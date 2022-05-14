CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de Toplandı., Kaftancıoğlu da Gündemdeydi - Son Dakika

CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanları Mersin'de buluştu. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, "Bugünkü toplantımız İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yargı kararları sonucu yaşadığı mağduriyetlerin gündemi ile denk geldi. Buradan şunu ifade etmek isterim ki hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiyi sindirmiş hiçbir kişinin kabul edemeyeceği yargı kararlarını şiddetle reddediyorum" dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir" diye konuştu.

Geleneksel hale getirilen CHP Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması'nın 9'uncusu Mersin'de bugün yapıldı. Buluşmaya CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, Ordu milletvekili Seyit Torun da katıldı.

Başkan Seçer'in ev sahipliğindeki toplantıya, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Seçer, "Umut ediyorum; Mersin'in sıcak güneşi buradan tüm Türkiye'ye büyük bir umut olarak yansıyacaktır" dedi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ise tüm olumsuzluklara rağmen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız" diye konuştu.

"DEMOKRASİYİ SİNDİRMİŞ HİÇBİR KİŞİNİN KABUL EDEMEYECEĞİ YARGI KARARLARINI ŞİDDETLE REDDEDİYORUM"

Başkan Seçer, "Bugünkü toplantımız İstanbul İl Başkanımız Sayın Canan Kaftancıoğlu'nun yargı kararları sonucu yaşadığı mağduriyetlerin gündemi ile denk geldi. Buradan şunu ifade etmek isterim ki hukukun üstünlüğüne inanan, demokrasiyi sindirmiş hiçbir kişinin kabul edemeyeceği yargı kararlarını şiddetle reddediyorum" dedi.

"SIKINTILARA RAĞMEN 'AH, VAH, AMA, LAKİN' DEMEDEN HİZMETLERİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

Mersin'in Akdeniz'in incisi olduğunu vurgulayan Seçer,"Mersin; Sırtını Toroslar'a dayamış, yüzünü Akdeniz'e dönmüş 16 bin kilometrekare alandan oluşan, bütün sektörlerin canlılığını, dinamizmini koruduğu çok üretken bir kent" diye konuştu.

Mersin'in 18. yüzyılın ikinci yarısında ticaretle gelişmeye başlayan ve daha sonraki süreçte göçle büyümüş bir kent dinamiği taşıdığını söyleyen Başkan Seçer, Mersin'in daha iyi bir yaşam umuduyla Türkiye'nin dört bir yanından insanların geldiği, çok canlı, dinamik, üretken ve çok cevval bir kent olduğunu vurguladı. Seçer, yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında bir yerli nüfusa sahip Mersin'e, Suriye'den geçici koruma altında misafir olarak gelen kayıt içi ve dışı yaklaşık 400 bin nüfusun daha eklendiğini kaydetti. Başkan Seçer, Mersin'in toplam nüfusunun yaklaşık yüzde 20'sini kentte yaşayan geçici koruma altındaki Suriyelilerin oluşturduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak elbette ki 1 milyon 900 bin nüfusa göre bize sağlanan kaynakları 2.3 milyon insan için hizmete dönüştürmek durumundayız ve bunu da gerçekleştiriyoruz. Ortaya çıkan ekonomik kriz, bunun yarattığı travmatik durum ve göreve geldiğimiz günden bugüne kadar özellikle çoğunluğu sağlayamadığımız Meclis'teki karşıladığımız durumlar, başta parayla ya da bütçe ile ilgili borçlanma yetkisinin verilmemesi, önemli yatırımlar için verilecek kararlarda ortaya konan engeller, imzalardaki gecikmeler, bürokrasi ile bugüne kadar arzu ettiğimiz ritmi yakalayamamanın verdiği sıkıntılara rağmen hepimiz; buna Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı olarak ben de dahil; 'ah, vah, ama, lakin' demeden hizmetlerimizi sürdürüyoruz. 3 yıl pandeminin getirdiği olumsuz koşullara, daha sonrası gerçekleşen ekonomik zorluklara rağmen gerçekleştirdiğimiz başarılı çalışmaları eminim ki görev süremizin içerisinde kalan 2 yıl içerisinde de başarıyla gerçekleştireceğiz. Zaten bu toplantıların amacı bu; bir arada olmak. Bugün Türkiye'nin çok ihtiyacı olan sosyal barışın tesisine katkı sunmak, birlik ve beraberlik görüntüsünün topluma sağlayacağı sinerjiyi düşünerek bir arada dertlerimizi paylaşmak. Bu toplantıların, oluşan sorunları nasıl çözeceğimiz konusunda fikir birliğine varmak ve kalan 2 yıllık görev süremizdeki yol haritamızı belirleme açısından çok faydalı olacağını düşünüyorum. Tekrar kentimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Buradan tüm Türkiye'ye Mersin'in sıcak güneşi umut ediyorum büyük bir umut olarak yansıyacaktır."

SEYİT TORUN: "BU TOPLANTILARIN ORTAK AKIL OLUŞTURMA ADINA ÇOK ÖNEMLİ KATKILARI OLUYOR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, 11 Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından 2 ayda bir yapılan toplantıların oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Belediye Başkanlarımız birbirlerinden bilgi alışverişinde bulunuyor, çok önemli konularda uzmanlar tarafından bilgilendirme yapılıyor ve bir ortak akıl oluşturma, içinde bulunduğumuz olumsuzlukların giderilmesi adına çok önemli katkıları oluyor. Ben her bir belediye başkanımı ayrı ayrı kutluyorum"dedi.

"KAFTANCIOĞLU İSTANBUL İL BAŞKANIMIZ OLARAK GÖREVİNE DEVAM EDECEKTİR"

Türkiye'nin olağanüstü günlerden geçtiğini ve vatandaşların her gün farklı bir gündemle karşılaştığını dile getiren Torun, şöyle devam etti:

"Gerçekten her sabah uyandığımızda yeni bir gündem. Türkiye inanılmaz sorunlar içerisinde boğuşuyor. Dün de Canan Kaftancıoğlu ile ilgili yargı kararını protesto etmek ve bu yargı kararını tanımadığımızı ifade etmek için İstanbul'daydık. Gerçekten bu iktidar 31 Mart-23 Haziran seçimlerini hazmedebilmiş değil. Her süreçte ya yargı kararıyla ya belediyelerimizi sürekli teftişlerle ya da belediyelerimize sürekli baskı kurarak, kamu kaynaklarını kapatarak, Meclis'teki çoğunluğunu kullanarak çalıştırmamak, hizmet vermesini engellemek için her şeyi yapıyorlar. Sonuçta bizim belediyelerimizde farklı partilere, iktidar partisine destek veren vatandaşlarımız yok mu? Belediye Başkanlarımız hiç kimseyi ayırt etmeden, dışlamadan, ötekileştirmeden hizmet veriyorlar ama bu ceberut iktidar maalesef her anlamda belediyelerimizin önünü kesiyor. Evet, Canan Kaftancıoğlu ile ilgili siyaset yasağı belirli bir ceza hükmüne vardı ama biz asla bunu kabul etmiyoruz. Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanımız olarak görevine devam edecektir."

İstanbul'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile gittikleri SADAT konusuna da değinen Torun, "İstanbul'da Sayın Genel Başkanımızın başkanlığında SADAT'ı ziyaretimiz de oldu. Düşünebiliyor musunuz bu ülkenin, devletin emniyet birimleri var. Her türlü hem dış güvenliği sağlayacak hem iç güvenliği sağlayacak askeri var, polisi var, istihbaratı var ama siz kendinize özgü, ne olduğunu bilmediğimiz bir yapı kuruyorsunuz ve kapalı kapılar arkasında devlete karşı bir yapı oluşturuyorsunuz. Bunu geçmişte denediler ama bu bedeli bu millet ağır ödedi. Hep beraber ağır ödedik. Asla buna izin vermeyeceğiz ve bu yapının da ortaya çıkmasını demokratik hukuk devletine yakışır bir şekilde takip edeceğiz" dedi.

"BELEDİYELERİMİZ KAMU KAYNAKLARININ KENDİLERİNE KAPATILMASINA RAĞMEN BAŞARIYLA HİZMET EDİYOR"

Karşılarına çıkan olumsuzluklara rağmen CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanlarının çok güzel hizmetler gerçekleştirdiğine dikkat çeken Torun, şunları söyledi:

"Ne yaparlarsa yapsınlar başaramayacaklar. Bizim belediyelerimiz her türlü zorluklara rağmen, kamu kaynaklarının kendilerine kapatılmasına rağmen, İller Bankası'nın bir teminat mektubu vermekten imtina etmesine rağmen, kamu bankalarının kredi vermekten imtina etmesine rağmen, bakanlıkların ayrımcı davranmasına rağmen başarıyla hizmet ediyorlar. Hiçbir şekilde de şikayet etmiyorlar. Vatandaşımızın birincil ihtiyaçlarını gidererek, öyle uçuk kaçık projelerle de uğraşmadan, kaynaklarını da yerinde kullanarak şeffaf belediyecilik anlayışıyla hizmet veriyorlar. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. İnanıyoruz ki sizlerin ortaya koyduğu bu başarı, vatandaşlarımızın memnuniyeti bize genelde iktidar yolunu açacak. Yerelde başardık, inşallah genelde de başaracağız ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Ben bu çalıştayın, bu buluşmanın başarılı geçmesini diliyorum. İnanıyorum ki çok güzel konulara değinecek ve buradan çok daha donanımlı olarak ayrılacağız. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e de ev sahipliğinden dolayı çok teşekkür ediyoruz."