Şehzadeler Belediye Başkanı Durbay\'a son veda! Gözyaşları sel oldu

Kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay için belediye hizmet binası önünde cenaze töreni düzenlendi.

Durbay'ın cenazesi morgdan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yakınlarınca alındı, alkışlar eşliğinde görev yaptığı belediye hizmet binasının önüne getirildi. Burada düzenlenen törende Durbay'ın özgeçmişi okundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel çok zor bir gün yaşandığını belirterek, "Hayata, siyasete, hele hele bizim gibi görevlere atılırken her şeyi göze alıyorsunuz da insan bu kadarını göze almıyor. Daha 6 ay önce hep birlikte kardeşimi, Ferdi Zeyrek'i, Gülşah'ın da gözyaşlarıyla yolcu ettik." dedi.

"ÇOK ACIKLI BİR HİKAYE YAZDIK"

Durbay'ın henüz 21 yaşındayken partide aktif görev aldığını anlatan Özel, 2024 yılındaki yerel seçimlerde Durbay'ı Şehzadeler ilçesinden aday gösterirken aralarında geçen "hikaye yazma" diyaloğunu şöyle aktardı:

"Bana dedi ki 'Bu sefer bir hikayemiz var. Genel başkanın memleketini kazanacağız. Bu sefer bu hikayeyi yazacağız genel başkanım'. Ben dedim ki 'Bir hikaye daha yazarız. Şehzadeler gibi bir yeri bir kadınla kazanırız.' 'Yazacağız o hikayeyi genel başkanım' dedi. Geçen gün Lal (Denizli) aradı. Bugün de babası cenaze arabasının içinde aynı şeyi anlatıyor. İkisine de 'Çok açıklı bir hikaye yazdık' demiş. Son en son ağzından çıkan bu. Bu hikaye yazma lafı bitmedi, bitmedi, bitmedi, burada bitti. Böyle bitti ya. Hepimizin başı sağ olsun."

"ŞEHRİMİZDE HEP KOŞTURMA İÇERİSİNDEYDİ"

Manisa Valisi Vahdettin Özkan da şehir için hüzünlü bir günün yaşandığını vurgulayarak, "Şehrimizde iyi bir mesai arkadaşı olarak hep koşturma içerisindeydi. Rahatsızlığına rağmen sürekli vatandaşa nasıl hizmet edebilirim... Bütün kurumlarla koordineli bir şekilde çalışıyordu. Gerçekten çok iyi bir iz bırakmıştı, iyi bir intiba bırakmıştı." dedi.

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ise Durbay'ın yakın arkadaşı olduğunu, kendisine son sözlerinin "Gülüm çok acıklı bir hikaye yazdık değil mi?" şeklinde olduğunu ifade etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen de konuşma yaptı.

Konuşmaların adından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi, Durbay için helallik alındı. Durbay'ın Türk bayrağına sarılı naaşı tekbirler eşliğinde Hatuniye Camisi'ne götürüldü. Törene Durbay'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra milletvekilleri, il ve ilçe belediye başkanları, kent protokolü, partililer ve vatandaşlar katıldı.

1 ARALIK'TA YOĞUN BAKIMA ALINMIŞTI

Kolon kanseri tedavisi gören Durbay, 1 Aralık'ta kan değerleri ve beslenme durumunda saptanan bozukluklar üzerine Manisa Şehir Hastanesinde yoğun bakım ünitesine yatırılmış, çoklu organ yetmezliği gelişen Durbay dün yaşamını yitirmişti.

GÜLŞAH DURBAY KİMDİR?

1988 yılında Manisa'da doğan Durbay, eğitim hayatına Manisa'da başlayıp 2011'de Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü'nden, 2024'te Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

İş hayatında gıda sektöründe çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Durbay, şirketlere gıda güvenliği, iş güvenliği, kalite ve strateji konularında danışmanlık yaptı.

Gülşah Durbay, Cumhuriyet Halk Partisi'nde gençlik kollarındaki görevlerinin ardından 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler Belediye Başkanı seçilerek, Manisa'nın ilk kadın Belediye Başkanı oldu.