CHP heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve STK temsilcileriyle görüşecek - Son Dakika

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığındaki parti heyeti, Isparta'da esnaf, çiftçi ile ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileriyle görüşecek, kentin sorunları hakkındaki izlenimlerini raporlaştıracak.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Ahmet Akın başkanlığındaki heyet yarın Isparta'ya gidecek.

Pandemi döneminin etkilerini yerinde inceleyecek heyet, 2 gün boyunca esnafı, çiftçiyi, sendikalar, meslek örgütleri, ticaret odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret edecek.

Ziyaret hakkında bilgi veren Akın, "Isparta'da esnafımız, çiftçimiz, işçimiz, emeklimiz, dar gelirli vatandaşlarımız, işsiz vatandaşlarımız, kadınlarımız ve diğer kesimleri ilk ağızdan dinleyeceğiz. CHP'nin çözüm önerilerini halkımıza anlatacağız." ifadelerini kullandı.

Akın, kent hakkında hazırlayacakları raporu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sunacaklarını belirtti.

Ahmet Akın başkanlığındaki heyet şu isimlerden oluşuyor:

"Müzeyyen Şevkin (Adana Milletvekili), Burcu Köksal (Afyonkarahisar Milletvekili), Gamze Taşcıer (Ankara Milletvekili), Servet Ünsal (Ankara Milletvekili), Aydın Özer (Antalya Milletvekili), Süleyman Bülbül (Aydın Milletvekili), Aysu Bankoğlu (Bartın Milletvekili), Mehmet Göker (Burdur Milletvekili), Erkan Aydın (Bursa Milletvekili), Özgür Ceylan (Çanakkale Milletvekili), Bayram Yılmazkaya (Gaziantep Milletvekili), Mahmut Tanal (İstanbul Milletvekili), Sibel Özdemir (İstanbul Milletvekili), Bedri Serter (İzmir Milletvekili), Kamil Okyay Sındır (İzmir Milletvekili), Mahir Polat (İzmir Milletvekili), Sevda Erdan Kılıç (İzmir Milletvekili), Alpay Antmen (Mersin Milletvekili), Suat Özcan (Muğla Milletvekili) Baha Ünlü (Osmaniye Milletvekili) ve Özkan Yalım (Uşak Milletvekili)."