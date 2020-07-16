CHP, baro düzenlemesini AYM'ye götürdü - Son Dakika

CHP, baro düzenlemesini AYM'ye götürdü

CHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Karantina günlerini yeni projeler hazırlayarak geçiren Asena, seyircilerin karşısına çıkıyor

CHP, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren çoklu baro düzenlemesine ilişkin kanun teklifinin iptali için Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AYM'ye yaptıkları başvurunun ardından çıkışta basın mensuplarına açıklama yaptı. Altay, kanun teklifinin büyük bölümünü Anayasa'ya aykırılık gerekçesiyle yürürlüğün durdurulması bakımından yüksek yargıya taşıdıklarını söyledi. Altay, "Bugünkü başvurumuz, yargının bağımsızlığının ve adil yargılamanın ortadan kaldırılmasına yönelik, sadece yargıyı değil, milleti de kutuplaştırmaya, ayrıştırmaya yönelik çok ama çok olumsuz hükümleri barındıran barolar ile ilgili Avukatlık Kanunu'nda yapılan düzenlemelerin iptaline yöneliktir. Biz bu 21 maddesinin iptalini talep ettik. Bu sık karşılaşılan bir durum değildir" dedi.

Meclis İçtüzüğü'nün 26 ve 36'ncı maddelerinin açıkça çiğnendiğini ve 48 saatlik süre geçmeden komisyonun toplandığını belirten Altay, "Biz bunun adına 'eylemli içtüzük' ihlali diyoruz ve bu eylemli içtüzük ihlali oluşturularak Meclis'te yapılan kanunların hükümsüz olduğunu, yok hükmünde olduğunu biliyoruz. Bu nedenle eylemli içtüzük ihlali nedeniyle kabul edilen teklifin tümünün iptalini istedik" diye konuştu.

Kanunun 15'inci maddesine yönelik güçlü bir itirazlarının da olduğunu vurgulayan Altay, "Bu da 2 bin avukatın baro kurabilmesidir. Baroların temel görevi hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaktır. Aynı yargı çevresinde iki baronun örneği yok. İstanbul'da 23 baro olabilir bu teklif Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmezse. Ankara'da 8, İzmir'de 4 baro kurulabilir. 'Ne var bunda' denebilir. Barolar arası oluşacak ideolojik, ekonomik ve siyasi rekabet düzeni, disiplini ve meslek ahlakını ortadan kaldırır. Ayrıca farklı dinsel, etnik, ideolojik ve hatta yaşam tarzı üzerinden oluşacak yeni barolar adliyeleri çatışma ve ayrışma merkezine dönüştürür ki bu da adil yargılama imkanını zaten ortadan kaldırır" görüşünü dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek ise, "Bu teklif baroları siyasi birer enstrüman aracına dönüştürür. Bu Türkiye'yi bölmektir" ifadesini kullandı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 16:04 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP, baro düzenlemesini AYM'ye götürdü - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

22:13 Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi 21:19 Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi 21:11 Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi 20:14 Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt 20:07 Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi 19:33 ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi 19:19 Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor 18:44 Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı 17:38 Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı 17:19 Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 17:07 Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu 16:24 Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı 16:09 Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 15:42 Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı 15:41 Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
22:13
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
21:19
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
21:11
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
20:14
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
20:07
ABD Uzay ve Havacılık Ajansı tarafından keşfedilen kuyruklu yıldız, bu seferde Türkiye'de görüntülendi
19:33
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
19:19
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
18:44
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
17:38
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
17:19
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2020 22:19:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP, baro düzenlemesini AYM'ye götürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]