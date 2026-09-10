Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz - Son Dakika
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Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz” dedi. Hedeflerde fazla iddialı davrandıklarını ve bunun maliyetleri olduğunu belirten Şimşek, ekonomi programını kararlılıkla sürdüreceklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 2027-2029 dönemine ilişkin "Orta Vadeli Program Uluslararası Medya Buluşması" kapsamında yabancı basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Şimşek, hayat pahalılığından enflasyonla mücadeleye, gelir dağılımından istihdama, Çin ile ticaretten Türkiye'nin Asya politikasına kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

"HAYAT PAHALILIĞI BASKISINI SON DERECE CİDDİYE ALIYORUZ"

Şimşek, gelir dağılımında iyileşme yaşandığını belirtirken hayat pahalılığına ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

Gini katsayısında iyileşme olduğunu ancak mevcut seviyenin hala yüksek olduğunu söyleyen Şimşek, dezenflasyon programının başlamasından bu yana gelir dağılımında belirgin bir ilerleme kaydedildiğini savundu.

İş gücünün Gayrisafi Yurt İçi Hasıla'dan aldığı payın son 3 yılda ciddi şekilde arttığını ifade eden Şimşek, ücretlerin milli gelir içerisindeki payının da uzun dönem ortalamalarının üzerine çıktığını söyledi.

Şimşek, hayat pahalılığı konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda bizi görevlendirdi. Kararlılığımız tamdır ve bu yolda tavizsiz devam edeceğiz."

"FAZLA İDDİALIYDIK, BUNUN GETİRDİĞİ MALİYETLER OLDU"

Ekonomi programlarının değişen koşullara göre güncellenebileceğini belirten Şimşek, hükümetin ekonomi hedeflerine ilişkin dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu.

"Hiçbir ekonomi programı sabit değildir, program yaşayan bir organizmadır. Çünkü dış koşulları biz belirlemiyoruz, belirleyemiyoruz. Sürekli değişen dış koşullara göre de güncelleme ihtiyacı doğuyor."

Program konusunda kendilerine yöneltilebilecek tek makul eleştirinin hedeflerde fazla iddialı davranmaları olabileceğini söyleyen Şimşek, şöyle devam etti:

"Bize yöneltilebilecek tek makul eleştiri, hedeflerimizde 'fazla iddialı' davrandığımız olabilir. Evet, iddialıydık ve bunun getirdiği maliyetler oldu, fakat programa bağlılığımız tamdır, programı kararlılıkla sürdüreceğiz ve dezenflasyonu tesis edeceğiz."

"SINIRLI BİR İLERLEME BİLE HİÇ İLERLEME OLMAMASINDAN İYİDİR"

Şimşek, ekonomi programının sonuçları değerlendirilirken gidilen yönün dikkate alınması gerektiğini belirtti.

"Asıl önemli olan gittiğimiz yöndür ve yönümüz son derece nettir. Sınırlı bir ilerleme bile hiç ilerleme olmamasından çok daha iyidir."

İMALAT SANAYİSİNE SEÇİCİ KREDİ DESTEĞİ

İmalat sanayisine yönelik selektif kredi politikasını kararlılıkla uyguladıklarını belirten Şimşek, mevcut uygulamaları genişletmeye devam edeceklerini söyledi.

Sanayi dönüşümü, değer zincirinde yukarı çıkma, dijital ve yeşil dönüşümün yanı sıra emek yoğun geleneksel sektörlere de destek verdiklerini anlatan Şimşek, bu sektörlerin mali destekler ve seçici kredi programlarıyla desteklendiğini kaydetti.

Finansmana erişim, aktif iş gücü politikaları ve diğer teşvikleri birlikte kullandıklarını belirten Şimşek, mevcut istihdamı korumayı ve önemli miktarda yeni istihdam oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

ÇİN İLE TİCARETTE 48 MİLYAR DOLARLIK FARK

Şimşek'e "İkinci Çin Şoku" olarak adlandırılan süreç de soruldu.

Çin'in kümülatif ihracatının Afrika'ya yüzde 27'nin üzerinde, Asya'ya yaklaşık yüzde 16, Avrupa Birliği'ne yüzde 14 ve Türkiye'ye yüzde 11 arttığını belirten Şimşek, ABD'ye ihracatın ise yaklaşık yüzde 19 gerilediğini söyledi.

Küresel ticarette ciddi bir kayma ve dengesizlik yaşandığını belirten Şimşek, Türkiye ile Çin arasındaki ticarete ilişkin dikkat çeken rakamlar verdi.

"Bu yıl Çin'e olan ihracatımız yıllıklandırılmış bazda 4 milyar doların hemen altındayken, ithalatımız 52 milyar dolar civarında. Dolayısıyla görebileceğiniz üzere, ortada oldukça büyük bir açık var. Bunu karşılıklı fayda sağlayacak şekilde nasıl daha sürdürülebilir kılabileceğimizi Çinli dostlarımızla görüşüyoruz."

"ASYALI ORTAKLARIMIZLA İLK FIRSATTA TEMAS KURMAK İSTİYORUZ"

Asya'nın Türkiye açısından büyük bir potansiyel taşıdığını belirten Şimşek, geçmişte bölgeye yeterince güçlü şekilde odaklanılmadığını söyledi.

"Asya'ya inanıyoruz. Asya, Türkiye'nin ne yazık ki geçmişte yeterince güçlü odaklanamadığı bir bölge. Dolayısıyla buraya yönelik yenilenmiş bir odaklanmamız var ve Asyalı ortaklarımızla ilk fırsatta temas kurmak istiyoruz."

    Ekonomi programının temel amacının Türk halkının yaşam standartlarını yükseltmek olduğunu söyleyen Şimşek, sürdürülebilir yüksek büyüme ve daha adil gelir dağılımını hedeflediklerini ifade etti.

    "Programın nihai hedefi, sürdürülebilir yüksek büyüme oranı ve daha adil bir gelir dağılımıdır. Yani temelde Türk halkı için daha iyi yaşam standartlarıdır."

    Dezenflasyon süreci ilerledikçe büyüme ile diğer politika öncelikleri arasında daha dengeli bir yapı oluşacağını belirten Şimşek, Türkiye'nin geçmişte enflasyonun gerilediği dönemlerde daha yüksek büyüme oranlarına ulaşabildiğine işaret etti.

    "ENFLASYONU DAHA DA AŞAĞI ÇEKMEMİZ GEREKİYOR"

    Şimşek, 1990'larda enflasyonun ortalama yüzde 70 civarında, reel GSYH büyümesinin ise yaklaşık yüzde 3 olduğunu söyledi.

    2002-2013 döneminde enflasyon tek hanelere gerilerken ortalama reel büyümenin neredeyse iki katına çıktığını belirten Şimşek, "Temel hedefimiz elbette sürdürülebilir yüksek bir büyüme oranı yakalamaktır, fakat bunun için enflasyonu daha da aşağı çekmemiz gerekiyor" dedi.

    ÇİFTÇİ VE KÜÇÜK İŞLETMELERE SÜBVANSİYONLU KREDİ

    Sıkı para politikasının etkilerinin hissedildiği dönemde orta ve yüksek teknoloji yatırımlarına kredi imkanları sunduklarını belirten Şimşek, çiftçiler ve küçük işletmeler için de sübvansiyonlu kredilerle destek sağlandığını söyledi.

    İmalatçıların krediye erişimini kolaylaştırdıklarını ifade eden Şimşek, işsizlik konusunda belirlenen hedeflere ulaştıklarını bildirdi.

    KKM VE REZERV MESAJI

    Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış ve rezervlerin yeniden güçlendirilmesi gibi alanlarda önemli sonuçlar elde ettiklerini belirten Şimşek, ekonomi programının birçok hedefini gerçekleştirdiğini savundu.

    Enflasyonun ise sonuç almanın daha zor olduğu alanlardan biri olduğunu kabul eden Şimşek, petrol fiyatları dahil birçok gelişmenin dezenflasyon sürecini olumsuz etkilediğini söyledi.

    "ROTAMIZI KORUYACAĞIZ"

    Ekonomi programından geri dönüş olmayacağı mesajını veren Şimşek, sözlerini şöyle tamamladı:

    "Elbette sonuç almanın daha zorlu olduğu bir alan da var. Enflasyon noktasında petrol fiyatları dahil olmak üzere, yaşanan birçok gelişme dezenflasyon sürecini olumsuz etkiledi. Hepimizin vurguladığı gibi asıl önemli olan gidilen istikamettir ve biz rotamızı koruyacağız. Bizim duruşumuz budur."

    Kaynak: AA

    Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek, Ekonomi, Son Dakika

    Son Dakika Mehmet Şimşek Bakan Şimşek'ten hayat pahalılığı mesajı: Cumhurbaşkanı Erdoğan bizi görevlendirdi, tavizsiz devam edeceğiz - Son Dakika

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