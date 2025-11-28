Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

Haberin Videosunu İzleyin
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza
28.11.2025 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza
Haber Videosu

Bursa'da arkadaşını öldüren ve sevgilisini 8 kurşunla yaralayıp 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulunan İlyas Sarıkaya hakkında 1'i ağırlaştırılmış 2 kez müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Küplüpınar Mahallesi'nde 2023 Haziran ayında meydana gelen olayda; İlyas Sarıkaya (50), mahalleden arkadaşı Recep Özaslan'ı (47), alzheimer hastası annesi A.S. ve sevgilisi Fatma O. (45) ile birlikte yaşadığı eve çağırdı.

ARKADAŞINI VAHŞİCE KATLETTİ

İddiaya göre; uyuşturucu etkisinde olan Sarıkaya, sevgilisiyle ilişkisi olduğunu düşündüğü Özaslan'ı tabancayla vurdu ardından da "acı çekmesin" diye 2 kez daha ateş etti. Özaslan, beline ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti.

SEVGİLİSİNİ YARALAYIP 21 GÜN CİNSEL SALDIRIDA BULUNDU

İlyas Sarıkaya, sevgilisi Fatma O.'yu da 8 kurşunla vurup, yaraladı. Arkadaşı Özaslan'ın cesedini önce çarşafa sonra da streç filme sarıp bantlayan Sarıkaya, eczaneden aldığı sargı bezi ve ilaçlarla pansumanını yaptığı sevgilisine yaralı haldeyken 21 gün boyunca cinsel saldırıda bulundu.

Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

SİLAH ZORUYLA POLİSLERE "SORUN OLMADIĞINI" SÖYLETTİ

Recep Özaslan'ın cesedinin çürümesiyle çıkan koku, komşuları rahatsız edince ihbarla adrese polis ekipleri sevk edildi. Sarıkaya, eve gelen polisleri silah zoruyla tehdit ettiği sevgilisini pencereye çıkarıp sorun olmadığını söyleterek geri gönderdi. Olay, Fatma O.'nun 12 Temmuz'da, Sarıkaya'nın sehpa üzerinde unuttuğu telefondan annesine mesaj yazıp yardım istemesiyle ortaya çıktı.

Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

ANNESİNE MESAJ ATTI

Fatma O., annesine yazdığı mesajda, "Odada ceset var. Telefon dinleniyor. Bana 8 el ateş etti. Yaralıyım. Polisi görürse önce beni öldürecek. Onu parayla kandırıp, evden çıkartın. Sonra da beni alın' dedi. Fatma O.'nun annesi, bu mesaj sonrası polise gidip şikayette bulundu. Polis, Fatma O.'nun annesi aracılığıyla Sarıkaya ile iletişime geçti.

EKİPLER YARALI KADIN VE KOKMAYA BAŞLAYAN CESEDİ GÖRDÜ

Fatma O.'nun annesi, telefonla aradığı Sarıkaya'yı, kızına para götürmesi için evine çağırdı. Ekipler, parayı almaya gelen Sarıkaya'yı kendilerine silah çekmesine rağmen yakaladı. Eve giden ekipler, ağır yaralı haldeki Fatma O. ve kokmaya başlayan cesetle karşılaştı.

Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

"RIZASI DIŞINDA HİÇBİR ŞEY OLMADI"

Emniyetteki işlemlerin ardından tutuklanan İlyas Sarıkaya'nın yargılanmasına Bursa 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya Sarıkaya ile Fatma O.'nun avukatları Elif Tuba Karakoç, Gizem Berceste Olgun, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına avukat Gizem Yılmaz katıldı. Mahkeme başkanı, bir önceki duruşmada savunma için ek süre isteyen İlyas Sarıkaya'ya söz verdi.

Müştekiyle 3 aylık birlikteliklerinin olduğunu iddia eden Sarıkaya, "Onun rızasıyla cinsel birliktelik oldu, rızası dışında hiçbir şey olmadı. Yaralı olduğu dönemde onun isteğiyle ve istediği şekilde cinsel ilişkiye girdik. Fatma O. ile evlilik aşamasındaydık. Hatta yakınlarının da soruşturma aşamasında böyle beyanları olmuştu" diyerek kendini savundu.

"HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA AYKIRI"

Sarıkaya'nın ardından söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Gizem Yılmaz, "Sanığın savunması hayatın olağan akışına aykırıdır. Yaralı olan bir insanın cinsel ilişki istemesi ne kadar doğrudur? Sanığın üst sınırdan yargılanmasını talep ediyoruz" dedi.

Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza

1'İ AĞIRLAŞTIRILMIŞ 2 MÜEBBET VE 37 YIL HAPSİ İSTENDİ

Savunmaların ardından esas hakkındaki mütalaasını veren savcı, İlyas Sarıkaya hakkında, 'Kasten öldürme', 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs', 'Beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak kişiye cinsel saldırı', 'Zincirleme cinsel saldırı', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'Ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 1 kez ağırlaştırılmış müebbet, 1 müebbet ve 37 yıla kadar hapis cezası istedi.

Mütalaaya itiraz eden Sarıkaya'nın avukatı Sadaret Yücehan Balkır, savunma için ek süre talep ederken; mahkeme heyeti, Sarıkaya'nın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Cinayet, Güncel, Bursa, Suç, Son Dakika

Son Dakika Güncel Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi Boşanma krizi mahalleyi karıştırdı, komşusunun aracına da zarar verdi
Bir garip olay Kaçırıldığını iddia edip ailesini dolandırmaya kalktı Bir garip olay! Kaçırıldığını iddia edip ailesini dolandırmaya kalktı
Papa Leo’nun Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı Her birinin anlamı ayrı dikkat çekici Papa Leo'nun Türkiye ziyareti logosu paylaşıldı! Her birinin anlamı ayrı dikkat çekici
Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı Eşini halı sahaya gönderen kadın aldığı haberle hayatının şokunu yaşadı
Putin, Kırgızistan’da kopuz çalmayı denedi Putin, Kırgızistan'da kopuz çalmayı denedi
Ankara’da yol verme tartışması kanlı bitti Ankara'da yol verme tartışması kanlı bitti
Ayşe Tokyaz’ın katiline soğuk duş Avukatı davadan çekildi Ayşe Tokyaz'ın katiline soğuk duş! Avukatı davadan çekildi
Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı Eve gelen kadın, eşinin cansız bedeniyle karşılaştı
Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı Katil, eski öğrencisi çıktı Kan donduran cinayette sır perdesi 19 yıl sonra aralandı! Katil, eski öğrencisi çıktı
Bina yıkılınca ortaya çıktı 40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış Bina yıkılınca ortaya çıktı; 40 sene boyunca iki apartman tek duvarı kullanmış
İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada Kurşun yağdırdı İsrailli kuzenlerin kanlı hesaplaşması kamerada! Kurşun yağdırdı
Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan’ın koşulları iyileştirildi Avukatından sürpriz açıklama: Abdullah Öcalan'ın koşulları iyileştirildi
Arda Turan’dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar’dan öğrendim Arda Turan'dan çarpıcı itiraf: Bunu Ukraynalılar'dan öğrendim
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Beşiktaş’tan David Alaba harekatı Beşiktaş'tan David Alaba harekatı
12 Dev Adam’ın Bosna Hersek maçı kadrosu belli oldu 12 Dev Adam'ın Bosna Hersek maçı kadrosu belli oldu
Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları Kent uzlaşısı davasında tahliye kararları
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda
5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor 5 erkek kardeş, farklı şehirlerde aynı işi yapıyor
Eren Mert’ten ’Galatasaray’a gidiyor’’ iddialarına cevap Eren Mert'ten 'Galatasaray'a gidiyor'' iddialarına cevap
Papa’nın Erdoğan’a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı Öcalan’dan CHP’ye özel parantez Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez

13:57
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet
Fenerbahçe-Ferencvaros maçının ardından Macaristan basınından rezil manşet
13:51
Şiddetli kar geliyor İstanbul için tarih öne çekildi
Şiddetli kar geliyor! İstanbul için tarih öne çekildi
13:35
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...
300 bin restoran online platformlara savaş açtı: Ya komisyonları düşürün...
12:57
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü
Belediyeye ait araçla kızının eşyalarını taşıyan zabıta müdürü
12:50
Skandal karar Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
Skandal karar! Kentteki ilçe belediyeleri cenaze ve defin hizmetlerine son verdi
12:26
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye’ye sürgün edilebilir
ABD basınından çok konuşulacak iddia: Maduro Türkiye'ye sürgün edilebilir
12:15
CHP’nin kalesinde ’’İndirim’’ kuyruğu Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
CHP'nin kalesinde ''İndirim'' kuyruğu! Kayda alan vatandaşın yorumu bomba
11:50
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı
İsrail güçleri, ellerini havaya kaldırarak teslim olan 2 Filistinliye kurşun yağdırdı
11:47
Jhon Duran’ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı
Jhon Duran'ın rakibine neden kafa attığı ortaya çıktı
11:22
Yerli Vardy Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
Yerli Vardy! Sanayide kaynakçıydı, şimdi gol krallığına oynuyor
11:21
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
Hayvan otlatırken gördüğü manzara karşısında dehşete düştü
11:14
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı Öcalan’dan CHP’ye özel parantez
Gülistan Koçyiğit İmralı ziyaretinde neler yaşandığını anlattı! Öcalan'dan CHP'ye özel parantez
10:54
Beşiktaş’ta yaprak dökümü Sergen Yalçın 4 isme ’’Güle güle’’ dedi
Beşiktaş'ta yaprak dökümü! Sergen Yalçın 4 isme ''Güle güle'' dedi
10:40
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik
Trump: Çok sayıda B-2 bombardıman uçağı sipariş ettik
10:28
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu İşletmenin savunması hayli vahim
Son kullanma tarihi 3 yıl geçmiş ürünler bulundu! İşletmenin savunması hayli vahim
10:23
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak
Et ve tereyağı fiyatları sabitlendi! Yıl sonuna kadar bu marketlerde ucuza satılacak
10:13
Papa’nın Erdoğan’a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
Papa'nın Erdoğan'a çağrısı dünya basınında geniş yankı uyandırdı
10:06
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor
Suriyelilere ücretsiz sağlık hizmeti sona eriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2025 14:25:57. #7.12#
SON DAKİKA: Arkadaşını öldürdü, sevgilisini yaralayıp 21 gün cinsel saldırıda bulundu! İşte istenen ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.