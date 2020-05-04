Bacağındaki açık yaralar 4 yıldır yatağa mahkum etti - Son Dakika
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Bacağındaki açık yaralar 4 yıldır yatağa mahkum etti

6 saat önce

Adana'da, dünyada nadir görülen 'Piyoderma Gangrenozum' rahatsızlığı nedeniyle bacağında açık yaralar oluşan ve sürekli damar patlaması meydana gelen 33 yaşındaki 1 çocuk babası Ömer Güven, 4 yıldır yatağa mahkum yaşıyor.

Bacağındaki açık yaralar 4 yıldır yatağa mahkum etti, System.String[]

Adana'da, dünyada nadir görülen 'Piyoderma Gangrenozum' rahatsızlığı nedeniyle bacağında açık yaralar oluşan ve sürekli damar patlaması meydana gelen 33 yaşındaki 1 çocuk babası Ömer Güven, 4 yıldır yatağa mahkum yaşıyor. Güven, "İlk küçücük sivilceydi git gide bütün bacağımı kapladı. 4 yıldır tedaviye yanıt alamıyorum ve artık en ufak harekette damarlarım patlıyor. Birde 2 ay önce ilaçlar nedeniyle tüberküloza yakalandım. En büyük dileğim biran önce bu yataktan kurtulup eşime ve kızıma çalışıp bakabilmek" dedi.


Şoförlük yapan 33 yaşındaki Ömer ile ev hanımı Nazan Güven çifti 10 yıl önce evlendi. Çiftin bu evlilikten Şükran Nur (8) isminde bir kızları dünyaya geldi. Çiftin hayatı sorunsuz devam ederken 4 yıl önce Ömer Güven'in sağ ayağında bir sivilce çıktı. İlk başlarda bu sivilceyi önemsemeyen genç adamın bir süre sonra sağ ayağında derin yaralar oluşmaya başladı ve hemen Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne başvurdu.


Burada tetkikler yapılan Güven'e dünyada çok nadir görülen 'Piyoderma Gangrenozum' hastalığı tanısı konuldu. Doktorlar hiç vakit kaybetmeden genç adamın tedavisine başlarken Güven'in yaraları daha da çoğalarak sol bacağına da sıçradı. Sol bacağı sağ bacağına göre daha kötü olan Güven, birden çalışamaz hale gelip yatağa mahkum oldu. Bacağında git gide büyüyen açık yaralar nedeniyle hayatı adeta kabusa dönen genç adamın en ufak bir ters hareketinde bacağından kan akmaya başlıyor. Genç adamın kan grubunun da 0 RH negatif olması tekrardan kan takviyesi yapılmasını zorlaştırdı.


4 yıldır tedavilere bir türlü cevap veremeyen Ömer Güven, 2 ay öncede 'Tüberküloz'a (verem hastalığı) yakalandı. Ailesine bakamayıp Yüreğir ilçesinde kirada oturan Güven, tedavi olup tekrardan çalışmak için devlet büyüklerinden ve hayırseverlerden yardım bekliyor. Ayrıca genç adamın bir önceki oturduğu evde kirayı ödeyemediği kovulduğu, faiziyle birlikte 7 bin lirada elektrik ve su borcu olduğu öğrenildi.


"Aileme bakamıyorum"


Yatağa mahkum olarak 4 yıldan bu yana yaşadıklarına İHA muhabirine aktaran Ömer Güven, bacağındaki yaralar nedeniyle artık acı çekmek istemediğini söyledi. Rahatsızlığı nedeniyle yatamadığını, dışarı çıkamadığını, yürüyemediğini anlatan Güven, "4 senedir tedavi görüyorum ama bir türlü tedaviye yanıt alamıyorum. İlk sivilce olarak küçük bir şekilde başladı ve daha sonra büyüyüp gitti. Bir taraftan iyileşirken diğer taraftan yaralar daha da derinleşmeye başladı. Çalışamıyorum. Şoförlük yapıyordum ama 4 senedir böyle yatağa bağlıyım. Aileme bakamıyorum. Sıkıntı içerisindeyiz. Biran önce iyileşmek, tedavi olup aileme bakabilmek istiyorum. Tedavi olabilmem için devlet büyüklerimizden yardım bekliyorum" diye konuştu.


"Çok nadir görülen bir hastalık"


Tedaviye yanıt alamadığı için de zorlandığını kaydeden Güven, kan kaybı da yaşadığını belirterek şunları söyledi:


"Ben çok genç yaşta bu hastalığa düştüm. Hastaneye düzenli gidiyoruz ama tedaviye yanıt alamıyoruz. Bu hastalık yüz milyonda bir kişide görülen bir hastalıkmış. İlk sivilce olarak başladı ve önemsememiştim. Ancak zamanla çok hızlı şekilde büyüyünce tedaviye yanıt alamadık. Aşırı derecede ağrılarım var. Günde 3-4 kere acile gittiğim oluyor. Yaralarım derin olduğu için en ufak bir harekette damar patlıyor ve benim kan grubum 0 RH negatif olduğu için kan takviyesinde de zorlanıyoruz. Kan sorunu da yaşıyoruz. İyileşmek istiyorum."


Öte yandan genç adam, en büyük hayalinin yataktan kurtulup çalışarak eşi ve kızına tekrardan bakabilmek olduğunu söyledi. - ADANA

Ömer Güven, Genç, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.05.2020 09:38 Kaynak: İHA


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