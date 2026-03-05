Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

05.03.2026 20:44  Güncelleme: 20:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Efeler ilçesinde indirimli ürünlerin satışa sunulduğu bir alışveriş merkezinin açılışı izdihama sahne oldu. Ucuz eşya almak isteyen yüzlerce vatandaşın saatler öncesinden iş yeri önünde toplanması ve kapıların açılmasıyla birlikte içeriye aynı anda yüklenmesi sonucu büyük bir kargaşa yaşandı. Yoğunluk nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşan ve bayılan kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde bir alışveriş merkezinin açılışı sırasında indirimli ürün almak isteyen vatandaşlar arasında izdiham yaşandı. Yoğun kalabalık nedeniyle bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, fenalaşan ve baygınlık geçiren kişiler ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

KAPILAR AÇILINCA KALABALIK İÇERİ HÜCUM ETTİ

Açılış kapsamında yapılan indirim kampanyasını duyan çok sayıda vatandaş, saatler öncesinden iş yeri önünde toplanmaya başladı. Kapıların açılmasıyla birlikte içeri girmek isteyen kalabalık aynı anda hareket edince büyük bir yoğunluk oluştu. Vatandaşlar indirimli ürünlere ulaşabilmek için birbirleriyle adeta yarışırken, bazı kişiler sıkışarak ezilme tehlikesi geçirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ MÜDAHALE ETMEKTE ZORLANDI

İzdiham sırasında fenalaşan ve baygınlık geçiren vatandaşlara olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri müdahale etti. Yoğun kalabalık nedeniyle sağlık ekiplerinin müdahalesi güçlükle gerçekleştirildi. Polis ekipleri de kalabalığı kontrol altına almak için çaba gösterirken zaman zaman ezilme tehlikesi yaşadı.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

TEK KAPI, GİRİŞ ÇIKIŞI KRİZİ BÜYÜTTÜ

Alışveriş merkezine giriş ve çıkışın tek kapıdan yapılması nedeniyle içeride bulunanların dışarı çıkmakta, dışarıdakilerin ise içeri girmekte zorlandığı belirtildi. Yoğunluk sırasında zaman zaman küçük çaplı tartışmalar ve kavgalar da yaşandı.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

AÇILIŞ İPTAL EDİLDİ

Sokaklarda uzun araç kuyruklarının oluştuğu ve trafiğin yer yer durma noktasına geldiği olayda kalabalığın kontrol altına alınamaması üzerine alışveriş merkezinin açılışı iptal edildi. Fenalaşan vatandaşlar, 112 ekipleri tarafından AVM'nin arka kısmındaki personel girişinden çıkarılarak hastanelere sevk edildi.

Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı
Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı

EZİLENLER, FENALAŞANLAR OLDU

Açılışa gelen vatandaşlardan Sibel Balkım, kalabalık nedeniyle zor anlar yaşadığını belirterek, "Daha önce gelmeme rağmen insanlar üzerime yüklendi. Eğer burada planlama yapılmış olsaydı bu kadar izdiham yaşanmazdı" dedi.

Şengül Tağa ise saatlerce beklediğini belirterek, "Saat 11'de geldim, çok kalabalıktı. İnsanların arasından zorla içeri girebildim. Sadece bir sehpa alabildim. Fenalaşanlar var, ağlayanlar var. Bir çocuğu getirdiler, o da ezildi. Gerçekten çok kötü bir durumdu" ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler, Alışveriş, Efeler, Güncel, Aydın, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Deniz Kisa Deniz Kisa:
    Avrupa bizi kiskaniyor diyenler ulkede halk gunden gune yoksullasoyor 0 0 Yanıtla
  • Selma Çınar Selma Çınar:
    Hadi açlıktan ölünse gıda kuyruğuna girersin de bu nasıl bişiydir hiç mi bişiniz yok 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Salih Uçan’ın 552 günlük hasreti sona erdi Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi
İsrail vurdu Lübnan yangın yeri İsrail vurdu! Lübnan yangın yeri
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir Galatasaray ve Fenerbahçe, bir hafta içinde iki kez birbirlerine rakip olabilir
Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede Komşusu yangın yeri, Paşinyan eğlencede
Vitor Pereira’dan Pep Guardiola’ya şampiyonluk yolunda büyük darbe Vitor Pereira'dan Pep Guardiola'ya şampiyonluk yolunda büyük darbe
Hollanda, İran’a karşı Doğu Akdeniz’e savaş gemisi gönderiyor Hollanda, İran'a karşı Doğu Akdeniz'e savaş gemisi gönderiyor
ABD’li Senatör Warren’dan Trump’a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor ABD'li Senatör Warren'dan Trump'a İran eleştirisi: Bu savaş yalanlara dayanıyor
Komisyondan geçti Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor Komisyondan geçti! Bedelli askerlik tutarı arttırılıyor
Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Aracında başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
İran en büyük kozunu açıkladı Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar İran en büyük kozunu açıkladı! Rejime müdahale olursa orayı vuracaklar
İran, Irak’taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu İran, Irak'taki muhalif Kürt grupların üslerini 3 füzeyle vurdu
Almanya savaşa mı katılıyor Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu Almanya savaşa mı katılıyor? Savunma Bakanı alınan kararı duyurdu
Savaşta 6. gün İran’dan İsrail’e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar Savaşta 6. gün! İran'dan İsrail'e ağır misilleme, sığınaklara kaçıyorlar
Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez Lukaşenko savaşta tarafını seçti: Bu asla kabul edilemez
Savaş sürerken Çin’de dikkat çeken görüntü Bir anda harekete geçtiler Savaş sürerken Çin'de dikkat çeken görüntü! Bir anda harekete geçtiler

20:46
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ’’İhanet ülkesi’’ olarak anılan ülke
İşte dünyanın kilitlendiği savaşta ''İhanet ülkesi'' olarak anılan ülke
20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, İran’a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, İran'a sırtını döndü: Bu bizim savaşımız değil
18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:50
Ömer Halisdemir’in kızı ’bordo bereli’ oldu
Ömer Halisdemir'in kızı 'bordo bereli' oldu
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:16
ABD ve İsrail, Tahran’ı yerle bir ediyor
ABD ve İsrail, Tahran'ı yerle bir ediyor
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:52
ABD’yi çaresiz bırakan sistem: İran’a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
ABD'yi çaresiz bırakan sistem: İran'a yönelik saldırılarda bir ilki gerçekleştirdiler
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 21:04:36. #7.13#
SON DAKİKA: Aydın'da indirim izdihamı: Ezilen ve bayılanlar hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.