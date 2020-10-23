Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika

Basketbol: Haftanın programı

23.10.2020 09:19
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ING Basketbol Süper Ligi'ne 5'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek.

ING Basketbol Süper Ligi'ne 5'inci, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne ise 6'ncı hafta maçlarıyla devam edilecek. Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde ikinci hafta müsabakaları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Frutti Extra Bursaspor-TOFAŞ (TOFAŞ)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyesspor-Türk Telekom (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Pınar Karşıyaka-Darüşşafaka Tekfen (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

20.00 Büyükçekmece Basketbol-Bahçeşehir Koleji (Gazanfer Bilge)

25 Ekim Pazar:

13.00 Fenerbahçe Beko-Aliağa Petkimspor (Ülker Spor ve Etkinlik)

15.15 Galatasaray-Gaziantep Basketbol (Sinan Erdem)

17.30 OGM Ormanspor-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ankara)

26 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Anadolu Efes (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

14.00 OGM Ormanspor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (M. Sait Zarifoğlu)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Samsun Canik Belediyespor (Adana Atatürk)

16.00 Nesibe Aydın-Birevim Elazığ İl Özel İdare (TOBB ETÜ)

16.00 İzmit Belediyespor-Çankaya Üniversitesi (Şehit Polis Recep Topaloğlu)

16.00 Galatasaray-BOTAŞ (Ahmet Cömert)

25 Ekim Pazar:

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo-Bellona Kayseri Basketbol (Fenerbahçe Metro Enerji)

Not: Hatay Büyükşehir Belediyespor-Beşiktaş HDI Sigorta müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Bugün:

19.00 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket-BUDO Gemlik (Pamukkale Üniversitesi)

19.00 Ankara Anadolu Basket-Balıkesir Büyükşehir Belediyespor (TOBB ETÜ)

Yarın:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Basket (Muradiye)

15.00 Bornova Belediyespor-Final Spor (Altındağ Atatürk Spor Kompleksi)

16.00 Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol-Global Connect Travel Düzce (Selçuklu Belediyesi)

17.00 Semt77 Yalovaspor-Sigortam.net (90. Yıl)

17.00 Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor-Samsunspor (Kocaeli Atatürk)

Not: Akhisar Belediye Basketbol-Mamak Belediyespor maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Odeabank Spor Toto Basketbol Süper Ligi, Mustafa Kemal Atatürk, Haftanın Programı, basketbol, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Basketbol: Haftanın programı - Son Dakika Spor

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