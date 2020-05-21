Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi - Son Dakika

Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi

Bursa'da belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi, System.String[]

Bursa'da belirlenen cadde ve alanlarda, iş yerlerinde ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske kullanılması zorunlu hale getirildi.


Bursa Valiliği, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirdi. Bursa İl Hıfzıssıhha Kurulu 21.05.2020 tarih ve 57 sayılı kararı açıklandı. Alınan kararda şunlar yer aldı:


"Bursa'nın tüm ilçelerinde, Korona virüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara yazılı olan cadde ve alanlarda vatandaşların, iş yeri sahipleri ve çalışanlarının, ağzı ve burnu kapatacak şekilde tıbbi bez maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Tıbbi süreç izlenerek diğer bölgelerde de uygulama konusunda karar alınabilecektir."


Kurallara uymayanlara ise Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilirken, suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacağı açıklandı.


Alınan karar gereği, Büyükorhan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi ile Orhan Mahallesi Dr. İbrahim Öktem Caddesi. Gemlik ilçesi İstiklal Caddesi, Orhangazi Caddesi, Kumsal Sokak, Balıkpazarı 2. Caddesi, Dereboyu Caddesi (Irmak Sokak), Gül Caddesi Eskipazar Caddesi, Fatih Caddesi, Gemlik sahil şeridi, Fatih Caddesi, Kumla sahil şeridi, Kurşunlu sahil şeridi, Gemsaz sahil şeridi, Büyük Kumla sahil şeridi, Karacaali sahil şeridi, Narlı sahil şeridi. Gürsu ilçesi Aatürk Caddesi, Zafer Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, İsmet Paşa Caddesi, Ramis Yiğit Caddesi, Yenidoğan Mahallesi perşembe pazarı, Kurtuluş Mahallesi çarşamba pazarı, Zafer Mahallesi cumartesi pazarı, Demetevler Mahallesi pazartesi pazarı. Harmancık ilçesi Eylül Caddesi, Prof. Dr. Mustafa Yurtkuran Caddesi, Açan Caddesi, Hürriyet Caddesi, Cumhuriyet Meydanı, Öğretmen Niyazi Albayrak Sokak. İnegöl ilçesi İnegöl AVM, Özdilek AVM, Sarraflar Caddesi ve Kapalı Çarşı, Park Caddesi, Kasım Efendi Caddesi, Atatürk Bulvarı, Nuri Doğrul Caddesi, Ankara Caddesi, Belediye Caddesi, Mahmut Esat Bey Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Ahmet Akyol Caddesi, İstiklal Caddesi, Şebboy Caddesi, Altay Caddesi, Hastane Caddesi, Zafer Caddesi, İnegöl Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Anafartalar Caddesi, Mer-Pa kapalı pazar yeri, Cum-Pa kapalı pazar yeri, pazartesi pazarı, cumartesi pazarı, salı pazarı, alanyurt kapalı pazarı, mesudiye pazarı, Akhisar Yeni İnegöl pazarı, Yenice konutlar pazarı, Kurşunlu Mahallesi pazarı, Huzur Mahalle pazarı. İznik ilçesi Kılıç Aslan Caddesi, Atatürk Caddesi, Mahmut Çelebi Mahallesi, Salim Demir Sokak, Mahmut Çelebi Mahallesi Hakkı Sokak, Mahmut Çelebi Mahallesi Lale Sokak, kapalı pazar yeri, Elbeyli Hali, Göl sahil yolu, Üç yol mevki, Beyler Mahallesi K. Emin Ersoy Sokak, Beyler Mahallesi Hüseyin Oktay Sokak, Beyler Mahallesi Eşrefzade Mahallesi Mustafa Doğan Sokak, Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Yongalı Sokak, Mahmut Çelebi Mahallesi Belediye İş Hanı, Selçuk Mahallesi yeni belediye binası arkası, Beyler Mahallesi Orhan Sokak, Yeşil Cami, Eşrefzade Topkapı Caddesi, Yeşil Cami Mahallesi Çevre Sanayi Caddesi. Karacabey ilçesi Bursa Caddesi, Bandırma Caddesi, Heykel Caddesi, Sevgi Yolu Caddesi, Ortaokul Caddesi, Panayır Caddesi, Dr. Rüştü Özüt Caddesi. Keles ilçesi Atatürk Caddesi, Tahir Hoca Caddesi, 1. Murat Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Mehmet Akif Orhan Caddesi, Adnan Menderes Caddesi, Orhanbey Caddesi. Kestel ilçesi Gazi Caddesi, Bursa Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Eğitim caddesi, Lise Caddesi, Beşevler Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Yavuz Sultan Selim Caddesi, Şehit Komiser Nizamettin Yalvak Caddesi, Ortaokul Caddesi, TOKİ Caddesi, Kestel Meydanı, Namıkkemal Caddesi. Mudanya ilçesi Mütareke sahil, Güzelyalı sahil, park ve bahçeler, 12 Eylül Caddesi, Halitpaşa Caddesi, Mustafakemalpaşa Caddesi, İpar Caddesi, İstasyon Caddesi, Burgaz Caddesi, Atatürk parkı, Mudanya Dinlenme Parkı, İsmet İnönü Parkı, Güzelyalı sahil ve köy içi mevki. Mustafakemalpaş ilçesi Mustafakemalpaşa Caddesi, Balıkesir caddesi. Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Ahmet Taner Kışlalı Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Atatürk Caddesi Bulvarı, Gelibolu Caddesi, Okul Caddesi, Emniyet Caddesi, Toptancılar Sitesi iç yolları, Lefkoşe Caddesi, Mihraplı Caddesi, Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Organize Sanayi Bölgesi, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi, Küçük Sanayi Bölgesi, Hasanağa Organize Sanayi Bölgesi, Bursa İhtisas Deri Organize Sanayi Bölgesi, Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Kayapa Islah Organize Sanayi Bölgesi, hal yerleşkesi. Orhaneli ilçesi, Zafer Caddesi, Hastane Sokak, Osman Uğur Caddesi. Orhangazi ilçesi Yalova Caddesi, Toz Koparan Caddesi, perşembe pazarı, pazartesi pazarı, Orhanbey Caddesi. Osmangazi ilçesi Atatürk Caddesi (heykel), Hanlar ve Çarşılar Bölgesi, Cumhuriyet Caddesi, Kent Meydanı, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Haşim İşcan Caddesi, Altıparmak Caddesi, Turgut Özal Caddesi, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi, Uluyol Caddesi, 2. Kanal Caddesi, 1. Hürriyet Caddesi, Dikkaldırım Caddesi, Hüdavendigar Parkı, Kültürpark, Botanik Park. Yenişehir ilçesi Atatürk Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, İstiklal Caddesi, Güldeste Caddesi, Bursa Caddesi, Orhan Caddesi, Alican Caddesi, Eski Garaj Caddesi, Heykel Meydanı, Saat Kulesi çevresi, Hal meydanı. Yıldırım ilçesi Teyyareci Mehmed Ali Caddesi, Prof. Tezok Caddesi, İncirli Caddesi, Su Deposu Caddesi, Erikli Caddesi, Çiçek Caddesi, Kurtuluş Caddesi, Emirsultan Caddesi, Yeşil Caddesi, Otasansit Sanayi Bölgesi iç caddelerinde bulunan herkesin maskeli olması zorunlu olacak. - BURSA

Organize Sanayi Bölgesi, Atatürk Caddesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 09:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bursa'da maske takmak zorunlu hale geldi - Son Dakika

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