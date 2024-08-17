Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı - Son Dakika
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Kadın

Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı

Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin emekli edilirken, yerine yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı getirildi. 16 ilin emniyet müdürü ve 18 ilin jandarma komutanı merkeze alındı. Bu atamalar arasında en dikkat çekeni ise Sinop ve Çankırı'ya yapılan atamalar oldu.

17.08.2024 11:57
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Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar ile birlikte Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlükleri, büyükelçi ve üniversite rektörleri atamaları yapıldı.

JANDARMA'DA ÇETİN DÖNEMİ BİTTİ

Kararname kapsamında, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin yaş haddinden emekli edildi. Çetin'den boşalan göreve ise Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Ali Çardakçı getirildi. Jandarma'daki atamalarda iki yeni komutan yardımcısı ataması yapıldı. Çardakçı ile boşalan orgeneral rütbesindeki kadroya Korgeneral Hüseyin Kurtoğlu atanırken, rütbesi de orgeneralliğe yükseltildi. Lojistik Komutanı olan Tümgeneral Münir Güzel ve Tümgeneral Aykut Tanrıverdi Korgeneralliğe terfi ettirildi. Jandarma'nın merkez ve taşra teşkilatları atamaları kapsamında 18 kentin jandarma komutanı merkeze alındı. Ayrıca aynı kararnameyle 26 kente yeni jandarma komutanı görevlendirildi. İzmir, Bursa, Mardin, Muğla, Erzurum, Trabzon, Malatya, Sivas gibi büyük kentlerin yanı sıra jandarma bünyesindeki bazı komando ve eğitim birliklerinin komutanları da değiştirildi.

SAHİL GÜVENLİK AYNI KALDI

İçişleri Bakanlığı bünyesindeki diğer silahlı kuvvet olan Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda ise değişiklik yaşanmadı. Mevcut Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir Koramiral rütbesine terfi ederek, görevine devam etti. Tuğamiral Cengiz Ünver Tümamiralliğe, Albay Ertuğrul Şerbetçi ise Tuğamiralliğe terfi ettirildi. Ege Deniz Bölge Komutanlığı, Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Hava Komutanlığı'na da atamalar yapıldı.

Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı

ÇANKIRI'YA KADIN KOMUTAN

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nde görevli Albay Gülden Mat Şakir, Çankırı Jandarma Komutanı oldu. Tuğgeneraller Mustafa Erdem, Metin Düz ve Uğur Ertekin Tümgeneralliğe terfi etti. Ayrıca 16 albay da tuğgeneral olarak göreve başlayacak. Merkeze alınanlardan bir bölümünün, Emniyet'te olduğu gibi merkez ve yurtdışı görevlere atanacağı belirtildi.

Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı

SİNOP'AKADIN EMNİYET MÜDÜRÜ

Atamalarda 23 kente ise yeni emniyet müdürü atandı. Merkez Emniyet Müdürü Sibel Kılıçoğlu Sinop'a atandı. Uzun süre sonra bir ile kadın emniyet müdürü atanması dikkat çekti. Atamalarda 17 kentin emniyet müdürü merkezden görevlendirildi. Bu isimler arasında 12 Polis Başmüfettişinin yer alması dikkat çekti. Merkezden göreve getirilenler arasında Narkotik Başkanı Ahmet Metin Turanlı Tekirdağ'a, Asayiş Dairesi Başkanı Tolga Yılmaz Eskişehir'e, Siber Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanı Faruk Aydın Tokat'a il emniyet müdürü olarak atandı.

Kadın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Kadın Atama kararında dikkat çeken ayrıntı! Kritik görevlere 2 kadın atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Ertaş: Herkes kendi adamını atıyor . O yüzden liyakat sıfır 18 7 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Ooo iyi haberler. Kadın çalışan sayısı artmalı. Kadınlara daha büyük ve stratejik görevler verilmeli Türkiye'de. Sonuçta Sabiha Gökçen gibi bir örnek var karşımızda. Hayırlı olsun Kadınların sayıları artar umarım 9 13 Yanıtla
  • Beykozlu: Bayanlar baş tacımız her yerde her alanda olmalı ama dik durmak şartıyla… 7 3 Yanıtla
  • Celaleddin Mertel: Maalesef, maalesef yüzbinleece insanın çalıştığı kurumların en tepesindeki isimleri zırt pırt değiştirilirse vatandaş nasılsın hizmet alacak, bırakın vatandaş karar versin, başarılı mı ,başarısız mı, adam 6 ay hoşgeldin ziyaretleri ile uğraşıyor, tam kadroyu tanımaya başlayacağı sırada hoooooop merkeze ,özel sektöre bakın en üsttekileri zincirle bağlamışlar bırakmıyorlar, neden tecrübe kolay kazanılmıyor 6 3 Yanıtla

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