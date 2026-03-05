Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin açılışı sırasında indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşan ve baygınlık geçiren kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

KAPILAR AÇILINCA KALABALIK İÇERİ HÜCUM ETTİ

Açılış kapsamında yapılan indirim kampanyasını duyan çok sayıda vatandaş, saatler öncesinden iş yeri önünde toplanmaya başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık aynı anda hareket edince büyük bir yoğunluk oluştu. Vatandaşlar indirimli ürünlere ulaşabilmek için birbirleriyle adeta yarışırken, bazı kişiler sıkışarak ezilme tehlikesi geçirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

İzdiham sırasında fenalaşan ve baygınlık geçiren vatandaşlara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yoğun kalabalık nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahalesi güçlükle gerçekleştirildi. Polis ekipleri de kalabalığı kontrol altına almak için çaba gösterirken zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

TEK KAPI, GİRİŞ ÇIKIŞI KRİZİ BÜYÜTTÜ

Alışveriş merkezine giriş ve çıkışın tek kapıdan yapılması nedeniyle içeride bulunanların dışarı çıkmakta, dışarıdakilerin ise içeri girmekte zorlandığı belirtildi. Yoğunluk sırasında zaman zaman küçük çaplı tartışmalar ve kavgalar da yaşandı.

AÇILIŞ İPTAL EDİLDİ

Sokaklarda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin yer yer durma noktasına geldiği olayda kalabalığın kontrol altına alınamaması üzerine alışveriş merkezinin açılışı iptal edildi. Fenalaşan vatandaşlar, 112 ekipleri tarafından AVM'nin arka kısmındaki personel girişinden çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

EZİLENLER, FENALAŞANLAR OLDU

Açılışa gelen vatandaşlardan Sibel Balkım, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, "Daha önce gelmeme rağmen insanlar üzerime yüklendi. Eğer burada planlama yapılmış olsaydı bu kadar izdiham yaşanmazdı" dedi.

Şengül Tağa ise saatlerce beklediğini belirterek, "Saat 11'de geldim, çok kalabalıktı. İnsanların arasından zorla içeri girebildim. Sadece bir sehpa alabildim. Fenalaşanlar var, ağlayanlar var. Bir çocuğu getirdiler, o da ezildi. Gerçekten çok kötü bir durumdu" ifadelerini kullandı.