ndaki özel öğrenci velileri, son birkaç aydır okul idaresi eliyle kendilerine yönelik olarak 'yıldırma' politikası güdüldüğünü ve çocuklarının okuldan uzaklaştırılmak istendiğini söylüyor.

MEB ise bugün yaptığı resmi açıklamasında, Bakanlık müfettişleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu ve "Söz konusu okulumuzda özel eğitim sınıfı uygulamasının gerektirdiği hassasiyetler dikkate alınarak, okul içerisindeki alanlarda ilgili düzenlemeler yapılmış olup, eğitim - öğretim faaliyetleri devam etmektedir" ifadelerine yer verdi.

'ÇOCUKLARIMIZ OKULA ARKA KAPIDAN GİRİYOR'

Otizmli annesi Cennet İnceöz, özel gereksinimli çocukların Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda uzun süredir ayrımcılığa uğradığını ancak hafta başından itibaren tacizlerin dayanılmaz hale geldiğini anlattı:

"Çocuklarımızın bölümü paravanla ayrılmış durumda, sınıflarından çıkamıyorlar. Okula arka kapıdan girip çıkıyorlar, yemekhaneleri ayrı, tuvaletleri ayrı… Diğer çocuklarla muhatap edilmiyorlar. Ama ne olduysa son birkaç aydır tamamen yıldırma politikasına gidildi. Çocuklar istenmemeye, itilip kakılmaya başlandı. Diğer veliler otizmli çocukların velilerine hakaret etmeye başladı."





"Bazı veliler, 'Gidin buradan. İstemiyoruz. Çocukların psikolojisi bozuluyor' dedi. Diğer çocuklar otizmli çocukları görünce korkuyormuş, yemek yemiyormuş, gece rüyalarında otizmli çocuklar kovalıyormuş.

Muhtarı da yanlarına alıp okulun bahçesinde eylem yapmaya, dışarıya çıkan anneleri yuhalamaya ve hakaret etmeye başladılar. Hafta başından beri sürüyor, ne yapacağımızı şaşırmış durumdayız."

İnceöz, esasen yeni eğitim öğretim döneminin başlaması ve okul idaresinin değişmesiyle bu sorunların giderek arttığını ifade ediyor.

"Önceki müdürle böyle sorunlar yaşamıyorduk" diyen İnceöz, bazı otizmli çocuk velilerinin, çocuklarını okuldan almak zorunda kaldığını söylüyor:

"Sınıfta toplamda 50'ye yakın öğrenci vardı, ancak velilerin çoğu bu tacizler sonucunda çocuğunu okuldan aldı ve artık hiçbir okula göndermemeye başladı. Önceki müdürde böyle bir şey yaşamıyorduk. Okulların açılmasıyla müdürümüz değişti ve bu sorunlar başladı."

"Burayı otistik okulu yapacaklar" iddiası ortaya atıldı

Bir başka veli Nurcan Kara da dokuz yaşındaki otizmli kızının üç senedir Mehmetçik İlköğretim Okulu'na gittiğini ancak ayrımcılık ve taciz sorunlarının bu yıl başladığını ifade ediyor.

Kara, okuldaki otizmli çocukların diğer öğrencilerle iyi anlaştığını ancak velilerin okul yönetimi ve muhtarlık tarafından kışkırtıldığını savunuyor:

"Yeni okul yönetiminin doldurmasıyla bu çocuklar ve velileri bize karşı kışkırtılıyor. Bize destek olan diğer velilerden öğrendiğimiz kadarıyla, okul yönetimi bazı velilere 'Sizin çocuklarınızı bu okuldan atacaklar, burayı otistik okulu yapacaklar' diyormuş. Aileler de bu sebeple bizim çocuklarımızın gitmesini istiyor. Çocukları ve velileri bu şekilde karşı karşıya getiriyorlar."

"Çocuğum okula kayıt olduğunda 40-50 öğrenci vardı ama artık düzenli olarak gelen sadece 19 otizmli çocuk kaldı. Öğretmen ihtiyacı olmasına rağmen MEB'den öğretmen talebinde bulunulmadığını öğrendim. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gittiğimde, 'Sizin okul öğretmen talebinde bulunmuyor' dediler."

"İyi anlaştığı, elini tuttuğu arkadaşlarını var çocuğumun, kamera kayıtları da var. İki senedir birlikte olduğu ve çok ilerleme kaydettiği öğretmeni bu sene değişti. Ben de çocuklarımızın öğretmenleriyle ayrı bir bağı olduğunu ve bu durumla başa çıkamadıklarını söyledim. Çocuğumun alıştığı öğretmenin sınıfına nakledilmesini istedim ama müdür kabul etmedi."

"Benim kızım üç senedir çok yol kat etti, sosyalleşti ama kendi öğretmenini istiyor. Müdür bey durumu gördüğü halde kendi öğretmeni gelmeyecek, öğretmene ihtiyacım yok, bu durum böyle devam edecek diyor. Bu durumda benim çocuğumun bu okula devam etmesinin bir anlamı yok ki. Bizim akademik beklentimiz yok ki, önceliğimiz davranışsal ilerleme ve mutlu olabilmesi."

Veliler ayrıca Laleli Mahallesi Muhtarı Şükrü Genç'in okul önünde protesto için toplanan diğer velileri otizmli öğrencilere karşı kışkırttığını ve bunun kamera kayıtlarında da mevcut olduğunu iddia ediyor.

Muhtar: Vatandaş sürekli otizmlileri şikayet ediyor

BBC Türkçe'nin ulaştığı Muhtar Şükrü Genç ise, 'Vatandaşı galeyana getirdiğimi kabul etmiyorum' diyerek mahallede bir süredir yaşanan gerginliği şöyle anlatıyor:

"Biz orada hiçbir özürlüye, hafif otistiğe karşı değiliz. Ama okulu yakınlarda 17 tane ağır otizmli öğrenci geldi. Bu sebeple durum değişti. Velisinin hep yanında olması gerekiyor. Sınıfları ayırdık ama teneffüste mecburen birbirlerini görüyorlar. Ağır otizmli olanların yaşları 14-16. Bu durum rahatsızlık yaratıyor."

Veli Nurcan Kara ise okula yakın zamanda gelen ağır otizmli çocuk sayısının dört olduğunu ifade ediyor.

Muhtar Genç, velilerin her gün kendisini arayarak okuldaki otizmli çocuklardan şikayetçi olduklarını iddia ediyor:

"Vatandaş bana çok baskı yapıyor, sürekli şikayet ediyorlar. Ben de geçen hafta bu işi Vali beyle görüştüm. Vali bey, 'Bir ay sabredin muhtarım' dedi. Biz de tamam dedik, velilere bir ay beklemelerini söyledim. İl Milli Eğitim Müdürü ise 8-9 ay sürecek diyerek işi karıştırıyor."

"Valilik başka bir okula taşınacaklarını söyledi ama vatandaş inanmıyor. Çünkü bundan 3-4 sene önce yine gidilip şikayet edilmiş, MEB bu okuldan onları alacağız demiş ama almamışlar."

'Otizmli çocukların toplumdan izole edilmemesi gerekiyor'

Özel Çocuklar Eğitim ve Dayanışma Derneği (ÖÇED) Yönetim Kurulu Başkanı Parin Yakupyan, otizmli çocukların Mehmetçik İlköğretim Okulu'nda olduğu gibi diğer öğrencilerden ayrılması ve izole edilmesinin çeşitli sıkıntıları da beraberinde getireceğini ifade ediyor.

Yakupyan'a göre hem özel gereksinimli çocukların hem de ailelerinin yasalarda belirlenmiş haklarını eksiksiz bir biçimde alabilmesi gerekiyor:

"Otizmli çocuklar sınıftayken diğer veliler ve çocuklar yuh çekmiş ve otizmli çocuklar bunları duymuş. TCK'nın 122. Maddesine göre bu tutum direkt ayrımcılığa giriyor. Oradaki bir veli, 'Otizmliler bizim çocuklarımızı camdan atsalar kim ne diyebilir' demiş. Otizmli çocuklar davranış problemi gösterebilirler ama doğru eğitim aldıklarında bunlar da silikleşir. Canavar değiller, kalpleri sevgi dolu."

"Aileler çocuklarıyla ilgili otizm tanısını aldığında zaten çok büyük bir travma yaşıyor ve hemen sonrasında eğitim haklarını kazanmaya çalışıyor. Bu çocuklar toplumla birlikte paralel bir şekilde yaşayabilirlerse bu gelişirler ama toplum onları reddederse zaten iletişim problemi olan bu çocuklar daha da olumsuz etkilenirler."

Bu örnekte sesimiz çok çıktı ama sesimizin çıkmadığı çok fazla benzer olay yaşanıyor. Şu anda 59'da 1 oranında yaşanıyor otizm ama 40'da 1'e yükseldiği söyleniyor. Bugün otizmli çocuğu sınıfta istemeyen insan yarın belki torununda bunu yaşayacak."

Valilik: Özel Eğitim Okulu Yapılacak

Aksaray Valiliği ise yaptığı açıklamada Aksaray'da 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu yapılacağını duyurdu:

"Özel eğitim öğrencileri burada 5 yıldır öğrenimlerine devam etmektedirler. Bazı medya organlarında yayımlanan 'Aksaray'da Otizmli Çocuklar Yuhalandı' haberi gerçeği yansıtmamakta olup çocuklar okullarında normal eğitim öğretimlerine devam etmektedirler. 2020 yılı yatırım programında 12 derslikli bir Özel Eğitim Okulu planlanmış olup, konu ile ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır."

Çelik: Çocukların ayrılmaması esastır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "#Otizm başlığı altında gündeme gelen, Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızı ve kıymetli ailelerini inciten olayları hassasiyetle takip ediyoruz. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın eğitiminde kesinlikle aksama olmayacaktır. Bir dışlamaya maruz kalmalarına izin verilmeyecek. Özel Eğitim İhtiyacı olan çocuklarımızın akranlarından ayrılmadan bulundukları ortamda eğitimlerini sürdürmeleri esastır" dedi.

Çelik ayrıca "Tüm çocuklar tek bir evrendir. Hiçbiri diğerinden ayrılamaz." diyen Çelik tüm çocuklarımızın nitelikli ortamda eğitim görmesi, çocukların herhangi bir koridorla veya başka uygulamayla ayrılmaması esastır. Her kesimden vatandaşımızın, medyamızın ortaya koyduğu hassasiyet bunu bir kere daha ispat etmiştir." diye konuştu.