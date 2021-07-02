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Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor - Son Dakika

Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor

02.07.2021 10:41
Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor, System.String[]

Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor.

Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor.

Corendon Airlines açıklamasına göre, salgının etkilerinin Avrupa üzerinde azalmaya başlaması ile artan seyahat taleplerine hızlı adapte olarak operasyonlarına başlayan Corendon Airlines, geçen haftalarda ülkelerin uyguladığı seyahat kuralları doğrultusunda yoğun bir program sunduğunu duyurmuştu.

Geçen hafta Düsseldorf'a uçak konumlandıran şirket, sezon boyu uçak konumlandıracağı 15 base'ini İzmir, Kayseri, Antalya, Bodrum, Ankara, Brüksel, Basel, Düsseldorf, Köln, Münster, Hannover, Nürnberg, Girit, Rodos ve Hurghada olarak açıkladı.

Ankara, Basel ve Düsseldorf gibi önemli ve yoğun havalimanlarına bu sezon ilk kez uçak konumlandıracak olan Corendon Airlines, söz konusu base çeşitliliği sayesinde yolcularına cazip uçuş saatleri ve farklı ürünler sunma stratejisine gidiyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Üst Yöneticisi (CEO) Yıldıray Karaer, pandemi süresince hem operasyonel hem ticari olarak bu döneme çok hazırlandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Havalimanları ile bu süre boyunca sıkı diyaloglar kurarak ve yolcularımızın seyahat trendlerini yakından takip ederek uçuş programımızı, base sayımızı ve destinasyonlarımızı çok geniş tuttuk. Özellikle bizim için yeni bir ticari alan olan Avrupa'dan Türkiye'ye etnik uçuşlara odaklandık. Yeni sezonda Avrupa'dan Türkiye'deki 15 havalimanına; Antalya, İzmir, Adana, Kayseri, Eskişehir, Bodrum, Diyarbakır, Dalaman, Balıkesir, Ankara, Gaziantep, Konya, Zonguldak, Samsun ve Trabzon'a sunduğumuz direkt uçuşların her biri ayrı ilgi gördü ve kısa sürede elde ettiğimiz doluluk oranları bizi, uçuş frekanslarımızı ve sezonumuzu uzatma kararı aldıracak kadar memnun edici seviyeye geldi."

Etnik uçuşların yanı sıra 2005 yılından beri yürüttükleri turistik uçuşlarda da bu sezon atağa geçtiklerini aktaran Karaer, "Avrupa bayraklı diğer iki hava yolumuz ile de desteklediğimiz Avrupa içi uçuşlarda da programımızı ve destinasyon çeşitliliğimizi artırıyoruz. Türkiye her zaman sunduğumuz ana tatil destinasyonumuz ama Almanya, Hollanda, Belçika, Polonya gibi Avrupa ülkelerinden Yunanistan'da Girit, Rodos, Kos, İspanya'da Palma de Mallorca, Ibiza, Gran Canaria, Fuerteventura, Tenerife, Lanzarote ve İtalya'da Olbia, Lamezia Terme, Catania gibi Avrupalı turistlerin en çok tercih ettiği destinasyonlarda diğer uluslararası rakip hava yolları ile birlikte Corendon Airlines olarak da yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor
Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor

Antalya, Pandemi, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Corendon Airlines, uçuş ağını genişletiyor - Son Dakika Ekonomi


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