Basketbol: Haftanın programı

ING Basketbol Süper Ligi ve Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde 12'nci, Türkiye Basketbol 1. Ligi'nde 10. hafta maçları oynanacak.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

ING Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Bahçeşehir Koleji- Beşiktaş (Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

15.15 HDI Sigorta Afyon Belediyespor- Galatasaray (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

17.30 Anadolu Efes- Frutti Extra Bursaspor (Sinan Erdem)

20.00 Pınar Karşıyaka- Fenerbahçe Beko (Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka)

13 Aralık Pazar:

13.00 Büyükçekmece Basketbol-OGM Ormanspor (Gazanfer Bilge)

15.15 Darüşşafaka Tekfen-Empera Halı Gaziantep Basketbol (Ayhan Şahenk)

17.30 Türk Telekom- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (Ankara)

Not: TOFAŞ- Aliağa Petkimspor müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Yarın:

13.00 Samsun Canik Belediyespor-ÇBK Mersin Yenişehir Belediyespor (Mustafa Dağıstanlı)

14.00 Birevim Elazığ İl Özel İdare-BOTAŞ (Elazığ İl Özel İdare)

14.00 Büyükşehir Belediyesi Adana Basketbol-Galatasaray (Atatürk)

15.00 OGM Ormanspor- Çankaya Üniversitesi (M. Sait Zarifoğlu)

13 Aralık Pazar:

15.30 Bellona Kayseri Basketbol - Beşiktaş HDI Sigorta (Kadir Has Kongre Merkezi)

16.00 Fenerbahçe Öznur Kablo - İzmit Belediyespor (Fenerbahçe Metro Enerji)

Not: Nesibe Aydın- Hatay Büyükşehir Belediyespor karşılaşması yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol 1. Ligi

Yarın:

14.30 Finalspor-BUDO Gemlik (Naim Süleymanoğlu)

17.00 Balıkesir Büyükşehir Belediyespor-Semt77 Yalovaspor (Kurtdereli)

18.00 Samsunspor-Sigortam.Net (Mustafa Dağıstanlı)

13 Aralık Pazar:

15.00 Manisa Büyükşehir Belediyespor-Büyükşehir Hastanesi Konyaspor Basketbol (Muradiye)

16.00 Kocaeli BŞB Kağıtspor - Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (Kocaeli Atatürk)

16.00 Ankara Anadolu Basket-Global Connect Travel Düzce (TOBB ETÜ)

14 Aralık Pazartesi:

17.00 Nadir Gold İstanbul Basket - Mamak Belediyesi (Ahmet Cömert)

Bornova Belediyespor- Akhisar Belediye Basketbol müsabakası yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.