Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de - Son Dakika

Birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltme kararı Resmi Gazete'de

İçişleri Bakanlığı kararı ile 80 mülki idare amirinin birinci sınıf mülki idare amirliğine yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

ABD ve İran arasındaki gerginlik 41 yıl öncesine dayanıyor! Her şey büyükelçilik baskınıyla başladı

ABD ile İran arasında savaş çıkar mı? Uluslararası analistlerden en çok merak edilen soruya yanıt verdi

15 yıllık sır çözüldü! İlaçla uyutulup, iple boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı

John Bolton, Senato'daki azil oturumunda ifade vermeye hazır