10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor

10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor
05.01.2026 11:19  Güncelleme: 12:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da milyarlarca dolarlık arazilerin iki ana mirasçısından Arap Süleyman ve Hacı Bekirzade Mehmet Ağa'nın sahte mirasçıları, yaklaşık 70 yıldır devam eden davayı etkiliyor. Davanın avukatlarından Necati Yılmaz, "Ailesinde 'Süleyman' ismi bulan her kimse geliyor bu dosyaya" dedi.

Kentte milyarlarca dolar değerinde, Arap Süleyman, Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Hazine adına tescil edilen arazilere ilişkin 67 yıllık davada, sahte mirasçı ve bunların davalara müdahillik sorunu yaşanıyor.

MİRAS KONUSU YER TAM 2 MİLYON 400 BİN METREKARE

2 milyon 400 bin metrekarelik bu alanda; Turizm Uygulama Oteli, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Falez ve Rixos otelleri, Cam Piramit Parkı, AKM, Atatürk Kültür Parkı, Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi, Antalya Tenis İhtisas Kulübü, akaryakıt istasyonu, Antalyaspor Tesisleri, Corendon Stadyumu, Antalya Adliyesi, Antalya Spor Salonu, sayısız sitedeki 10 bin civarında konut, Meltem Pazar Yeri, tesisler, okullar, parklar, Tapu Bölge Müdürlüğü, camiler, otoparklar, kooperatifler ve daha birçok yapı yer alıyor.

10 bin konut, lüks oteller, hastane! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

"NASIL MİRASÇI OLDUKLARI HAKKINDA FİKİRLERİ YOK"

Hacı Bekirzade Mehmet Ağa ve Arap Süleyman'ın bazı mirasçıları adına 20 yılı aşkın süredir davayı takip eden Avukat Necati Yılmaz, bu dosyada taraf gibi gözüken yüzlerce insan olduğuna işaret etti. Yılmaz, "Bunlar 'Arap Süleyman'ın mirasçısıyız' diyorlar ama nasıl mirasçı oldukları hakkında en ufak fikirleri yok. Ailesinde 'Süleyman' ismi bulan her kimse geliyor bu dosyaya. Mahkemelerin de hatası var. Hiç incelemeden, buna ilişkin usul prosedürlerini yerine getirmeden, bu taleplerle ilgili asli müdahale taleplerinin kabulüne karar vermişler. Bir sürü insan asli olarak müdahil görünüyor dosyada ama gerçekte nasıl mirasçı olduklarını bile bilmiyorlar" diye konuştu.

'TARAF' OLMAYAN KİŞİNİN TALEBİ

Davada en son Hacı Bekirzade Mehmet Ağa mirasçısı olduğunu iddia eden kişinin talebinin reddine karar verildiğini belirten Necati Yılmaz, "Aslında davada henüz taraf değil. Yani onun müdahale talebiyle ilgili bir karar verilmeden, yani 'taraf' sıfatı kazanmadan talepte bulunması söz konusu değil. Mahkeme sehven böyle bir karar vermiş. Yani karar verilmesine yer olmamasına, herhangi bir karar vermesine gerek olmamasına rağmen reddine karar vermiş. Onlar da bunu kullanmışlar ve dosya tekrar Bölge Adliye Mahkemesi'nde. Halbuki Bölge Adliye Mahkemesi 3 ay önce zaten bir karar vermiş. Aynı kararı bir daha oraya göndermenin anlamı ne? Buradaki amaç dosyayı bir şekilde sürüncemede bırakmak. Çeşitli insanlar bundan yararlanmaya çalışıyor" ifadelerini kullandı.

10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

"ANNESİNDEN ÖNCE DOĞMUŞ ÇOCUKLAR OLDUĞUNU İDDİA EDİYOLAR"

Arap Süleyman'ın kızı Hava'nın mirasçısı olduğu yönündeki iddialarla davaya müdahil olan ve evrakta sahtecilik suçu işlediği için ağır cezada yargılanan H.Y.'yi örnek gösteren Yılmaz, "H.Y. denilen kişi zamanında geldi, bu davaları geri çekme karşılığında taleplerde bulundu. Fakat tabii sadece H.Y.'nin talebini çekmesiyle ilgili bir şey söz konusu değil. Yüzlerce insan var. Bir grup insan var. Mesela Süleyman Ağa'nın torunu Zeynep'in mirasçısı olduklarını iddia edenler var. Zeynep'in doğum tarihi 1877. Zeynep'in kızı yani sülalelerinde oldukları kızı, oğlu olduğu iddia ettikleri kişilerin doğum tarihi 1872. Yani annesinden önce doğmuş çocuklar olduğunu iddia ediyorlar. Bu kadar komik durumlar. Fakat mahkemeler de yeterince inceleme yapmadan, müdahale taleplerini kabul ediyor" dedi.

10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor

"NE KADAR TARAF VAR, O KADAR ZORLU"

Dosyaya bu tür kişilerin müdahil olarak eklenmesinin davayı zorlaştırdığını dile getiren Necati Yılmaz, şöyle devam etti:

"Ne kadar taraf var, o kadar zorlu oluyor. Herkesin bir temyiz hakkı oluyor. İstinaf hakkı oluyor. İlgili, ilgisiz bir sürü insanın böyle hakları var. Usulsüz bu hakları vermiş oluyorsunuz. Dolayısıyla dosya bu nedenle sürüncemeye uğruyor. İki duruşma arasında bir sürü insan ölüyor. Onların davalara katılması gerekiyor. Gerçekten mirasçı olup olmadığını bilmediğimiz insanların veraset ilamlarını, onların çoluğuyla çocuğunu davaya dahil etmeye çalışıyor mahkeme. Bunlar bu davaları sürüncemede bırakan durumlar."

ÇUVALLAR DOLUSU EVRAK

'Süleyman' ismi nedeniyle Serik ilçesindeki benzer bir olayda adı geçen 'Süleyman Ağa' mirasçılarının da müdahil olarak, karmaşaya yol açtığı bu davada, 67 yılda çuvallar dolusu evrak oluştu. Davanın uzun süredir avukatlığını yapan isimlerden Avukat Necati Yılmaz, 1958 yılından bu yana devam eden bu dava ve konu kapsamında açılan davalarla alakalı çuvallar dolusu evrak oluştuğunu da dile getirdi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Necati Yılmaz, Antalya, Güncel, Miras, Emlak, Son Dakika

Son Dakika Güncel 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar 'mirasçıyım' diye geliyor - Son Dakika

Önce baba, sonra oğlu 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar Önce baba, sonra oğlu! 22 günde aynı acı kaderi paylaştılar
Gazeteci Cüneyt Özdemir’in annesi Çorum’da toprağa verildi Gazeteci Cüneyt Özdemir'in annesi Çorum'da toprağa verildi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan ABD’nin Venezuela’ya müdahalesine karşı net mesaj Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ABD'nin Venezuela'ya müdahalesine karşı net mesaj
Berlin’de elektrik kesintisi nedeniyle eğitime ara verildi Berlin'de elektrik kesintisi nedeniyle eğitime ara verildi
Netanyahu’yu mest eden kare Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor Netanyahu'yu mest eden kare! Verdiği mesaj her şeyi anlatıyor
8 eksik Trabzonspor’un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı 8 eksik! Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu açıklandı
İçişleri Bakanlığı’ndan 13 il için fırtına uyarısı İçişleri Bakanlığı'ndan 13 il için fırtına uyarısı
Nijerya’da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp Nijerya'da tekne alabora oldu: 25 ölü, 14 kayıp
7 dakika içinde 3 kırmızı kart İtalya’da dev maçın kazananı Napoli 7 dakika içinde 3 kırmızı kart! İtalya'da dev maçın kazananı Napoli
Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi Kapüşonlu saldırganlar düğün ofisini taşladı: 2 kız kardeş şikayetçi
Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog Sadettin Saran-Musaba buluşmasına damga vuran diyalog
Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı Boyaya eklenen katkı maddesi zehirledi: 8 kişi hastaneye kaldırıldı
Mamdani’den Trump’a Venezuela tepkisi: ’’Bu bir savaş eylemi’’ Mamdani'den Trump'a Venezuela tepkisi: ''Bu bir savaş eylemi''
Anlaşmaya varıldı 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe’ye dönüyor Anlaşmaya varıldı! 38 yaşındaki Fransız efsane Fenerbahçe'ye dönüyor
Eyüpspor’da Orhan Ak dönemi sona erdi Eyüpspor'da Orhan Ak dönemi sona erdi
Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı Bahçeli’ye özel takım dikecek Evlilik yarışmasıyla tanınmıştı! Bahçeli'ye özel takım dikecek

13:19
Kripto borsası MEXC’te büyük vurgun iddiası
Kripto borsası MEXC'te büyük vurgun iddiası
13:12
Manchester United’da Ruben Amorim dönemi sona erdi
Manchester United'da Ruben Amorim dönemi sona erdi
12:59
Maduro’nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
Maduro'nun kaçırılması sonrası Venezuelalı gencin videosu viral oldu: Bırakın mutlu olalım
12:51
Memur-Sen’den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
Memur-Sen'den zam tepkisi: Eylem kesinlikle gündemimizde
12:41
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
Maduro ve eşi yatağından nasıl alındı? Dünyanın konuştuğu operasyon yapay zeka ile canlandırıldı
12:23
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
Alkollü futbolcu genç kızı ezdi
12:17
ABD basını yazdı: Maduro’nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
ABD basını yazdı: Maduro'nun yerini alacak isim haftalar önce belirlendi
12:09
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal’ın ölüm nedeni
Ön otopsi raporu çıktı: İşte cansız bedeni göletten çıkarılan Elif Kumal'ın ölüm nedeni
12:06
Fenerbahçe’ye Amrabat piyangosu
Fenerbahçe'ye Amrabat piyangosu
11:29
Öğretmen,vaiz, doktor, polis Kim ne kadar alacak İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
Öğretmen,vaiz, doktor, polis! Kim ne kadar alacak? İşte meslek meslek yeni zamlı maaşlar
10:43
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
En düşük emekli maaşında rakam netleşti
10:22
Kızılcık Şerbeti’nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
Kızılcık Şerbeti'nin yıldızı Doğukan Güngör ve fenomen Burak Altındağ gözaltına alındı
10:16
Kira artış oranı belli oldu
Kira artış oranı belli oldu
10:04
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu
10:02
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
Memur ve emeklinin dört gözle beklediği enflasyon rakamları açıklandı
09:58
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
Altın fiyatlarında Maduro etkisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2026 13:50:35. #7.11#
SON DAKİKA: 10 bin konut, lüks oteller, stadyum var! Ailesinde o isim olanlar "mirasçıyım" diye geliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.