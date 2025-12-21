Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay - Son Dakika
Yaşam

Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

Haberin Videosunu İzleyin
Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay
21.12.2025 15:38
Çanakkale\'de katliam gibi kazada kahreden detay
Haber Videosu

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün aracıyla ters yöne girerek başka otomobille çarpışması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal ile kazada yaralanan eşi Mustafa Soysal'ın 5 ay önce evlendiği öğrenildi. Ayrıca, vefat eden genç kadının annesinin de 8 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

Çanakkale- Lapseki kara yolunda saat 02.30 sıralarında katliam gibi kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobile polis ekipleri "dur" ihtarında bulundu. Ancak sürücü ihtara uymadı, polis ekipleri de peşine düştü. Takip sırasında Kangırlı sapağında ters yöne giren otomobil, karşı yönden gelen Mustafa Soysal yönetimindeki 17 LP 800 plakalı otomobille çarpıştı.

Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, 35 APD 325 plakalı otomobildeki Nuray Tekin, Osman Göksu ve Doğukan Samet Eğer ile diğer araçtaki Neslihan Soysal ve Hanife Soysal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan sürücü Mustafa Soysal ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Soysal, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

5 AY ÖNCE EVLENMİŞLER

Kazada yaşamını yitiren edebiyat öğretmeni Neslihan Soysal'ın, kazada yaralanan Mustafa Soysal ile temmuz ayında evlendiği belirtildi.

Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay

ANNESİ DE TRAFİK KAZASINDA VEFAT ETMİŞ

Neslihan Soysal'ın annesi Feray Akın'ın da 2017 yılında Anneler Günü gezisi için İzmir'den yola çıkan midibüsün Muğla-Marmaris kara yolunda uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: DHA

Çanakkale, Güvenlik, Edebiyat, Lapseki, trafik, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Çanakkale'de katliam gibi kazada kahreden detay - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

16:45
